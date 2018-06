KOERS KORT: Handzame Classic krijgt met Koksijde nieuwe aankomstplaats De wielerredactie

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 0 Wielrennen De negende editie van de Handzame Classic (1.BC) krijgt met Koksijde een nieuwe aankomstplaats. De organisatoren ondertekenden tijdens een persconferentie in Golf Ter Hille een overeenkomst tot 2024 met de kustgemeente. Ook de Handzame Challenge zal niet meer aankomen in Handzame. De ontknoping van de klassieker voor beloften vindt de komende zes jaar eveneens plaats in Koksijde.

"We willen hiermee aanknopen met een ware wielertraditie", stelt Marc Vanden Bussche (Open Vld), burgemeester van Koksijde. "Met het verdwijnen van de Driedaagse De Panne-Koksijde bleven wij ietwat verweesd achter. Tot Bert Pattyn, organisator van de Handzame Classic, bij ons kwam aankloppen. Meteen kwamen wij tot een akkoord om voor de duur van zes jaar als aankomstzone van die koers te fungeren."

Organisator Bert Pattyn is tevreden met de nieuwe aankomstplaats. "Het doet hartzeer te moeten vertrekken uit Handzame, daar waar alles begon. Maar we konden niet anders. Wij waren ginds te beperkt qua accommodatie en op logistiek vlak. Natuurlijk is de verhuis naar Koksijde ook financieel interessant. Onze datum blijft behouden, net na Danilith-Nokere Classic en voor Milaan-Sanremo. In 2019 wordt onze koers verreden op vrijdag 22 maart."

Een nieuwe aankomstzone betekent natuurlijk een nieuw parcours. "De bedoeling is om onze eigenheid zoveel als mogelijk mee te nemen naar Koksijde", stelt koersdirecteur en parcoursbouwer Stefaan Decleir. "Bredene blijft fungeren als onze startlocatie, van daaruit zetten we in grove lijnen koers naar Handzame. Na Handzame gaat het verder richting het Heuvelland, waar we de beklimmingen krijgen van de Scherpenberg, Kemmelberg en Rodeberg. Via de Moeren trekken we naar Koksijde, waar nog enkele plaatselijke ronden zullen afgewerkt worden. De aankomstlijn wordt getrokken op de Ter Duinenlaan in Koksijde."

Vorig jaar ging de zege in de Handzame Classic naar de Colombiaan Alvaro Hodeg.