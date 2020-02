KOERS KORT. Groves sprint naar winst in Herald Sun Tour - Impey tijdritkampioen in Zuid-Afrika Wielerredactie

07 februari 2020

Kaden Groves klopt Dainese in Herald Sun Tour

Geen derde ritzege op rij voor Sunweb in de Herald Sun Tour. Alberto Dainese, winnaar van de eerste etappe, moest in de sprint de duimen leggen voor Kaden Groves. De 21-jarige Australiër van Mitchelton-Scott boekte in eigen land zijn eerste overwinning bij de profs. Mihkel Räim (Israel Start-Up Nation) mocht als derde mee op het podium. Niet getreurd voor Sunweb: Jai Hindley liet zich niet verrassen en behoudt zijn leiderstrui. Morgen zijn de klimmers weer aan zet. Na de aankomst boven op Mount Buller weten we wellicht wie het eindklassement op zijn naam mag schrijven.

🇦🇺@kaden_groves of 🇦🇺@MitcheltonSCOTT wins stage 3 of 🇦🇺@HeraldSunTour #SunTour (📺@gcntweet) pic.twitter.com/ULHBL5Q21w World Cycling Stats(@ wcsbike) link

Impey Zuid-Afrikaans tijdritkampioen

Daryl Impey heeft Mitchelton-Scott de tweede zegekrans van de dag bezorgd. De allrounder kroonde zich in Zuid-Afrika tot nationaal tijdritkampioen. Voor Impey is het al de negende tijdrittitel. Stefan de Bod (NTT), de winnaar van vorig jaar, pakte zilver. Kent Main eindigde als derde op meer dan twee minuten. Zondag staat de wegrit op het programma.