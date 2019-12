KOERS KORT. Hollebeekhoeve Cycling Team nieuwe eenmansploeg Jens Adams - Lars van der Haar loopt kuitblessure op Redactie

27 december 2019

13u18

Bron: Belga 1

Hollebeekhoeve Cycling Team is vanaf 1 januari de eenmansploeg van Jens Adams

Jens Adams komt vanaf 1 januari uit voor Hollebeekhoeve Cycling Team. Dat is een nieuwe eenmansploeg die vandaag werd voorgesteld in de marge van de Azencross in Loenhout. Het shirt waarmee de 27-jarige Adams vanaf volgende week woensdag mee op pad gaat is wit. Op de schouder en borst staat de hoofdsponsor Hollebeekhoeve, verweven in een groen-oranje horizontale band. Het contract dat beide partijen ondertekenden loopt over twee seizoenen. Hollebeekhoeve ging eerder al in zee met Nina Derwael.

“Ik ben ontzettend tevreden dat ik volgend seizoen de kleuren van het Hollebeekhoeve-team mag verdedigen. Ik waardeer ook hun manier van werken, met veel oog voor kwaliteitsproducten die duurzaam en lokaal gemaakt worden. Net zoals ikzelf wil Hollebeekhoeve op een duurzame manier presteren, dat bindt ons. Samen gaan we dan ook voor smaakmakende prestaties”, aldus Jens Adams, die op het eind van dit kalenderjaar Pauwels Sauzen-Bingoal verlaat.

“We bieden met ons bedrijf kwaliteit en spektakel. Dat mag Jens Adams nu vanaf 1 januari doen voor ons nieuwbakken wielerteam”, stelt François Apers van Hollebeekhoeve. “We kennen Jens Adams als een doorzetter en iemand die al jaren het beste van zichzelf geeft. Dat gegeven strookte met onze filosofie. Vandaar dat wij de stap hebben gezet nu ook onze naam te verbinden aan een veldritploeg. Jens is onze ambassadeur in het veldrijden. Het is niet de bedoeling het team verder uit te bouwen. Na twee seizoenen gaan we de zaak evalueren en bekijken we of het verhaal nog een langer leven krijgt.”

Lars van der Haar loopt kuitblessure op

Lars van der Haar (Telenet Baloise Lions) heeft aan de Wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder een kuitblessure overgehouden. De 28-jarige Nederlander kwam halverwege de koers ten val. Hij wist nog als negende de finish te halen, maar medisch onderzoek bracht daarna schade aan een kuitspier aan het licht. "Er zit vocht en bloed in de spier", aldus Van der Haar op Twitter. De exacte schade is nog niet duidelijk. Van der Haar bekijkt vandaag of hij kan meedoen aan de Azencross in Loenhout, onderdeel van de wedstrijdenreeks om de DVV Trofee.

Update after ultrasound. There is fluid and blood inside the muscle. But it’s to early to say what it can be. So I’ll decide tomorrow if I can/shall start in DVV Loenhout. Lars van der Haar(@ larsvanderhaar) link