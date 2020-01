KOERS KORT. Hermans is klassementsman bij Israel Start-Up Nation voor Tour Down Under De wielerredactie

03 januari 2020

Hermans is de klassementsman bij Israel Start-Up Nation voor Tour Down Under

Ben Hermans is de enige Belg in de selectie van Israël Start-Up Nation voor de Tour Down Under (21-26 januari). Tom Van Asbroeck en Jenthe Biermans zitten niet in de ploeg die het nieuwe WorldTeam op Twitter bekendmaakte.

Israel Start-Up Nation rekent op Hermans voor een goed eindklassement. De 33-jarige Limburger, vorig jaar winnaar van de Ronde van Oostenrijk (2.1) en de Ronde van Utah (2.BC), krijgt daarvoor de steun van de Canadese klimmer James Piccoli.

Met André Greipel, van 2008 tot 2018 goed voor 18 ritzeges en twee eindzeges in Australië, mikt de ploeg echter vooral op dagsucces. Zijn landgenoot Rick Zabel, de Canadees Guillaume Boivin, de Brit Alex Dowsett en de Israëliër Omer Goldstein moeten de Duitse spurtbom naar de meet loodsen.

Racing 2020 is around the corner and we have a January racing blitz planned. Full details : https://t.co/14YBOxwnks. And please meet our @tourdownunder lineup. pic.twitter.com/cFsfYaNHlq Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy(@ YallaIsraelSUN) link

Geen plek voor De Vuyst bij Mitchelton-Scott

Sofie De Vuyst maakt voorlopig geen deel uit van de kern van Mitchelton-Scott voor 2020. Dat meldt haar nieuwe ploeg in een officieel communiqué. “Vanwege een vermeende inbreuk op het antidopingbeleid en de gedragscode van het team en in afwachting van de resultaten van een lopend onderzoek (De Vuyst pleit onschuldig en vroeg een contra-expertise aan na haar positieve controle op exogene steroïden in november, red.), is het contract opgeschort en haar naam verwijderd uit de registratie van de UCI.” (JDK)

CCC doet het zonder Belgen in Tour Down Under

CCC heeft in zijn zevenkoppige selectie voor de Tour Down Under (WorldTour) geen Belgen opgenomen. De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin is kopman van het Poolse team en hoopt op een herhaling van vorig jaar, toen hij in Australië een rit won en vier dagen de leiderstrui droeg.

Bevin wordt geflankeerd door de Polen Szymon Sajnok en Lukasz Wisniowski, de Tsjech Josef Cerny, de Duitser Simon Geschke, de Amerikaan Joey Rosskopf en de Spanjaard Francisco Ventoso.

Net als de voorbije jaren past olympisch kampioen Greg Van Avermaet voor de Tour Down Under. Zijn laatste deelname dateert al van 2012. Ook Serge Pauwels, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck zijn er niet bij. De Tour Down Under wordt gereden van 21 tot 26 januari.

PREVIEW: We're en route to Adelaide 🇦🇺 for @tourdownunder 👊🏼



Meet the team and read what @PaddyBevin and DS Jackson Stewart had to say ahead of the first race of the season 👉🏼 https://t.co/3dTbFxPqlI#RideForMore #TourDownUnder pic.twitter.com/Nbu93uyEBJ CCC Team(@ CCCProTeam) link