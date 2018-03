Koers kort: Heel wat kasseistroken geschrapt in GP Denain, Van Aert: "Spijtig voor de koers" - Greipel moet onder het mes Nico Dick in Denain

18 maart 2018

14u28

Bron: Eigen berichtgeving/Belga

Greipel moet geopereerd worden

Wielrennen Dubbele pech voor André Greipel. De 35-jarige Duitse krachtpatser van Lotto-Soudal ging gisteren tijdens Milaan-Sanremo in de afdaling van de Poggio tegen de vlakte en de 'Gorilla' liep daarbij een complexe sleutelbeenbreuk op. Dat bevestigt de Lotto-ploeg op Twitter. Greipel gaat vanavond onder het mes.

@AndreGreipel will undergo surgery tonight for his complex fractured collarbone, after his crash in @Milano_Sanremo yesterday. pic.twitter.com/yC2HbXMkaW Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link

Kasseistroken geschrapt in GP Denain

Heel wat renners kiezen ervoor om vandaag aan de start te verschijnen van de GP Denain. Om dat kasseigevoel van Parijs-Roubaix al wat in de benen te hebben. De organisatoren van de Franse koers hebben echter beslist om heel wat kasseistroken te schrappen vanwege het slechte weer. Niet meteen goed nieuws voor Wout van Aert die zichzelf al eens wilde testen op de Franse kinderkopjes. Normaal gezien stonden er twaalf kasseistroken op het programma, maar dat werd dus herleid naar een die dan wel drie keer wordt aangedaan. De renners zullen nu 170 kilometer rijden en de start wordt verschoven naar 12u45.

"Het is spijtig voor de koers", vertelde Wout van Aert voor de start. "Het was toch een koers waar er stevig gereden zou worden en nu zal het misschien iets voor de sprinters worden. Ook met het oog op Parijs-Roubaix zal het minder een test zijn dan normaal. Het zal wel goed zijn voor de veiligheid." Ondanks het verdwijnen van nagenoeg alle kasseistroken is Wout van Aert wel gestart met zijn Roubaix-fiets. Alleen met iets meer druk op de banden dan gepland.

Ce matin @GPDENAIN 😳😱 pic.twitter.com/A1nvrsi13S Sylvain Chavanel(@ chava_sylvain) link

#GPDenain / 🌨️ face à la météo la décision est tombée : parcours revu, qui n'empruntera que le secteur pavé d'Abscon. #StMichelAuber93🍩 St Michel - Auber93(@ Auber93Cyclisme) link

Andrea Guardini (Bardiani-CSF) heeft de eerste etappe in de wielerronde van Langkawi (2.BC) op zijn naam geschreven. De Italiaan, ook de eerste leider, haalde het na 147,9 km tussen Kangar en Kulim in een massasprint voor de Zuid-Koreaan Seo Joon Yong (KSPO Bianchi Asia Procycling) en de Eritreeër Mekseb Debesay (Dimension Data).

De 28-jarige Guardini is de absolute zegekoning in de Ronde van Langkawi. De voorbije jaren won hij in Maleisië al 22 etappes. Morgen leggen de renners 208,3 km af tussen Gerik en Kota Bharu. Er nemen geen Belgen deel. De Ronde van Langkawi is toe aan de 23e editie en duurt acht dagen (tot 25 maart). Vorig jaar ging de eindzege naar de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons.