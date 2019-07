KOERS KORT. Hermans blijft leider in Oostenrijk - Vos goed voor derde ritzege in Giro Rosa DMM

11 juli 2019

16u16 0

Steimle boekt tweede ritzege, Hermans in leiderstrui naar slotrit

Jannik Steimle (Vorarlberg - Santic) heeft in de sprint de vijfde rit van de Ronde van Oostenrijk (2.1) gewonnen. Ben Hermans (Israël Cycling Academy) begint in de rode leiderstrui aan de slotrit. Daags voor de laatste etappe naar de top van de ultrasteile Kitzbüheler Horn trok het peloton van de Ronde van Oostenrijk al naar Kitzbühel, dat vlakbij ligt. Onderweg moest er ook heel wat geklommen worden, maar de finale was vlak. Brice Feillu en Tom Wirtgen, de twee beste renners van een vroege vlucht van zes, kregen in het lastige tussenstuk het gezelschap van Giovanni Visconti, Georg Zimmermann en Ruben Fernandez.

Maar die vijf werden in twee schuiven weer bijgehaald, en ondanks een late uitval van Nic Dlamini werd het een sprint voor de overwinning. Daarin haalde de 23-jarige proloogwinnaar Steimle het voor zijn landgenoot Jonas Koch en de Oostenrijker Patrick Gamper. De Belg Eliot Lietaer werd tiende. Hermans, die woensdag de macht greep, gaat met een voorsprong van 8 seconden op eerste achtervolger Ben O’Connor de slotdag in.

Marianne Vos behaalt derde ritzege in Giro Rosa

Marianne Vos (CCC - Liv) heeft de zevende etappe van de Giro Rosa gewonnen. De Nederlandse was daarmee goed voor haar derde ritwinst in deze Ronde van Italië voor vrouwen. Haar landgenote Annemiek van Vleuten (Mitchelton - Scott) blijft in de leiderstrui.

Na twee dagen in de bergen kreeg het Giro Rosa-peloton op dag 7 een heuveletappe van 128 kilometer tussen Cornedo Vicentino en Fara Vicentino voor de wielen, met aankomst bovenop een helling. Onderweg regende het aanvalspogingen, waarbij ook Lotte Kopecky zich liet opmerken maar Leah Kirchmann de enige was die een noemenswaardige voorsprong kon uitbouwen.

Op de stekelige slotklim kwamen de vaste namen van deze Giro Rosa toch weer naar boven. Marianne Vos, eerder ook al de beste in ritten 2 en 3, haalde het met duidelijke voorsprong van wereldkampioene Anna van der Breggen. Een tweetal seconden later finishte roze trui Annemiek van Vleuten als vierde achter de rug van de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Uittredend winnares Van Vleuten behoudt haar marge van ruim vier minuten in het klassement. De Giro Rosa eindigt zondag.