KOERS KORT. Hechtingen voor Campenaerts na nieuwe val op elleboog

Hechtingen voor Campenaerts na nieuwe val op elleboog Redactie

31 augustus 2018

10 hechtingen voor Campenaerts

Het zit Victor Campenaerts in de Vuelta niet mee. De Antwerpenaar kwam gisteren voor de tweede keer ten val. De Europese tijdritkampioen had een diepe wonde aan de linker elleboog, het bot was zelfs zichtbaar en ploegarts Maarten Meirhaeghe besliste dat de renner het best naar het ziekenhuis trok voor verzorging.

Onder verdoving werden in totaal tien hechtingen aangebracht, vier daarvan waren onderhuids. Campenaerts gaat ervan uit dat hij vandaag gewoon weer kan starten. Hij verwacht ook niet dat hij over vier weken nog hinder zal ondervinden op zijn tijdritfiets. Gisteren klaagde hij ook nog over een pijnlijke heup. (MG)