KOERS KORT. Halvorsen wint slotrit in Herald Sun Tour, Nederlander Van Baarle is eindlaureaat

03 februari 2019

08u18

Halvorsen wint slotrit in Herald Sun Tour, Van Baarle is eindlaureaat

De Noor Kristoffer Halvorsen (Sky) heeft vandaag de vijfde en laatste etappe in de Herald Sun Tour (2.1) gewonnen. Zijn Nederlandse teamgenoot Dylan van Baarle pakte de eindzege in Australië. Halvorsen toonde zich de beste na een etappe over 89,1 km met start en aankomst in Melbourne. De 22-jarige Noor bleef in een massasprint de Nieuw-Zeelander Dion Smith (Mitchelton-Scott) en de Australiër Brenton Jones (Korda Menth Real Estate) voor.

De Nederlander Dylan van Baarle (Sky), die gisteren de leiderstrui veroverde, werd negende en kroonde zich tot eindwinnaar. Hij heeft in de eindstand 24 seconden voorsprong op de Australiër Nick Schultz (Mitchelton-Scott). De Canadees Michael Woods (EF Education First) eindigt als derde op 1:52.

De Herald Sun Tour was dit jaar toe aan de 66e editie. Er stonden geen Belgen aan de start. De 26-jarige Van Baarle volgt op de erelijst de Colombiaan Esteban Chaves op.

