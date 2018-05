Koers kort: Groenewegen speelt eindwinst in Noorwegen op slotdag kwijt aan Prades De wielerredactie

20 mei 2018

16u36

Bron: Belga 0 Wielrennen Dylan Groenewegen heeft zijn drie ritzeges niet kunnen omzetten in de eindzege in de Ronde van Noorwegen (2.BC). Op de lastige slotdag moest de Nederlandse leider lossen. Ritwinst was voor de Deen Alexander Kamp (Virtu), de eindzege voor de Spanjaard Eduard Prades (Euskadi - Murias).

Kamp en Prades reden samen met Carl Fredrik Hagen weg op een klim op twintig kilometer van de finish in de zware slotrit van 154 kilometer tussen Moelv en Lillehammer. Ze liepen snel een halve minuut uit op een groep met onder meer Edvald Boasson Hagen, waar Groenewegen al had moeten afhaken. De leider zou zelfs de wedstrijd verlaten.

In de sprint voor de ritzege toonde Kamp zich sneller dan Prades, maar met eindwinst had ook die na afloop reden tot lachen. Eerder deze maand moest Prades enkel Greg Van Avermaet voor zich dulden in de eindstand van de Ronde van Yorkshire. In de eindstand in Noorwegen heeft hij drie seconden voorsprong op Kamp en twaalf op Edvald Boasson Hagen, de eindwinnaar van vorig jaar. Voor Prades is het na negen topvijfplaatsen de eerste overwinning van 2018.

Van Belgische zijde spurtten Jerome Baugnies en Kevin Deltombe in de groep-Boasson Hagen naar een negende en tiende plek. Deltombe is op plaats dertien de beste Belg in de eindranking.

Prades is the Winner of Tour of Norway 2018! 🥇 Congratulations to him and @MuriasTeam 🇪🇸 Tour of Norway(@ tourofnorway) link