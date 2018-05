Koers kort: Groenewegen speelt eindwinst in Noorwegen op slotdag kwijt aan Prades - Vichot wint in Ain De wielerredactie

Bron: Belga 0 Wielrennen Dylan Groenewegen heeft zijn drie ritzeges niet kunnen omzetten in de eindzege in de Ronde van Noorwegen (2.BC). Op de lastige slotdag moest de Nederlandse leider lossen. Ritwinst was voor de Deen Alexander Kamp (Virtu), de eindzege voor de Spanjaard Eduard Prades (Euskadi - Murias).

Kamp en Prades reden samen met Carl Fredrik Hagen weg op een klim op twintig kilometer van de finish in de zware slotrit van 154 kilometer tussen Moelv en Lillehammer. Ze liepen snel een halve minuut uit op een groep met onder meer Edvald Boasson Hagen, waar Groenewegen al had moeten afhaken. De leider zou zelfs de wedstrijd verlaten.

In de sprint voor de ritzege toonde Kamp zich sneller dan Prades, maar met eindwinst had ook die na afloop reden tot lachen. Eerder deze maand moest Prades enkel Greg Van Avermaet voor zich dulden in de eindstand van de Ronde van Yorkshire. In de eindstand in Noorwegen heeft hij drie seconden voorsprong op Kamp en twaalf op Edvald Boasson Hagen, de eindwinnaar van vorig jaar. Voor Prades is het na negen topvijfplaatsen de eerste overwinning van 2018.

Van Belgische zijde spurtten Jerome Baugnies en Kevin Deltombe in de groep-Boasson Hagen naar een negende en tiende plek. Deltombe is op plaats dertien de beste Belg in de eindranking.

Bouhanni: "Perfect gelanceerd door Van Lerberghe"

Nacer Bouhanni had na zijn zege in de GP Macel Kint veel lof voor zijn Belgische teammaats. "Ik kon in het wiel van Bert Van Lerberghe de laatste bocht aansnijden, was perfect gelanceerd door mijn teamgenoot en ben dan zelf vol doorgegaan. Ik had nog wat overschot", verklaarde de 27-jarige Fransman.

Het zag er even heel benard uit voor Bouhanni toen die op 45 kilometer van de finish ten val was gekomen. De renner bleef lang op het asfalt zitten en begon dan aan een lange achtervolging. "Voor mij gingen enkele mannen tegen de vlakte. Ik kon nog net op tijd stoppen, maar werd ineens langs achteren aangereden en kwam zo alsnog ten val. Daarna kon ik rekenen op een heel sterke ploeg. Met vier brachten ze me terug naar de grote groep en dan had ik nog Michael Van Staeyen en Bert Van Lerberghe zitten om me perfect af te zetten in de sprint. Zonder mijn team had ik vandaag niet gewonnen."

"Tweemaal winnen op korte tijd geeft me heel wat vertrouwen. Mijn eerstvolgende koers is de Boucles de L'Aulne van volgende week zondag en daar hoop ik de lijn verder door te trekken".

Met deze tweede seizoenszege heeft Bouhanni, die onder vuur lag bij de teamleiding, weer meer kans op een plaats in het team van Cofidis voor de Tour de France. "Dat weet ik niet. De Tourselectie is nog niet vrijgegeven. Ik sta wel op de lijst, maar dat is nog niet de definitieve lijst. Trouwens de Tour start pas in juli, het is nu 20 mei. Ik lig daar nog niet wakker van. Vandaag is wat telt en vandaag pakte ik een mooie overwinning. Nummer twee is alvast binnen."

Prades is the Winner of Tour of Norway 2018! 🥇 Congratulations to him and @MuriasTeam 🇪🇸 Tour of Norway(@ tourofnorway) link

Vichot slaat dubbelslag in slotrit

Arthur Vichot trok het laken naar zich toe in de slotetappe van de Ronde van de Ain (cat. 2.1). De 29-jarige Fransman van Groupama-FDJ won op een aankomst bergop en pakte zo de eindzege.

Het venijn zat hem in de staart van de derde en laatste etappe, 133,3 kilometer van Lélex Monts-Jura naae de Col de la Faucille. De renners moesten twaalf kilometer klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 procent om aan de aankomst te geraken. In de aanloop daarnaartoe hielden de ploegen van de nummers 1 en 2 van het klassement, Javier Moreno (Delko Marseille) en Arthur Vichot de controle achter een vluchtersgroep van tien.

Nadat sterkste vluchter Andrea Pasqualon terug werd bijgehaald, dunde David Gaudu in dienst van Vichot de groep ernstig uit, en zo bracht hij gele trui Moreno in de problemen. Amper vier renners konden volgen, waaronder Nicolas Edet, de renner die zaterdag de ritzege verloor door een declassering. Hij probeerde even aan te vallen, maar uiteindelijk werd het een lange sprint. Daarin haalde Vichot het van zijn landgenoot Nans Peters. Edet werd derde.

Vichot volgt zijn ploegmaat Thibaut Pinot op als eindwinnaar in de Ain. Hij heeft in het klassement een bonus van 18 seconden op de nummer 2, Edet, en 46 op de Est Rein Taaramae.

David van der Poel wint slotrit, Jimmy Janssens is eindwinnaar Tryptique Ardennais

David van der Poel (Corendon-Circus) heeft de slotrit van de Tryptique Ardennais gewonnen, die tussen het Luxemburgse Huldange en Blégny liep. Jimmy Janssens (Cibel-Cebon), de winnaar van de eerste etappe vrijdag, is de eindwinaar.

De derde etappe was er één vol van demmarages, maar het peloton kon steeds relatief eenvoudig terugkeren. Op de côte de Mortier op drie kilometer van het einde ging gele trui Janssens zelf in de aanval, maar het was de Nederlandse veldrijder David van der Poel die als eerste bovenkwam. Hij kon standhouden en won de laatste rit solo. Janssens volgt op de erelijst zijn ploegmaat Gianni Marchand op.