KOERS KORT. Hansen verlengt contract bij Lotto-Soudal - Bora-Hansgrohe strikt Fabbro

Mas kopman in laatste wedstrijd voor Deceuninck-Quick.Step

De Spanjaard Enric Mas leidt de selectie van Deceuninck-Quick.Step in de Chinese Ronde van Guangxi, de ultieme afspraak in de WorldTour 2019. Voor de 24-jarige Mas wordt het tevens zijn laatste wedstrijd in het shirt van de Belgische ploeg. Hij stapt in 2020 immers over naar Movistar.

De runner-up van de Vuelta 2018 krijgt met Iljo Keisse en Pieter Serry twee Belgische ploegmaats naast zich. De rest van het team bestaat uit de Fransman Rémi Cavagna, de Deen Mikkel Honoré, de Italiaan Davide Martinelli en de Tsjech Petr Vakoc.

“Jammer genoeg is Alvaro Hodeg er niet bij voor de vlakke ritten maar we hebben een alternatief plan voor de groepssprinten. We hebben er dus vertrouwen in dat we mooie resultaten kunnen halen”, blikt sportdirecteur Geert Van Bondt vooruit. “We gaan ons zeker tonen, want we willen het seizoen op een mooie manier beëindigen en een goed klassement halen met Enric. Hij heeft vorige week in de Italiaanse klassiekers (10de in Milaan-Turijn, 13de in Lombardije, red) getoond dat hij kan wedijveren met de besten en hij is heel gemotiveerd voor deze wedstrijd.” De Ronde van Guangxi begint donderdag en duurt zes dagen (tot 22 oktober).

Bora-Hansgrohe strikt Fabbro

Bora-Hansgrohe heeft de Italiaan Matteo Fabbro aangetrokken voor 2020. Dat heeft de Duitse WorldTour-formatie aangekondigd. De 24-jarige klimmer reed sinds 2018 voor Katusha-Alpecin, dat eind dit seizoen wordt opgeslorpt door Israel Cycling Academy.

“We denken dat Matteo veel potentieel heeft, maar tot op heden heeft hij daar nog niet voldoende munt uit kunnen slaan”, stelt algemeen manager Ralph Denk in een persbericht. “We gaan hem helpen om zijn prestaties te stabiliseren.”

Hansen (38) verlengt contract bij Lotto-Soudal met één jaar

Adam Hansen (38) zal ook volgend jaar voor Lotto-Soudal rijden. Dat heeft de Belgische WorldTour-formatie vandaag aangekondigd. De Australiër, die twintig opeenvolgende grote rondes uitreed, begint aan zijn tiende seizoen in het Lotto-shirt. "Is het echt al tien jaar?", reageert Hansen in een persbericht. "Het voelt totaal niet zo lang aan, maar blijkbaar vliegt de tijd als je je amuseert. Ik vind het leuk hoe John Lelangue het team heeft laten evolueren in de nieuwe richting, er komt een keerpunt aan richting nog grotere successen.”

"Mijn rol binnen het team is erg veranderd gedurende de voorbije negen jaar. Het varieerde van de sprinttrein ondersteunen tot het beschermen van een klassementsrenner tijdens de etappes. Er gewoon altijd zijn voor het team wanneer men me nodig heeft, wordt mijn belangrijkste rol voor volgend seizoen. Ik hou ervan om te fungeren als een voorbeeld voor de jongere renners. Ik probeer een ander perspectief te bieden en ik vind het leuk om hen te zeggen hoe belangrijk het is om nooit op te geven, want in het moderne wielrennen weet je nooit.”

"Graag zou ik volgend jaar opnieuw de Giro rijden en misschien ook wel terugkeren naar de Ronde van Frankrijk. Maar dat moet ik eerst bespreken met John en hangt ook af van zijn visie voor volgend seizoen. Volgende week sta ik aan de start van de Ronde van Guangxi, waar ik echt van hou. We koersen zodanig veel in Europa en het is fijn om die radicale verandering van koersen in een compleet ander land te hebben", besluit de Australiër, die onder andere een rit in de Giro (2013) en de Vuelta (2014) op zijn palmares heeft.

