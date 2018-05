Koers kort: Groenewegen grijpt de macht in Noorwegen - Philipsen geeft op na lelijke val in Ronde van Californië - Boom biedt excuses aan na klap Redactie

Groenewegen boekt tweede zege in Noorwegen

Dylan Groenewegen heeft opnieuw de leiderstrui van de Ronde van Noorwegen (cat. 2.BC) in zijn bezit. Na ritwinst op de eerste dag spurtte de Nederlander van LottoNL-Jumbo ook naar de zege in de derde rit.

De vroege vluchters slaagden er ei zo na in het peloton te verrassen in de golvende derde etappe over 175 kilometer tussen Moss en Sarpsborg. De Nederlander Jeroen Meijers en de Noren Krister Hagen, Torkil Veyhe en Lars Saugstad doken met een kleine voorgift de laatste kilometer in, maar werden toch nog teruggegrepen voor de spurt.

In die sprint stond er net zoals woensdag geen maat op Groenewegen. De 24-jarige Nederlander, vorig jaar de beste op de Champs-Elysées tijdens de slotrit van de Tour, was duidelijk de beste ondanks de hellende aankomst. Hij klopte twee Noren: de ritwinnaar van donderdag, Edvald Boasson Hagen, en leider Sondre Holst Enger. Pieter Vanspeybrouck was opnieuw de beste Belg, met een vijfde plaats.

Dankzij de bonificatieseconden komt Groenewegen terug aan de leiding in het algemene klassement. Hij heeft nu een seconde voorsprong op Enger en Hagen. Vanspeybrouck is vierde op zeventien seconden. Het slotweekend van de Ronde van Noorwegen kan het algemene klassement nog aardig op zijn kop zetten, morgen en zondag worden de twee lastigste etappes afgewerkt.

🇳🇴 #TourOfNoway

Sarpsborg and @GroenewegenD is a good match! He won here last year, and he has done it again! 2nd stage win, 7th season win and overall leader. pic.twitter.com/XtDWuHfenf LottoNLJumbo Cycling(@ LottoJumbo_road) link

Yates: "Ik heb de benen om morgen aan te vallen"

Morgen belooft het in de Giro een interessante dag te worden voor de klassementsrenners. Met de Monte Zoncolan op het programma kan er vuurwerk verwacht worden. Leider Simon Yates kreeg dan ook de vraag of hij een aanval zal plaatsen op Tom Dumoulin. "Zoals ik in het begin al zei, ik kan de tijd wel gebruiken", vertelde hij op de persconferentie. "Maar van wat ik zie op tv waren er eigenlijk nooit grote verschillen op de Zoncolan. Zoals ik al zei: ik heb de benen om het te proberen en dat zal ik dan ook doen."

Astana-ploegleider bestraft

De UCI heeft Astana-ploegleider Lars Michaelsen een schorsing van vijftig dagen en een geldboete van vijfduizend Zwitserse frank (4.243 euro) gegeven vanwege een incident in de vierde en laatste etappe van de Tour de Yorkshire. De man schatte een bocht volledig verkeerd in waardoor hij op een verkeerseiland belandde en ei zo na een seingever aanreed. Michaelsen accepteert de straf.

Astana's team car crash during Tour de Yorkshire 🙈🙈 pic.twitter.com/NjqHC7jg9W Cycling Today(@ CyclingTodayEn) link

Gavaria schiet raak in Californië

De Colombiaan Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) heeft de vijfde rit in de Ronde van Californië (WorldTour) gewonnen in een massasprint. Hij liet de Australiër Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) en wereldkampioen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) achter zich.

Vijf renners kleurden de rit met een lange ontsnapping. Stijn Vandenbergh (AG2R La Mondiale), Michael Rice (Hagens Berman Axeon), Ruben Companioni (Holowesko-Citadel), zijn teamgenoot Fabian Lienhard en Tanner Putt (UnitedHealthcare) verzamelden maximaal 3'45" voorsprong, maar werden in de slotfase gegrepen. Het peloton stoomde daarna door naar de finish, al zorgde een val nog voor wat opschudding. Gaviria won vervolgens de massasprint.

"Ik ben blij met deze mooie overwinning, die zonder mijn teamgenoten niet mogelijk was geweest", reageerde de Colombiaan. "Alle jongens hebben een fantastische job gedaan. Ik ben erg tevreden dat ik hun harde werk op deze manier kan terugbetalen."

Tejay van Garderen (BMC), die woensdag een dubbelslag sloeg in de tijdrit, blijft leider in het algemeen klassement, met 23 seconden voorsprong op de Colombiaan Egan Bernal (Sky). Onze landgenoot Laurens De Plus (Quick-Step Floord) staat achtste op 2'13".

Morgen kunnen de klimmers zich nog een keer uitleven in de voorlaatste rit met aankomst in South Lake Tahoe. Zondag volgt de slotetappe in Sacramento.

Jasper Philipsen stapt uit Ronde van Californië na lelijke val

Chaotische slotfase in de vijfde etappe van de Ronde van Californië. Op een viertal kilometer van de streep was onze landgenoot Jasper Philipsen betrokken bij een valpartij. Het 20-jarige toptalent van Hagens Berman Axeon liep daarbij diepe snijwonden op aan zijn rechterarm. Philipsen werd vervolgens naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij hechtingen in de arm kreeg. De jonge Belg stapte logischerwijs uit de Amerikaanse wielerronde.

Que penita me ha dado ver a Philipsen llorando 😢. Ese codo pinta a fractura. Encourage friend and quick recovery @JasperPhilipsen #AmgenTOC pic.twitter.com/TYet7VCm1B RondevanBet(@ Rondevanbet) link

Boom biedt excuses aan

Lars Boom heeft zijn excuses aangeboden voor het akkefietje met Preben Van Hecke. De Nederlander werd gisteren uit de Ronde van Noorwegen gezet nadat hij een klap uitdeelde aan onze landgenoot. “Ik wil sorry zeggen tegen alle wielerfans, de wedstrijdorganisatie van de Tour of Norway en tegen alle andere wielrenners voor mijn verkeerde reactie”, schrijft de 32-jarige Boom op Twitter.

I want to say sorry to all cycling fans, the organizer of the Tour of Norway and all other cyclists for my wrong reaction in today’s incident. https://t.co/d63Mxj2vu9 Lars Boom(@ lars_boom) link

GP Marcel Kint zoekt opvolger voor Jonas Rickaert

De Grote Prijs Marcel Kint, de derde manche van de Napoleon Games Cup, wijkt voor de start van de 71e editie uit naar Kortrijk. De aankomstplaats blijft behouden in Zwevegem. De wedstrijd promoveerde ondertussen naar het statuut 1.1.

Vanaf het Nelson Mandelaplein wordt om 13u de start gegeven de GP Marcel Kint. Vanuit Kortrijk gaat het in een lus van 33,9 kilometer via Bellegem, Sint-Denijs, Heestert, Otegem en Deerlijk naar Zwevegem. Daarna volgen drie ronden, met passages in Bellegem, Moen, Otegem en Deerlijk van elk 28,8 kilometer in Groot-Zwevegem. Na 120 kilometer koers volgen dan nog vijf plaatselijke ronden van elk 10,9 kilometer in Zwevegem zelf.

Wellicht is deze GP Marcel Kint voer voor sprinters. Cofidis zakt af met onder andere Nacer Bouhanni en Dimitri Claeys. Sport Vlaanderen-Baloise rekent op uittredend winnaar Jonas Rickaert. Ook de winnaar van 2016, Jan-Willem van Schip en de laureaat van 2015, Brian van Goethem, uit de Roompot-Nederlandse Loterijploeg zijn van de partij. Bij Wanty-Groupe Gobert rekent men op Timothy Dupont als het tot een sprint komt.

Leider in de Napoleon Games Cup, de Fransman Florian Sénéchal, komt niet aan de start. Vorig jaar ging de zege naar Jonas Rickaert. Hij haalde het toen, in een sprint met vier, van de Noor Ander Skaarseth en Olivier Pardini.