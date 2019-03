KOERS KORT. Groenewegen én Valverde starten toch in Milaan-Sanremo - Merckx: “Ik zie niet in wie Bernal kan kloppen in de Tour” Redactie

18 maart 2019

16u17 0

Valverde rijdt Milaan-Sanremo

Alejandro Valverde zal zaterdag toch starten in Milaan-Sanremo. Dat maakte Movistar bekend. De wereldkampioen wordt onder meer vergezeld door Mikel Landa, die zijn comeback viert na zijn sleutelbeenbreuk.

Valverde werd ziek na de UAE Tour en moest zo passen voor de Strade Bianche. De Spanjaard kondigde aan zijn rentree te maken in de Ronde van Catalonië (25-31 maart), maar Valverde rijdt nu toch twee dagen eerder in La Primavera.

🌈🇮🇹 It's happening! @alejanvalverde and @MikelLandaMeana will be racing @Milano_Sanremo on Saturday 👉 https://t.co/lkJQOuZAtZ



💪🚀 Alejandro Valverde comienza su 'primavera' en la #MSR del sábado; Mikel Landa vuelve 53 días después ➡️ https://t.co/q19IIPhnG8 pic.twitter.com/fsbitugvQa Movistar Team(@ Movistar_Team) link

Merckx onder de indruk van Bernal

Eddy Merckx nam in het slotweekend van Parijs-Nice een paar honneurs waar. Zaterdag trok hij boven op de Col de Turini het leidersshirt over de schouders van Egan Arley Bernal, gisteren was hij in het Nationaal Museum van de Sport in Nice eregast op de tentoonstelling ‘100 Jaar Gele Trui in de Tour’. Merckx is en blijft met in totaal 96 maillots jaunes nog steeds de absolute recordhouder.

‘De Grootste Aller Tijden’ kwam de voorbije dagen naar eigen zeggen serieus onder de indruk van het Colombiaanse wonderkind Bernal. “Eindelijk iemand met enorme kwaliteiten op alle terreinen”, klonk het enthousiast. “Hij mengt en weert zich in de waaieroorlogen, heeft een prima tijdrit in de benen en leeft zich uiteraard uit in zijn favoriete speeltuin: het (hoog)gebergte. ‘t Is simpel: als Team Sky hem dit jaar meeneemt naar de Tour, zie ik niet in wie hem van de eindzege gaat houden.” (JDK)

Wout van Aert en Dylan Groenewegen starten voor Team Jumbo-Visma

Wout van Aert is opgenomen in de selectie van Team Jumbo-Visma voor Milaan-Sanremo van zaterdag (23 maart). Topsprinter Dylan Groenewegen is de kopman maar ziet zichzelf niet als favoriet. “De reden waarom ik start is om ervaring op te doen”, legt hij uit op de website van de ploeg. “Om mee te doen om de overwinning kom ik waarschijnlijk nog tekort. Met dit jaar de Tour én de Vuelta op mijn programma, hoop ik dat beetje extra kracht en inhoud op te doen om daar volgend jaar wel toe in staat te zijn.”

Groenewegen zou in principe de Ronde van Catalonië (25-31 maart) rijden, maar vervangt in de kern voor La Primavera Timo Roosen. Die is nog niet hersteld van een val in Kuurne-Brussel-Kuurne. In Catalonië gaat Jumbo-Visma voluit voor een klassement met Steven Kruijswijk. “Het is nooit prettig om programma’s om te moeten gooien, maar hier kon iedereen zich heel goed in vinden”, legt sportief directeur Merijn Zeeman uit. “Catalonië zou voor Dylan een investering zijn, maar Milaan-Sanremo is dat ook. Het aantal sprintkansen in Catalonië is gering. Dylan rijdt ook Brugge-De Panne en kan daar wellicht een gooi doen naar de zege.”

Naast Van Aert en Groenewegen start Jumbo-Visma in Milaan-Sanremo met Mike Teunissen, Danny van Poppel, Jos van Emden, Neilson Powless en Amund Jansen.

Remco Evenepoel maakt in Nokere Koerse profdebuut op Belgische wegen

Zoals aangekondigd rijdt Remco Evenepoel woensdag met Nokere Koerse zijn eerste Belgische wedstrijd als prof. Het 19-jarige rastalent maakt deel uit van de selectie van Deceuninck-Quick.Step. Voor Evenepoel wordt het zijn eerste competitie sinds hij eind februari na een val uit de UAE Tour moest stappen. Zijn debuut bij de senioren maakte hij in de Argentijnse ronde van San Juan.

Het team bestaat verder uit Iljo Keisse, Pieter Serry, de Colombiaan Alvaro Hodeg, de Fransen Rémi Cavagna en Florian Sénéchal en de Italiaan Davide Martinelli. Vrijdag start quasi hetzelfde zevental in de Bredene Koksijde Classic (1.BC). Alleen de Nederlander Fabio Jakobsen is dan nieuw. Hij vervangt Sénéchal.

Neo-pro @EvenepoelRemco will race in Belgium for the first time since turning pro - as part of a strong and motivated Deceuninck - Quick-Step team - at this week's Nokere Koerse and Bredene Koksijde Classic: https://t.co/DI7FhZWTLO

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/HdtnCPLUdN Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Renners moeten in Tour 2020 al in tweede etappe klimmen

De Ronde van Frankrijk serveert volgend jaar al in de tweede rit flink wat klimwerk. De renners moeten dan onder meer de Col de Turini bedwingen, zo maakten de organisatoren bekend. De Tour 2020 begint op 27 juni met een etappe over 170 km in Nice. Voor de sprinters wordt dat een eerste kans om te schitteren. Een dag later mogen de klimgeiten zich meteen tonen. Het peloton moet dan in een rit over 190 km over col de la Colmiane (16,3 km aan 6,2%) en de col de Turini (14,9 km aan 7,3%). Die laatste klim was zaterdag nog de aankomstplaats van de koninginnenrit in Parijs-Nice. De Colombiaan Daniel Felipe Martinez (EF Education First) triomfeerde er.

De top van de Turini ligt op 90 km van de streep in de tweede etappe. In de finale moeten de renners nog over de col d’Eze (7,8 km aan 7 %) en de (bescheiden) col des Quatre Chemins. “Het is veertig jaar geleden dat bij de start van de Tour nog zo hoog is gegaan”, klonk het. De rest van het parcours wordt midden oktober voorgesteld tijdens de officiële presentatie van de Tour 2020. Dit jaar begint La Grande Boucle op 6 juli met een rit in lijn in Brussel.