KOERS KORT. Hermans derde in koninginnenrit Adriatica Ionica Race, Evenepoel toont zich

Hermans derde in koninginnenrit Adriatica Ionica Race, Evenepoel toont zich

26 juli 2019



De Oekraïner Mark Padun (Bahrain-Merida) heeft een dubbelslag geslagen in de tweede etappe van de Italiaanse Adriatica Ionica Race (2.1) met aankomst bovenop Tre Cime di Lavaredo. Ben Hermans (Israel Cycling Academy) werd derde, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step) negende.

Tre Cime di Lavaredo is een bekende aankomstplaats in de Ronde van Italië, maar ook de tweede editie van de Adriatica Ionica Race kwam er dus langs. In de aanloop naar die slotklim lag er echter nog heel wat klimwerk te wachten. Daar scheidde een kopgroep van elf renners zich af, met daarbij Hermans en Evenepoel. Leider Alvarado Hodeg was zoals verwacht niet aan boord.

Evenepoel kwam als eerste door aan de tussenspurt net voor de voet van de col en trok nadien ten aanval op de eerste hellende hectometers van Tre Cime, maar hij werd tijdens de acht kilometer bergop overvleugeld door een trio met Hermans, Mark Padun en Dayer Quintana. Die laatste kon de ritzege van oudere broer Nairo in de Tour net niet overdoen: Padun bleek op de streep de snelste. De 23-jarige Oekraïner geldt als een groot talent, maar telt door knieproblemen dit seizoen nog maar 13 wedstrijddagen.

Voor Hermans is het de eerste wedstrijd na eindwinst in de Ronde van Oostenrijk. Donderdag was hij ook al in de kopgroep geëindigd na een graveletappe. Zaterdag ligt de aankomst bovenop een klimmetje in Cormons. De Adriatica Ionica Race eindigt zondag met een sprinterskans.

🇮🇹 #AIR2019



🥇 Mark #Padun takes a beautiful win from the breakaway at Misurina Lake on the 'Dolomites' stage.



🔝 He is now overall leader and also best young!



🤩 Amazing moment for the team at the @adriaticaionic1



📸 @bettiniphoto pic.twitter.com/rWg2GMdArw Team Bahrain Merida(@ Bahrain_Merida) link

Alaphilippe rijdt geen criteriums

Geen natourcriteriums voor Julian Alaphilippe weet het goed ingelichte L’Equipe. Volgens de Franse sportkrant zou de drager van het geel in de Tour verstek geven voor de vele uitnodigingen. Alaphilippe rijdt al 14 dagen in de leiderstrui rond en dat vreet energie. Mogelijk geeft de Fransman van Deceuninck-Quick.Step er de voorkeur aan om na de Tour goed uit te rusten. Vorig jaar was hij te zien in de criteriums van Castillon-la-Bataille, Lisieux en Dun-le-Palestel.

Organisatie criterium Aalst wil gele trui vastleggen en lonkt naar bolletjestrui

De kans dat maandag, daags na de slotrit van de Tour de France op de Champs-Elysées, de gele trui zijn opwachting maakt tijdens het 84ste Natourcriterium van Aalst is meer dan groot. Voorts hebben de organisatoren reeds een overeenkomst met negen Belgen die de Tour de France reden, komt Belgisch kampioen Tim Merlier er aan de start en zijn ook onder meer Iljo Keisse en Remco Evenepoel van de partij.

“Het is een rare Tour de France. Spannend dat wel, maar voor ons als organisator van het eerste na-Tourcriterium in ons land niet gemakkelijk om de juiste contracten af te sluiten”, legde organisator Johny Van den Borre uit. “Vorige jaren was al enkele dagen op voorhand geweten wie de eindwinnaar zou worden. Dat is nu anders. Wij hebben contacten met Julian Alaphilippe, Egan Bernal, Geraint Thoms en nog enkele kanshebbers op de gele trui. Wij willen ons publiek trakteren op de komst van de eindwinnaar van de Tour. Vorig jaar lukte ons dat niet omdat Geraint Thomas tijd wou spenderen met zijn familie. Nu heeft hij al te kennen gegeven dat hij wil rijden in Aalst. Maar hij mag alleen komen als hij de Tour wint.”

“We hebben verder negen Tour-Belgen onder contract”, vervolgde Van den Borre. “Dat zijn Oliver Naesen, Thomas en Aimé De Gendt, Jasper De Buyst, Laurens De Plus, Jens Debusschere, Frederik Backaert, Xandro Meurisse en Kevin Van Melsen. Ook Iljo Keisse en zijn teamgenoot bij Deceuninck-Quick Step, Remco Evenepoel, tekenen present. Belgisch kampioen Tim Merlier, de eerste naam die we vrij gaven, is ook van de partij. Als de opportuniteit zich voordoet, gaan we ook voor de bolletjestrui. Peter Sagan komt sowieso niet naar Aalst. Hij kreeg een financieel heel aantrekkelijk aanbod om te gaan rijden in Panama.”

Het na-Tourcriterium van Aalst is nog steeds gratis en lokt telkenjare zowat 50.000 toeschouwers.”En dat zal maandag niet anders zijn, al wordt het elk jaar moeilijker en moeilijker om ons budget rond te krijgen. De vraagprijs van de renners is soms belachelijk hoog. Bovendien zitten we met slechts drie mensen in het bestuur. Naast mezelf zijn dat Renno Roelandt en Veronique Moreels. Het is elk jaar een hels karwei om alles gedaan te krijgen maar het lukt ons nog steeds. En we willen de toeschouwers spektakel brengen met een mooie affiche. Als opwarmer is er nog onze Gentlemen-Classic. Ook daarvoor is Veronique Moreels druk in de weer om zoals steeds ronkende namen van oud-renners naar Aalst te lokken.”

Het programma:

16u30: Voorstelling Gentlemens Classic en BV’s.

17u00: Gentlemen Classic en BV’s (18 ronden of 30 km)

18u30: Voorstelling deelnemers 84 na-Tourcriterium

19u30: Start na-Tourcriterium (65 ronden of 107,25 km)

Oostenrijkse mountainbikester Christina Kollmann-Forstner staat vier jaar aan de kant

De Oostenrijkse antidopingcommissie heeft mountainbikester Christina Kollmann-Forstner een schorsing van vier jaar opgelegd wegens haar aandeel in de dopingaffaire ‘Operatie Aderlass’, zo maakte de instantie vrijdag bekend.

De 31-jarige mountainbikester kondigde haar pensioen al in april aan, twee maanden nadat de dopingaffaire was losgebarsten met een politie-inval op het WK noordse ski. De Internationale Wielerunie UCI zette haar eind mei al voorlopig aan de kant. De Oostenrijkse antidopingcommissie schorst haar nu vier jaar wegens het gebruik van bloeddoping tussen eind 2016 en eind vorig jaar. Daarnaast maakte ze zich ook schuldig aan het gebruik van groeihormonen. Al haar competitie-uitslagen tijdens deze periode werden geschrapt. Vorig jaar werd ze nog tweede op het WK marathon, in 2017 werd ze Europees kampioene.

In Operatie Aderlass is de Duitse dokter Mark Schmidt de spilfiguur. Die werd eind februari opgepakt in zijn kabinet in het Duitse Erfurt. Hij zou een bloeddopingnetwerk hebben opgezet waarbij 21 atleten uit acht landen en vijf sporten betrokken zijn. Eerder deze week kregen ook de skiërs Dominik Baldauf en Max Hauke al schorsingen van vier jaar.