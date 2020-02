KOERS KORT. Haig sprint sneller dan Fuglsang en Landa in Ruta del Sol - Quintana overvleugelt tegenstand in Ronde van de Haut-Var Redactie

22 februari 2020

Geen derde zege voor Fuglsang in Ruta del Sol: Jack Haig klopt Deen in prangende sprint

De Australiër Jack Haig (Mitchelton-Scott) heeft de vierde en voorlaatste etappe van de Ronde van Andalusië gewonnen. Hij haalde het in een sprint van drie voor de Deense tweevoudige ritwinnaar Jakob Fuglsang (Astana), die aan de leiding blijft van het klassement van de Spaanse rittenkoers uit de Pro Series.

In de eerste wedstrijdhelft van deze vierde etappe tussen Villanueva Mesia en Granada lieten de Belgische renners zich opnieuw zien in de aanval. Onder meer Kobe Goossens, Jimmy Janssens en Floris De Tier kozen voor het offensief. Die laatste verzekerde zich onderweg van eindwinst in het bergklassement en sneed als laatste overlever van de vroege vlucht de openingskilometers aan van het sleutelpunt van de etappe: de Alto del Purche.

Die beklimming van bijna negen kilometer, op de flanken van de Sierra Nevada, was duidelijk aangestipt in het tactisch plan van Bahrein-McLaren, dat met Mikel Landa, Pello Bilbao en Dylan Teuns beschikte over de nummers 2 tot en met 4 van het klassement. Hun ploegmaats decimeerden het peloton, maar Fuglsang counterde die actie zelf door in de aanval te gaan. Zo ontstond een kopgroep van vijf, met verder ook Landa, Haig, een actieve Brandon McNulty en Ion Izagirre, maar die laatste twee moesten in de slotfase van de klim overboord.

Haig probeerde net voor de top een kloofje te slaan, maar kreeg in de afdaling meteen weer zijn twee achtervolgers bij zich. Maar daardoor liet de 26-jarige Australiër zich niet ontmoedigen: in de sprint voor de ritzege remonteerde hij zowel Fuglsang (2e) als Landa (3e), wat hem de nog maar tweede zege uit zijn profcarrière opleverde, plus de derde plek in het klassement. Daarin heeft Fuglsang nog steeds veertien seconden voorsprong op eerste achtervolger Landa. Ritwinnaar Haig volgt op 0:35.

Teuns beëindigde de etappe als zesde op 1:14, Harm Vanhoucke (negende) maakte deel uit van diezelfde groep. In het klassement bezetten de twee beste Belgen diezelfde posities. Zondag wordt de Ronde van Andalusië, ook bekend als de Ruta del Sol, afgesloten met een lastige individuele tijdrit over dertien kilometer in Mijas.

Quintana overvleugelt tegenstand in Ronde van de Haut-Var

De Colombiaan Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) heeft voor de tweede week op rij met brio een koers gewonnen op de flanken van een bekende berg. Nadat hij dat vorige week al deed op de Mont Ventoux tijdens de Ronde van de Provence, domineerde Quintana zaterdag het slot van de tweede etappe van de Ronde van de Haut-Var (Fra/2.1), met aankomst bovenop de Col d’Èze. Hij wordt ook de nieuwe leider.

Dag 2 van de Ronde van de Haut-Var kende net als de openingsrit een hoog gehalte Parijs-Nice, met na 175 kilometer doorheen de heuvels de aankomst bovenop de Col d’Èze. Deze keer misrekende het peloton zich niet, want een vlucht van acht renners zonder Belgen werd twintig kilometer voor de finish al geneutraliseerd. Op datzelfde moment kwamen Anthony Perez en Anthony Turgis, de nummers 1 en 2 van het klassement na hun lange vlucht van vrijdag, in de problemen.

In het klimwerk rondom Monaco deed het Franse Arkéa-Samsic het peloton helemaal ontploffen, duidelijk van zin om rekruut Nairo Quintana op de Col d’Èze te lanceren naar een mogelijke ritzege. En de Colombiaan maakte die aanzet in stijl af: met twee versnellingen deed hij taaiste concurrent Thibaut Pinot en de rest van de concurrentie vroeg op de klim plooien. Op de streep had hij na vier kilometer klimmen al om en bij een halve minuut voorsprong op de nummers 2 en 3, de Australiër Simon Clarke en de Fransman Lilian Calmejane. Pinot werd vierde, Romain Bardet achtste. Laurens Huys (Bingoal-Wallonie Bruxelles) was de beste Belg op plaats tien.

Zondag kan Quintana proberen zijn leiderstrui in de verf te zetten met een tweede zege op rij. De Ronde van de Haut-Var eindigt dan met een etappe van 136 kilometer met aankomst bovenop de Mont Faron. Quintana is na acht seizoenen Movistar en onder meer eindwinst in de Giro en de Vuelta op zijn dertigste vertrokken naar Arkéa-Samsic om daar na enkele moeizame seizoenen zijn carrière te herlanceren.

Wielrennen Zoidl toont zich de sterkste bergop in Ronde van Antalya

Riccardo Zoidl heeft de derde rit in de Ronde van Antalya gewonnen. De Oostenrijker haalde het na 101,6 km van Aspendos naar Termessos voor de Zwitser Matteo Badilatti en de Brit Maximilian Stedman die de leiderstrui neemt, voor Kenneth Van Rooy.

In de Turkse rittenkoers stond de koninginnenrit op het programma, met aankomst bergop. Vier renners besloten niet tot het einde te wachten en sloten de handen in elkaar. Martins Pluto, Yauhen Sobal, Viktor Filutás en onze landgenoot Maxime De Poorter van Tarteletto-Isorex. Veel voorsprong kregen ze nooit van het peloton, aan de voet van de slotklim telden ze nog 53 seconden bonus op de groep met favorieten.

De Termessos, 8,8 km aan 5,8 procent, bleek te lastig en de vluchters werden opgeraapt door de groep met favorieten. Veel aanvallen bergop en het was uiteindelijk Zoidl die zich het sterkst toonde. Hij hield aan de finish twee seconden over op de Zwitser Badilatti. Stedman is de nieuwe leider, met twee seconden voorsprong op Kenneth Van Rooy.

Voor de 31-jarige Zoidl is het zijn achtste profzege. Zijn grootste overwinningen zijn z’n twee nationale titels in 2014 en 2013, en een rit in de Ronde van Oostenrijk in 2013.