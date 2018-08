KOERS KORT. Hechtingen voor Campenaerts na nieuwe val op elleboog - Meersman in commentaarcabine - Dewulf prof bij Lotto-Soudal Redactie

31 augustus 2018

07u21 0

Stan Dewulf wordt prof bij Lotto-Soudal

Hij is er al sinds 1 augustus stagiair, maar vanaf volgend seizoen wordt Stan Dewulf ook voltijds prof bij Lotto-Soudal. Onze 20-jarige landgenoot won eerder dit jaar nog Parijs-Roubaix voor beloften en krijgt een contract voor twee jaar bij het team van Marc Sergeant. Eerder was hij al drie jaar actief bij de beloftenploeg onder leiding van ex-prof Kurt Van de Wouwer.

"Met deze resultaten moet je de stap naar het profcircuit durven zetten", zegt die laatste. "Het is moeilijk te voorspellen of hij ooit een echte leider kan worden voor het klassieke werk, maar hij moet het zeker aan kunnen. Voor onze staf is het alleszins mooi om te zien dat iemand van de beloften kan doorstoten. We geloven echt dat Stan een mooie toekomst voor zich heeft."

10 hechtingen voor Campenaerts

Het zit Victor Campenaerts in de Vuelta niet mee. De Antwerpenaar kwam gisteren voor de tweede keer ten val. De Europese tijdritkampioen had een diepe wonde aan de linker elleboog, het bot was zelfs zichtbaar en ploegarts Maarten Meirhaeghe besliste dat de renner het best naar het ziekenhuis trok voor verzorging.

Onder verdoving werden in totaal tien hechtingen aangebracht, vier daarvan waren onderhuids. Campenaerts gaat ervan uit dat hij vandaag gewoon weer kan starten. Hij verwacht ook niet dat hij over vier weken nog hinder zal ondervinden op zijn tijdritfiets. Gisteren klaagde hij ook nog over een pijnlijke heup. (MG)

Meersman in de commentaarcabine

Een nieuwtje in de rand: ex-renner Gianni Meersman kruipt voor de Brussels Cycling Classic in de commentaarcabine naast Sporza-anker Christophe Vandegoor. Meersman - die twee jaar geleden noodgedwongen zijn carrière vaarwel moest zeggen met hartproblemen - is ook ploegleider bij veldritploeg Marlux-Bingoal.

WorldTourploegen laten eerste editie van Antwerp Port Epic links liggen

Zondag vindt de eerste editie van de Antwerp Port Epic plaats. Er verschijnen 22 ploegen aan de start, maar geen enkele uit de WorldTour. Het parcours toont veel gelijkenissen met dat van de vroegere Schaal Sels.

De start wordt om 12u01 gegeven aan het Shengenplein op het Eilandje te Antwerpen. Van daaruit gaat het naar Zwijndrecht waar het officiële startsein volgt. Via de Antwerpse Haven op Linkeroever trekt men richting Beveren waar de Polders worden aangedaan om zo langs Stabroek en Berendrecht naar Zandvliet en over de Nederlandse grens te trekken. In deze contreien worden enkele lussen afgewerkt vooraleer Ekeren te bereiken om zo de Antwerpse Haven weer aan te doen.

Na 207 kilometer weten wie in de schaduw van het nieuwe Havenhuis en het MAS de eerste laureaat wordt van de Antwerp Port Epic. Voor de kanshebbers op de eindzege is het uitkijken naar mannen als Guillaume Van Keirsbulck, Wout van Aert, Taco van der Hoorn, Ludwig De Winter, Brice Feillu, Rob Ruijgh, Pawel Bernas, Roy Jans en Mihkel Räim. Ook de veldritploegen zoals Pauwels Sauzen en Telenet-Fidea Lions tekenen present in Antwerpen.

Yves Lampaert, Tom Dumoulin en Marianne Vos toppen Leiedal Koerse

Op zondag 2 september pakt vzw De Nieuwe Velovrienden van Bavikhove uit met een uniek format in België. Er is een dameskoers, een gemengde koppeltijdrit en een criterium voor eliterenners in het centrum van de West-Vlaamse gemeente Bavikhove.

Het evenement start om 10u30 met een criterium voor dames elite. De organisatoren wisten hiervoor onder meer Marianne Vos, Ann-Sophie Duyck, Puck Moonen, Shari Bossuyt, Kylie Waterreus, Femke Verstichelen en Cameron Vandenbroucke, de dochter van wijlen Frank Vandenbroucke, te strikken. "Laatstgenoemde heeft ondertussen een geldige vergunning zodat zij zeker de start kan nemen op ons criterium", stelt medeorganisator Carlo Daelman.

Na de dameskoers pakt men uit met een gemengde koppeltijdrit. Het eerste tweetal rijdt om 13u30 van het startpodium. "Bij de mannen tekenen hiervoor onder anderen Yves Lampaert, John Degenkolb, Jasper Stuyven, Sonny Colbrelli, Eli Iserbyt en de tweede in de eindstand van de Tour de France Tom Dumoulin present. Zij worden gekoppeld aan de rensters van de voorafgaande dameskoers", vervolgt Carlo Daelman.

De mannen elite die deelnamen aan de koppeltijdrit, rijden vanaf 15u30 hun eigen afsluitend criterium over 25 ronden van 3 kilometer in het centrum van Bavikhove.