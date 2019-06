KOERS KORT. Herrada wint slotetappe en is eindwinnaar in Luxemburg - Ulissi rondt teamwerk UAE af in GP Lugano Redactie

09 juni 2019

17u45

Bron: Belga 0

Diego Ulissi rondt teamwerk UAE Emirates af in GP Lugano

Diego Ulissi heeft de 36e editie van de GP Lugano gewonnen. De 29-jarige Italiaan rondde het werk van zijn team UAE Emirates perfect af. Na 179 kilometer bleef hij in een sprint met vier zijn Wit-Russische ploegmaat Alexandr Riabushenko voor. De Sloveen Matej Mohoric werd derde.

De wedstrijd werd geanimeerd door een vroege vlucht van Edoardo Zardini, Marco Canola, Alex Cataford en Mirco Maestri. Veel voorsprong kregen de vier niet van het peloton, waarin Bahrain en UAE Team Emirates het commando namen. Toen de voorsprong van twee overblijvende vluchters, Maestri en Cataford, was gezakt naar driekwart minuut, maakte Jack Bauer de oversteek. Maar toen de favorieten elkaar begonnen te bestoken in de finale, bleken de vluchters vogels voor de kat.

In de voorlaatste van acht rondjes op een lokaal circuit van 23,2 kilometer ging Vincenzo Nibali met Diego Ulissi in der aanval. Wat later sloten Riabushenko, Mohoric, Giovani Carboni en Patrick Schelling aan. Hoewel hun voorsprong niet boven de halve minuut ging, zou het peloton niet meer terugkomen. Ulissi viel bergop als eerste aan en kreeg Nibali met zich mee. Die probeerde nog een paar keer te versnellen, maar Ulissi wist van geen wijken. De vier andere medevluchters kwamen ook nog terug, maar uiteindelijk kwam het tot een sprint met slechts vier: Ulissi en ploegmaat Riabushenko, Mohoric en Schelling.

Ulissi had de snelste benen en pakte zijn eerste zege van het seizoen. In Lugano moest hij in 2016 al eens vrede nemen met een tweede plaats en in 2014 met een derde stek. Op de erelijst volgt hij de Oostenrijker Hermann Pernsteiner op.

Jesus Herrada wint slotetappe en is eindwinnaar in Luxemburg

Jesus Herrada (Cofidis) heeft de laatste etappe van de Ronde van Luxemburg, met start in Mersch en aankomst na 176 kilometer in Luxemburg, op zijn naam geschreven. De 28-jarige Spanjaard haalde het op de Pabeierbierg voor de Fransman Jonathan Hivert en de Luxemburger Pit Leyder. De Italiaan Andrea Pasqualon, de eindlaureaat van vorig jaar, finishte als vierde. Baptiste Planckaert werd achtste, voor Benjamin Declercq.

Herrada won gisteren ook al een etappe en met deze nieuwe ritwinst verstevigde hij zijn leiderspositie. In het algemeen klassement houdt de Spanjaard de Nederlander Maurits Lammertink achter zich. Baptiste Planckaert werd beste Belg met een zesde plaats.

Na een heel onrustig begin, met tal van demarrages, trokken na 50 kilometer koers toch acht renners in de aanval. Dat waren Ludovic Robeet, Philipp Walsleben, Sjoerd van Ginneken, Sergio Rodriguez, Adrien Petit, Delio Fernandez Cruz, Alessandro Tonelli en Colin Joyce. Zij reden maximaal twee minuten voor het peloton uit. In de grote groep bepaalden de renners van Wanty-Groupe Gobert het tempo. Wanneer ook de mannen van Cofidis hun deel van het werk deden, smolt de voorsprong van de acht vroege vluchters snel.

Nog voor de eerste passage, van vier in totaal, werd met uitzondering van Delio Fernandez Cruz iedereen ingerekend. De Spanjaard begon aan de drie resterende plaatselijke ronden, van elk 3,8 kilometer met daarin telkens de beklimming van de Pabeierbierg, met een voorsprong van 20 seconden op een jagend peloton. Delio Fernandez Cruz bleef knokken voor elke seconde, maar werd op 350 meter van de meet gegrepen. Dan pakte Jesus Herrada verschroeiend uit, hij reed weg uit de groep. De man met de gele leiderstrui kwam niet meer in de problemen en boekte zo zijn tweede ritwinst. Hij verzekerde zich meteen ook van de eindzege.