KOERS KORT. Groenewegen boekt tweede zege in Valencia - Dries De Bondt zet sprintend peloton een neus

07 februari 2020

17u30 0

Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) heeft vandaag de derde etappe in de 50e Ster van Bessèges (2.1) gewonnen. Na 158,2 kilometer met start en aankomst in Bessèges bleef hij in een sprint met drie het aanstormende peloton voor. De 28-jarige Antwerpenaar sprintte om de zege met de Duitser Georg Zimmermann en Robbe Ghys. Zimmermann werd nog tweede, Ghys werd overspoeld door het peloton, waarvan de Deen Magnus Cort Nielsen de snelste was.

Met ook nog Roy Jans (4e), Emiel Vermeulen (6e), Tom Devriendt (7e), Lionel Taminiaux (8e) en Ghys (9e) kleurde de top tien flink Belgisch. De Fransman Alexys Brunel van Groupama-FDJ blijft leider. Hij heeft drie seconden voor op zijn landgenoot Benoît Cosnefroy en tien op Edward Planckaert. Het is voor de De Bondt zijn vierde profzege. Vorig jaar won hij de Memorial Rik Van Steenbergen en Halle Ingooigem, waar hij ook in 2016 al mocht juichen.

Final à suspens et victoire méritée pour Dries De Bondt 🇧🇪(Alpecin-Fenix) 1er succès ROUTE en 2020 pour l’équipe belge. #etoiledebesseges pic.twitter.com/m7uG7mfG15 Antoine Besson(@ Antoine_Besson) link

Groenewegen weer aan het feest in Valencia

De derde rit in de Ronde van Valencia was een prooi voor Dylan Groenewegen. Het Nederlandse spurtkanon van Jumbo - Visma was in een massasprint sneller dan Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) en Matej Mohoric (Bahrain McLaren). Voor Groenewegen is het al het tweede ritsucces nadat hij eerder al de openingsetappe op zijn naam schreef. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) blijft leider.

#VCV2020 🏆 @GroenewegenD 🇳🇱 @JumboVismaRoad ha ganado la 3ª etapa de la @VueltaCV 🇪🇸



🎥 Tiz Cycling pic.twitter.com/aEL53nGzE5 Pasión Ciclismo 🚴🏻(@ pasiociclismo) link

Bouhanni wint in Saudi Tour eerste koers voor Arkea-Samsic

Nacer Bouhanni heeft de vierde etappe in de Saudi Tour gewonnen. De Franse sprinter van Arkea-Samsic haalde het na een spectaculaire finale in een groepssprint. De Italiaan Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) strandde op de tweede plaats, Yevgeniy Gidich (Astana) werd derde. Leider Phil Bauhaus reed in de finale lek maar kon dankzij het werk zijn ploegmaats terugkeren in het peloton. In de sprint werd hij tiende, onvoldoende om zijn leiderstrui te behouden. Die hangt dankzij de bonificaties om de schouders van Nacer Bouhanni. Morgen staat de vlakke slotrit op het programma.

Leadout from @McLAYDan ✔️

Sprint win for @BouhanniNacer ✔️



The @Arkea_Samsic rider takes the overall race lead at the #SaudiTour after a thrilling stage four finish pic.twitter.com/LHMYvBaxE2 Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

Planckaert geopereeerd aan sleutelbeen na val in Saudi Tour

Baptiste Planckaert is vrijdag in het ziekenhuis van Herentals geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat heeft zijn team Bingoal-Wallonie Bruxelles laten weten. De 31-jarige Planckaert kwam woensdag ten val in de Ronde van Saoedi-Arabië. “We wensen Baptiste een vlot herstel toe”, schrijft het team op Twitter.

Notre coureur #baptisteplanckaert a été opéré ce vendredi au niveau de la clavicule à l’hôpital d’Herentals. Notre coureur avait chuté dans l’étape de mercredi du @thesauditour. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Baptiste. pic.twitter.com/jlXr79rF8x CyclingTeamWB(@ CyclingTeamWB) link

Kaden Groves klopt Dainese in Herald Sun Tour

Geen derde ritzege op rij voor Sunweb in de Herald Sun Tour. Alberto Dainese, winnaar van de eerste etappe, moest in de sprint de duimen leggen voor Kaden Groves. De 21-jarige Australiër van Mitchelton-Scott boekte in eigen land zijn eerste overwinning bij de profs. Mihkel Räim (Israel Start-Up Nation) mocht als derde mee op het podium. Niet getreurd voor Sunweb: Jai Hindley liet zich niet verrassen en behoudt zijn leiderstrui. Morgen zijn de klimmers weer aan zet. Na de aankomst boven op Mount Buller weten we wellicht wie het eindklassement op zijn naam mag schrijven.

🇦🇺@kaden_groves of 🇦🇺@MitcheltonSCOTT wins stage 3 of 🇦🇺@HeraldSunTour #SunTour (📺@gcntweet) pic.twitter.com/ULHBL5Q21w World Cycling Stats(@ wcsbike) link

Impey Zuid-Afrikaans tijdritkampioen

Daryl Impey heeft Mitchelton-Scott de tweede zegekrans van de dag bezorgd. De allrounder kroonde zich in Zuid-Afrika tot nationaal tijdritkampioen. Voor Impey is het al de negende tijdrittitel. Stefan de Bod (NTT), de winnaar van vorig jaar, pakte zilver. Kent Main eindigde als derde op meer dan twee minuten. Zondag staat de wegrit op het programma.

Vluchters blijven voorop in Langkawi

In de Ronde van Langkawi hebben de spurtersploegen de eerste kans gemist. Yevgeniy Fedorov (Vino-Astana Motors) was de sterkste van een vluchtersduo. De jonge Kazak is ook de eerste leider. De Turk Örken won de sprint van het peloton voor Max Walscheid (NTT) en Matteo Pelucchi (Bardiani-CSF-Faizanè).

Uitslag 1e etappe voor Le Tour de Langkawi is gepubliceerd. #cycleo pic.twitter.com/44w4nyja7l CYCLEO(@ cycleo) link

Sivakov wil naar de Tour

Het Russische rondetalent Pavel Sivakov - vorig seizoen 9e in de Giro - wil in juli naar de Ronde van Frankrijk. Dat heeft de renner van Ineos laten weten aan Cyclingnews. “Dat is dit seizoen mijn hoofddoel: de Tourselectie halen. Bij onze ploeg is het natuurlijk niet vanzelfsprekend, omdat bijna iedereen bij een andere ploeg kopman zou kunnen zijn. Maar als ik er hard voor werk, waarom niet?” Eerder maakte Ineos al bekend dat ex-winnaars Froome, Bernal en Thomas aan le Grand Départ in Nice zullen verschijnen. Het zal ongetwijfeld weer drummen worden voor de resterende plaatsen.