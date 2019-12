KOERS KORT. HEMA gaat voor vier jaar in zee met Jumbo-Visma De wielerredactie

17 december 2019

08u51 0 Wielrennen Warenhuisketen HEMA wordt de komende vier jaar co-sponsor van WorldTour-team Jumbo-Visma, de Nederlandse ploeg van onze landgenoten Wout van Aert, Laurens De Plus en Maarten Wynants en van klassementsrenners Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. HEMA zal ook de schaatsploeg van Jumbo-Visma gaan sponsoren.

"We zijn hier ontzettend blij mee", reageerde teammanager Richard Plugge in een persbericht. "Wielrennen en schaatsen zijn vooraanstaande sporten in Nederland. Net als wij is HEMA oer-Hollands, met internationale vertakkingen en zichtbaarheid. De langlopende contracten van onze andere sponsoren hebben grote aantrekkingskracht. We zijn een stabiele factor waar een groot en gerenommeerd bedrijf als HEMA zich graag mee identificeert.” De sponsordeal zat er aan te komen: enkele weken geleden raakte bekend dat de non-food producten van Hema weldra ook in de warenhuizen van Jumbo liggen en toen al gaven beide bedrijven toe dat ze ook spraken over gemeenschappelijke sponsoring van de wieler- en schaatsploeg.

Komende vrijdag wordt het team van Jumbo-Visma voor volgend seizoen voorgesteld in het hoofdkantoor van HEMA in Amsterdam. HEMA is van origine een Nederlandse keten van warenhuizen met meer dan 750 vestigingen in elf landen, waarvan ook 100 in ons land.

