Koers kort. Groenewegen geeft forfait voor Gent-Wevelgem - Lotto-Soudal rekent morgen op Benoot, Maes en Keukeleire

Redactie

30 maart 2019

15u10

Dylan Groenewegen verschijnt morgen niet aan de start van Gent-Wevelgem (WorldTour). De Nederlandse spurtbom van Team Jumbo-Visma is ziek, zo laat hij in een tweet weten.

"Helaas geen Gent-Wevelgem voor mij vanwege ziekte, maar ik kijk tevreden terug op deel 1 van dit seizoen, voor nu herstellen en dan in 1 rechte lijn richting de Tour!", zegt hij.

De 25-jarige Groenewegen won dit seizoen al vijf wedstrijden. Hij opende zijn rekening in februari in de Ronde van Valencia. Daarna volgde etappewinst in de Ronde van de Algarve en Parijs-Nice (2x). Woensdag toonde hij zijn snelle benen in de Driedaagse Brugge-De Panne.

Lotto Soudal rekent op Tiesj Benoot, Nikolas Maes en Jens Keukeleire

Lotto Soudal rekent morgen in Gent-Wevelgem op Tiesj Benoot, Nikolas Maes en Jens Keukeleire. Die laatste lijkt helemaal hersteld te zijn van zijn zware val in de Driedaagse Brugge-De Panne. De West-Vlaming kleurde vrijdag immers nog de finale van de E3 Harelbeke, maar moest wel passen toen de beslissende vlucht tot stand kwam.

“Op het beslissende moment ging het licht uit. Dat ik tot net voor de finale nog goed mee was, is wel een goed teken. Ik zit dus met een dubbel gevoel”, vertelt Keukeleire. “Ik kon vrijdag al diep gaan. Van mijn val in De Panne ben ik dus gelukkig vrij vlot hersteld. Gent-Wevelgem wordt mijn derde WorldTour-wedstrijd op vijf dagen tijd. Het is waarschijnlijk de voorjaarswedstrijd die het best bij mijn capaciteiten past. Dat ik er vaak train en de weg perfect ken, is ook een voordeel. Er zijn veel rustperioden tussen de heuvels, wat de koers minder explosief maakt. De jongste edities werd het telkens een uitputtingsslag tot aan de tweede passage van de Kemmelberg.”

“Ik heb hier altijd een goed gevoel, ook als er waaiers getrokken worden. Voor zondag wordt meer wind voorspeld. Die factor kan de koers slopend maken voor de knechten en de sprinters, waardoor ze minder fris de heuvelzone bereiken. Het zou me daarom verbazen als er een grote groep sprint om de zege. Ideaal voor mij zou zijn dat een twintigtal renners overblijven na de Kemmelberg, om nadien eventueel het verschil te maken. Voor Tiesj Benoot en mezelf zou een harde koers ideaal zijn. Nikolas Maes is ook belangrijke pion in de ploeg. Hij is in vorm en ik zie hem in staat om met de besten over de Kemmelberg te rijden.”