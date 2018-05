Koers kort: Hitte en wind in Israël spelen rol volgens Giro-favorieten Redactie

03 mei 2018

13u54

Bron: Belga 3

Hotondcross verhuist naar Brico Crossen

De Hotondcross in Ronse, bij het veldritpubliek ook gekend als de GP Mario De Clercq, verhuist volgende winter naar de Brico Crossen. Organisator Vzw Ronse Koerst gaat daarvoor een samenwerking aan met eventorganisator SportIDee, die onder meer ook al de Koppenbergcross onder zijn hoede heeft.

De GP Mario De Clercq zag het levenslicht in 2008. "In die voorbije tien jaar is moeder natuur ons niet altijd goedgezind geweest", lacht voorzitter Luc Van den Abeele. "Het zorgde voor een aantal legendarische edities, maar ondanks de soms barre weersomstandigheden zijn we er toch altijd in geslaagd een budgettair gezonde cross op poten te zetten. Maar er komt steeds meer kijken bij het organiseren van een topevent. En ook al doen we dat met ons kleine bestuur nog altijd met volle goesting, toch voelden we dat er wat extra commerciële - en communicatiemogelijkheden onbenut bleven. We geloven dat SportIDee ons daarbij kan helpen. Al is de Hotondcross al een monument in het veldrijden, samen met hen kunnen we het nóg groter maken."

De Hotondcross wordt volgende winter de zevende Brico Cross."De zes andere - allemaal op VTM - konden de afgelopen twee seizoenen uitstekende kijkcijfers voorleggen. Dan zijn we niet weinig blij met een extra kijkcijfertopper als de Hotondcross. Weinig crossen deden vorig jaar beter wat kijkcijfers betreft." Ook in het nieuwe seizoen zullen alle Brico Crossen live op VTM worden uitgezonden.

Jaarmarktcross Niel maakt opnieuw deel uit van DVV Verzekeringen Trofee

De Soudal Jaarmarktcross van Niel maakt zijn comeback in de DVV Verzekeringen Trofee. De klassieker uit Niel wordt op 10 november de tweede cross op de kalender van het regelmatigheidscriterium.

De Koppenbergcross (1/11) in Oudenaarde wordt de eerste afspraak van de DVV Verzekeringen Trofee. De organisatie grijpt zo terug naar een oude succesformule. De volledige kalender van de DVV Verzekeringen Trofee wordt later bekendgemaakt.

Tom De Vries, burgemeester van Niel, is alvast in de wolken met de terugkeer van de Jaarmarktcross in de DVV Verzekeringen Trofee. “Dit is heel goed nieuws voor ons. We zijn een van de oudste crossen van België. We voelden ons bijzonder goed onder de vleugels van de Soudal Classics, maar het doet goed om terug in een klassement opgenomen te worden en tussen de andere grote crossen te staan. De Jaarmarkcross zal zeker niet uit de toon vallen. Ik wil organisator Golazo dan ook bedanken voor deze kans. Dit is het resultaat van een uitstekende én vruchtbare samenwerking”, aldus De Vries.

Hitte en wind in Israël spelen rol volgens Giro-favorieten

De Giro-start in Israël, de eerste van een grote ronde buiten Europa, is historisch. Maar hij heeft ook sportieve gevolgen. Zowel de hitte als de wind kunnen een belangrijke rol spelen tijdens het Israëlische drieluik.

Het peloton van de 101ste editie van de Ronde van Italië is al enkele dagen in Jeruzalem, waar de renners kunnen aanpassen aan de aparte omstandigheden. De temperaturen zullen er ook morgen flirten met de dertig graden Celcius. In het weekend gaat de temperatuur een graad of twee, drie lager.

Die warmte kan een rol gaan spelen, zo vertelden enkele favorieten op hun persconferentie. "Het is hier heet, en dat is niet mijn grote sterkte. Gelukkig hoeven we niet te klimmen in de bergen, want dan zou het een probleem voor me geweest zijn", liet Thibaut Pinot zich ontvallen. Ook Fabio Aru had het over de hitte. "Toen we hier toekwamen, beseften we dat de temperatuur behoorlijk hoog is. We zullen aandacht moeten besteden aan een goede hydratie."

Verschillende renners wezen ook op het risico op waaiers in de twee etappes na de tijdrit, die het peloton zaterdag voor een stuk langs de kustlijn en zondag doorheen de Negev-woestijn voeren. "De wind wordt een factor die niet mag onderschat worden op de wegen van de tweede en derde rit", waarschuwt Aru.

Maandag reist de karavaan van de Giro terug naar Italië, waar de Giro dinsdag verder wordt gezet met drie etappes op het eiland Sicilië.

