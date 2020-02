KOERS KORT. Higuita Colombiaans kampioen - Moschetti viert tweede keer in Mallorca De wielerredactie

02 februari 2020

Sergio Higuita verovert Colombiaanse titel op de weg voor Tourwinnaar Bernal

Sergio Higuita (EF Pro Cycling) mag een jaar met de Colombiaanse kampioenentrui rondfietsen. De 22-jarige renner haalde het na 217 km op een lokaal circuit in Tunja solo voor Tourwinnaar Egan Bernal (Ineos). Ondanks een val werd die tweede op 1:15. Daniel Martinez (EF Pro Cycling), donderdag winnaar van de tijdrit, vervolledigde het podium. Nairo Quintana (Arkéa Samsic) werd vierde en Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) vijfde.

Higuita toonde vorig jaar zijn talent door een bergrit te winnen in de Vuelta voor de latere eindlaureaat Primoz Roglic. Op de erelijst volgt hij Oscar Quiroz op. Donderdag was Martinez de beste in de tijdrit voor Quintana en Bernal.

Moschetti viert tweede keer in Mallorca en voegt Trofeo Palma aan palmares toe

Matteo Moschetti heeft de Trofeo Palma (Spa/1.1) op zijn naam gebracht. De Italiaans van Trek-Segafredo won donderdag al de Trofeo Ses Salines-Felanitx en voegde daar vandaag ook de laatste wedstrijd van de Challenge Mallorca aan toe. Hij haalde het na 159,6 km in Palma in de sprint voor Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) en Andrea Pasqualon (Circus-Wanty Gobert). Amaury Capiot sprintte naar een knappe vierde plaats, met Cedric Beullens (6de) eindigde nog een tweede Belg in de top tien.

Na twee opeenvolgende wedstrijden voor de klimmers, waren de sprinters opnieuw aan zet op het eiland van Mallorca. Lluis Mas, Brian van Goethem en Álvaro Cuadros schoven mee in de vroege vlucht, maar waren vogels voor de kat. BORA-hansgrohe, voor Ackermann, en Trek-Segafredo, voor Moschetti, controleerden in het peloton.

Toen het trio werd opgeraapt, leken we af te stevenen op een gemakkelijke sprint, maar dat was buiten eerst Enric Mas, zonder succes, en vervolgens een kwartet van vier dapperen gerekend. Onze landgenoten Loïc Vliegen en Jasper Stuyven trokken samen met Jempy Drucker en Stefano Oldani op pad. Ook zij bleken niet opgewassen tegen de overmacht van het peloton en werden ingerekend.

In de sprint stond geen maat op de 23-jarige Moschetti, zijn tweede zege van het seizoen. Het is voor Trek-Segafredo de vierde zege overwinning van 2020, Deceuninck-Quick.Step leidt met vijf zeges dit jaar.