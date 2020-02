KOERS KORT. Haig sprint sneller dan Fuglsang en Landa in Ruta del Sol - Quintana overvleugelt tegenstand in Ronde van de Haut-Var Redactie

22 februari 2020

16u21 0

Geen derde zege voor Fuglsang in Ruta del Sol: Jack Haig klopt Deen in prangende sprint

Jack Haig heeft de voorlaatste rit in de Ruta del Sol gewonnen. De Australiër van Mitchelton-Scott was na 125 kilometer de beste in Granada na een sprint met drie. Jakob Fuglsang, de leider die al twee ritten won, moest vrede nemen met de tweede plek en Mikel Landa werd derde. Morgen volgt nog de afsluitende tijdrit. Fuglsang begint daar als leider aan.

Quintana overvleugelt tegenstand in Ronde van de Haut-Var

De Colombiaan Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) heeft voor de tweede week op rij met brio een koers gewonnen op de flanken van een bekende berg. Nadat hij dat vorige week al deed op de Mont Ventoux tijdens de Ronde van de Provence, domineerde Quintana zaterdag het slot van de tweede etappe van de Ronde van de Haut-Var (Fra/2.1), met aankomst bovenop de Col d’Èze. Hij wordt ook de nieuwe leider.

Dag 2 van de Ronde van de Haut-Var kende net als de openingsrit een hoog gehalte Parijs-Nice, met na 175 kilometer doorheen de heuvels de aankomst bovenop de Col d’Èze. Deze keer misrekende het peloton zich niet, want een vlucht van acht renners zonder Belgen werd twintig kilometer voor de finish al geneutraliseerd. Op datzelfde moment kwamen Anthony Perez en Anthony Turgis, de nummers 1 en 2 van het klassement na hun lange vlucht van vrijdag, in de problemen.

In het klimwerk rondom Monaco deed het Franse Arkéa-Samsic het peloton helemaal ontploffen, duidelijk van zin om rekruut Nairo Quintana op de Col d’Èze te lanceren naar een mogelijke ritzege. En de Colombiaan maakte die aanzet in stijl af: met twee versnellingen deed hij taaiste concurrent Thibaut Pinot en de rest van de concurrentie vroeg op de klim plooien. Op de streep had hij na vier kilometer klimmen al om en bij een halve minuut voorsprong op de nummers 2 en 3, de Australiër Simon Clarke en de Fransman Lilian Calmejane. Pinot werd vierde, Romain Bardet achtste. Laurens Huys (Bingoal-Wallonie Bruxelles) was de beste Belg op plaats tien.

Zondag kan Quintana proberen zijn leiderstrui in de verf te zetten met een tweede zege op rij. De Ronde van de Haut-Var eindigt dan met een etappe van 136 kilometer met aankomst bovenop de Mont Faron. Quintana is na acht seizoenen Movistar en onder meer eindwinst in de Giro en de Vuelta op zijn dertigste vertrokken naar Arkéa-Samsic om daar na enkele moeizame seizoenen zijn carrière te herlanceren.