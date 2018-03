Koers kort: Guardini wint openingsrit in Ronde van Langkawi en boekt al zijn 23e (!) zege in Maleisië Redactie

18 maart 2018

11u29

Bron: Belga 0

Andrea Guardini (Bardiani-CSF) heeft de eerste etappe in de wielerronde van Langkawi (2.BC) op zijn naam geschreven. De Italiaan, ook de eerste leider, haalde het na 147,9 km tussen Kangar en Kulim in een massasprint voor de Zuid-Koreaan Seo Joon Yong (KSPO Bianchi Asia Procycling) en de Eritreeër Mekseb Debesay (Dimension Data).

De 28-jarige Guardini is de absolute zegekoning in de Ronde van Langkawi. De voorbije jaren won hij in Maleisië al 22 etappes. Morgen leggen de renners 208,3 km af tussen Gerik en Kota Bharu. Er nemen geen Belgen deel. De Ronde van Langkawi is toe aan de 23e editie en duurt acht dagen (tot 25 maart). Vorig jaar ging de eindzege naar de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons.