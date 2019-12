KOERS KORT. Haussler crost in Zolder - Driedaagse schrapt Kemmelberg en gaat 4 keer door De Moeren - Vuelta start in 2021 in Burgos DMM

19 december 2019

Heinrich Haussler start in Heusden-Zolder

Heinrich Haussler zal volgende week donderdag deelnemen aan de wereldbekermanche veldrijden in Heusden-Zolder. Dat raakte bekend in de marge van de teamstage van Bahrein-McClaren in Kroatië. “Ik reed al twee crossen de voorbije winter”, zegt de Australiër. “Ik doe gewoon mee om me te amuseren en verwacht geen resultaat.”

De 35-jarige Haussler is zo’n beetje de wegkapitein bij Bahrein-Merida, vanaf 2020 Bahrein-McClaren. In België leerden de wielerfans hem kennen met een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen en Milaan-Sanremo in 2009. Dat is intussen alweer lang geleden. De Australiër koerst nu vooral in een dienende rol en is een grote fan van cyclocross, zo vertelde hij in de marge van de teamstage in het Kroatische Hvar. “Ik kijk graag naar wedstrijden en ik ben goed bevriend met de Duitse crosser Sascha Weber. Na de Vuelta kwam er een nieuwe crossfiets uit van Merida en ik was wel benieuwd. Van het één kwam het ander en de voorbije weken heb ik twee crossen gereden, één in Zwitserland en één in Duitsland. Het was plezant, maar wel erg lastig. Je rijdt wel 16 sprints of zo in één uur tijd. Mijn gemiddelde hartslag lag heel hoog, je gaat gewoon een uur in het rood.”

Haussler beseft dat hij in Heusden-Zolder geen resultaat zal rijden, zelfs finishen zal moeilijk zijn. “Ik moet helemaal achteraan starten en het mankeert me aan techniek en explosiviteit. Maar ik vind het echt leuk en zelfs jammer dat ik het nu pas heb ontdekt. Het is fijn om te doen in de winter. Ik ben 35 intussen, dan moet je af en toe eens iets nieuws proberen (lacht). Ik ben benieuwd naar die cross bij jullie in Vlaanderen en wie weet rijd ik zelfs nog meer wedstrijden, zoals Loenhout en Diegem. Maar ik moet ook nog eens overleggen met mijn vrouw. We zien wel, er ligt nog helemaal niets vast.”

Passage De Moeren wordt scherprechter in 2020

Het parcours van de Driedaagse Brugge-De Panne, een opeenvolging van twee ééndagskoersen op 25 en 26 maart, wordt in 2020 zowel bij de mannen als de vrouwen gewijzigd. De mannen gaan volgend jaar vier keer de passage aan de poldervlakte De Moeren afwerken. In de aanloop naar de aankomstsite in De Panne valt de beklimming van onder andere de Kemmelberg weg. De organisatoren opteren voor een volledig vlak parcours in 2020. Ook de vrouwen krijgen een nieuwe omloop onder de wielen geschoven.

“Vier keer gaan we De Moeren aandoen op woensdag 25 maart. Een eerste keer in aanloop naar de drie plaatselijke ronden en dan nog driemaal in de 44 kilometer lange toertjes op en rond de aankomstsite in De Panne. De Moeren worden dus sowieso de scherprechter van onze wedstrijd”, stelt Johan Van Hecke van het organiserende comité. “Vanuit Brugge, sinds 2018 de startplaats van onze beide wedstrijden, trekken we met de mannen via Gistel, Middelkerke, Diksmuide en Veurne zo naar De Moeren.”

“De beklimmingen van onder andere de Monteberg, Kemmelberg en Rodeberg vallen dus weg. Na De Moeren passeren we een eerste keer, na zowat 68 kilometer koers, aan de finish op de Zeelaan in De Panne. En dan beginnen we aan de drie plaatselijke ronden. Het inlassen van extra doortochten langs De Moeren moet voor nog meer spektakel en spankracht zorgen. Het zal op 25 maart een gevecht worden tegen de wind en dat zal daags nadien ook het geval zijn, wanneer onze dameskoers verreden wordt. Ook de vrouwen gaan nu tweemaal de wind moeten trotseren ter hoogte van De Moeren, daar waar zij vroeger die poldervlakte niet aandeden. We werken reeds volop aan de samenstelling van ons deelnemersveld.”

In 2019 ging de zege in de Driedaagse Brugge-De Panne bij de mannen naar de Nederlander Dylan Groenewegen, die het haalde na een massasprint van de Colombiaan Fernando Gaviria en de Italiaan Elia Viviani. Beste Belg was toen Jonas Van Genechten met een zevende plaats. Bij de vrouwen ging de zege ook al naar Nederland. Kirsten Wild haalde het, eveneens na een massasprint, van haar landgenote Lorena Wiebes. Lotte Kopecky werd derde.

Ronde van Spanje start in 2021 in Burgos

De Ronde van Spanje start in 2021 in Burgos, dit ter ere van de 800ste verjaardag van de plaatselijke kathedraal. Dat hebben de organistoren bekendgemaakt. De organisatie van de Vuelta ondertekende het contract met de plaatselijke autoriteiten in de beroemde kathedraal van Burgos, 200 kilometer ten noorden van Madrid gelegen. De eerste drie etappes zullen in 2021 plaatsvinden in de regio Castilië en León.

Het is de eerste keer dat de Ronde van Spanje Burgos krijgt als startplaats. Er startten in het verleden wel 15 Vuelta-etappes, 17 ritten kwamen er aan. Volgend jaar gaat de Ronde van Spanje op 14 augustus van start in het Nederlandse Utrecht.