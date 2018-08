KOERS KORT. Greipel vindt onderdak bij Fortuneo-Samsic - De Gendt reageert op voorstellen UCI-voorzitter De wielerredactie

01 augustus 2018

André Greipel weet waar zijn toekomst ligt. De 36-jarige Duitser sprint voortaan voor Fortuneo-Samsic, het professioneel continentale team van Warren Barguil, zo meldt L'Equipe vandaag. Hij tekent er een contract voor één jaar.

Zo komt er voor de 'Gorilla' een einde aan een periode van acht jaar bij Lotto-Soudal. Daar voelde hij een gebrek aan vertrouwen richting toekomst, waarna hij besloot de onderhandelingen definitief af te breken. Met de Australiër Caleb Ewan (Michelton-Scott) heeft de formatie wel al een nieuw speerpunt beet.

Kwiatkowski en De Gendt kritisch over voorstel UCI-voorzitter

Nog uit het kamp van Lotto-Soudal liet Thomas De Gendt zich gisteren opmerken met een opvallende tweet. Onze landgenoot reageerde op de sociale netwerksite op de voorstellen van UCI-voorzitter David Lappartient. De Fransman speelt naar eigen zeggen met het idee om de ploegen in de Ronde van Frankrijk nog kleiner te maken en wel zo de dominantie van sterke ploegen als Team Sky inperken.

Niet naar de zin van Thomas De Gendt, die ietwat cynisch reageerde. "Laten we dan enkel ritten van 65 kilometer doen, hoogtestages, avondeten en bevoorradingszones verbieden, enkel twee drinkbussen water en 2000 calorieën per dag toestaan en kiezen voor fietsen met vier versnellingen en geen remmen."

Ook Michal Kwiatkowski was kritisch over het voorstel van Lappartient. "Als Sagan domineert dan is dat opwindend, als Quick.Step baas is in de klassiekers is dat opwindend en als BMC in het ploegentijdrijden wint dan is het ook opwindend. Enkel bij Team Sky is het zogezegd saai. Moeten we daarom het wielrennen op zijn kop zetten?"

Sagan dominance = exciting.

Quick Step classics dominance = exciting.

BMC ttt dominance = exciting.

Sky grand tours dominance = boring, so let's turn cycling upside down. Michał Kwiatkowski(@ kwiato) link

Only 65km stages, no trainingcamps allowed, no dinners, no feedzones, only 2 bottles per day, max 2000 calories per day. Cyclists can’t draft for longer than 20 seconds. Only 4 gears allowed. No brakes, F1 starts everyday and pepperspray before each start. Thomas De Gendt(@ DeGendtThomas) link

Matti Breschel verlengt bij EF Education First-Drapac

Matti Breschel zal ook volgend seizoen de kleuren van EF Education First-Drapac dragen. De 33-jarige Deen zette zijn krabbel onder een nieuw contract bij de Amerikaanse WorldTourploeg, waar hij teamgenoot is van Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck.

Breschel is prof sinds 2005. Op zijn erelijst staan onder meer een rit in de Vuelta (2008), Dwars door Vlaanderen (2010) en het Deens kampioenschap op de weg (2009). Hij stond ook twee keer op het WK-podium: zilver in 2010 (na Hushovd) en brons in 2008 (na Ballan en Cunego).

"Ik heb niet lang moeten nadenken om hier bij te tekenen", zegt de Deen. "Ik kijk nu al uit naar de klassiekers. Jongens als Sep Vanmarcke helpen geeft mij heel veel inspiratie."