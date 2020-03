KOERS KORT. Hammer Series gaan in 2020 niet door - Alaphilippe en Bennett kopmannen voor ‘The Wolfpack’ in Parijs-Nice Redactie

Hammer Series gaan in 2020 niet door

Er worden dit jaar geen wedstrijden in de Hammer Series gehouden. Organisator Velon, waarin elf WorldTourploegen zijn verzameld, maakte het nieuws vandaag bekend.

De Hammer Series werden in 2017 opgericht met aanvankelijk alleen een manche in Nederlands Limburg. In 2018 en 2019 stonden ook races in het Noorse Stavanger en Hongkong op het programma. In een klimkoers, sprint en achtervolging streden teams tijdens een driedaagse tegen elkaar.

Velon wijst voor de afgelasting met een beschuldigende vinger naar de Internationale Wielerunie UCI, dat de organisatie zou tegenwerken. “De UCI heeft de Hammer Series onophoudelijk aangevallen. We mogen de naam Series niet meer gebruiken en worden verhinderd om nieuwe raceformats te ontwikkelen”, luidt het. “Dit discriminerend en anticompetitief gedrag leidde in 2019 tot een klacht bij de Europese Commissie maar de aanvallen vanuit de UCI op de races en de Series zijn nooit gestopt.”

Velon haalt onder meer aan dat Hammer Stavanger van de UCI geen vrouwenwedstrijd mag organiseren met eenzelfde prijzenpot, uitzend- en raceformat als de mannen. “Deze acties maakten het voor Velon en zijn partners onmogelijk om de Hammer Series succesvol te ontwikkelen. Daarom heeft het bestuur beslist de Hammer Series in 2020 niet te organiseren.”

De elf WorldTourploegen achter Velon zijn BORA-hansgrohe, CCC Team, Deceuninck-Quick.Step, EF Education First, Lotto Soudal, Mitchelton-SCOTT, Team INEOS, Team Jumbo-Visma, Team Sunweb, Trek-Segafredo en UAE Team Emirates.

Alaphilippe en Bennett kopmannen in Parijs-Nice

Deceuninck-Quick.Step trekt met Julian Alaphilippe, Sam Bennett, Kasper Asgreen, Tim Declercq, Bob Jungels, Zdeněk Štybar, Yves Lampaert en Michael Morkov naar Parijs-Nice (08/03-15/03). “We starten met twee kopmannen, Julian en Sam, die beiden etappes tegenkomen op hun maat”, klinkt het bij The Wolfpack. “Ze krijgen de steun van een sterk team die recent toonden de goede vorm te pakken te hebben, maar ook een race kunnen controleren en kunnen toeslaan wanneer de kans er is. We willen etappes winnen, maar kunnen ons ook focussen op het algemene klassement.”, licht ploegleider Tom Steels toe. Patrick Lefevere vertelt waarom zij - in tegenstelling tot een pak andere teams - wél aan de start verschijnen van de Franse rittenkoers. “We begrijpen de beslissing van andere teams, maar we hebben ook vertrouwen in de inschatting van de organisatoren en de lokale autoriteiten, die stellen dat het veilig is om te rijden. De gezondheid van onze renners en medewerkers is natuurlijk een prioriteit en we zullen alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om hen te beschermen”, aldus Lefevere.

Piet Allegaert en Julien Vermote starten net als Viviani voor Cofidis in Parijs-Nice

Met Piet Allegaert en Julien Vermote brengt Cofidis twee Belgen aan de start van Parijs-Nice. Het duo zat aanvankelijk niet in de selectie voor de Koers naar de Zon, maar vanwege de geschrapte wedstrijden door het coronavirus voerde het Franse team een aantal wijzigingen door.

De Italiaanse sprintbom Elia Viviani moet voor ritzeges zorgen. Naast Allegaert en Vermote bestaat het team ook uit vijf Fransen: klassementsman Guillaume Martin, Nicolas Edet, Anthony Perez, Cyril Lemoine en Damien Touzé. In de oorspronkelijke selectie zat met Kenneth Vanbilsen een Belg. Parijs-Nice (WorldTour) begint zondag (8 maart) en duurt acht dagen.