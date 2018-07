KOERS KORT. Greipel slaat mea culpa na insinuaties aan het adres van Démare - Peter Kennaugh pakt de bloemen in GP Cerami De wielerredactie

26 juli 2018

Peter Kennaugh pakt de bloemen in GP Cerami

Peter Kennaugh (BORA-hansgrohe) heeft de 52e editie van de GP Cerami, over 202,3 kilometer tussen Saint-Ghislain en Frameries. De Brit, die jarenlang deel uitmaakte van de Skyformatie van Chris Froome, zat de hele dag in de aanval en bleef in het slot een sprintend peloton voor.

Jérôme Baugnies (Wanty-Groupe Gobert) en Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen-Baloise) vervolledigden het podium. Kennaugh volgt op de erelijst Wout van Aert op.

Quick.Step met jonge selectie naar Rode van Wallonië

Quick.Step Floors heeft zijn selectie rond voor de Ronde van Wallonië. De Belgische WorldTour-ploeg verschijnt met een jong team aan de start: Rémi Cavagna, Alvaro Hodeg, Kasper Asgreen, James Knox, Enric Mas, Jhonnatan Narvaez en Pieter Serry. De Ronde van Wallonië begint zaterdag en eindigt volgende woensdag.

Van Avermaet en Lampaert rijden criterium van Sint-Niklaas

Greg Van Avermaet en Yves Lampaert rijden het natourcriterium in Sint-Niklaas. De Oost-Vlaamse stad is op woensdag 1 augustus gastheer van het criterium. Naast Van Avermaet en Lampaert verschijnen ook Oliver Naesen en Jasper De Buyst zeker aan de start. Ook zij zijn momenteel actief in de Tour. Naesen, een vaste waarde in het Vlaamse voorjaar en in de Tour knecht voor klassementsman Romain Bardet, finishte in 2017 als tweede in Sint-Niklaas. De Buyst is aan zijn eerste Ronde van Frankrijk bezig.

Monfort spoelt frustratie na gemiste Tourselectie weg in GP Cerami

Maxime Monfort (Lotto Soudal) heeft het tweede deel van zijn seizoen aangevat. De Waal, die niet geselecteerd werd voor de Tour, rijdt de GP Cerami, gevolgd door de Ronde van Wallonië. Alles staat in het teken van de voorbereiding op de Vuelta.

Monfort toonde zich ook vandaag nog teleurgesteld over zijn niet-selectie voor de Tour de France. "Dat heb ik maar moeilijk kunnen verteren", aldus Monfort voor de start van de GP Cerami. "Ik had begin juli zelfs moeite om de trainingen te hervatten. Maar het is mij gelukt de niet-selectie te plaatsen. Ik heb mezelf nieuwe doelen gesteld en heb terug plezier in het fietsen gevonden."

"Ik ben blij en gemotiveerd hier te zijn. Mijn doel is de Vuelta, over vier weken. Ik heb dus nog tijd om me voor te bereiden. Ik mik in Spanje niet meer op een toptiennotering. Het niveau is daarvoor te hoog, maar ik ben gemotiveerd om voor etappezeges te gaan."

Ook in de Ronde van Wallonië, die zaterdag begint, wil Monfort zich tonen. "Er zijn zeer mooie etappes uitgetekend", besloot Monfort. "De tweede etappe is er de Citadel van Namen. De derde etappe komt aan in La Roche-en-Ardenne, dat me nauw aan het hart ligt. En de laatste twee ritten gaan over mijn trainingswegen. Ik ben dus blij hier mijn terugkeer te kunnen vieren, voor mijn publiek. Ik heb goed getraind, maar weet nog niet hoe mijn niveau in de koers zal zijn. We starten met een sterk team, met onder meer Tim Wellens en Tosh Van der Sande. Zij kunnen het eindklassement winnen, net als ikzelf denk ik."

Nibali gaat volgende week onder het mes

Vincenzo Nibali wordt volgende week in Italië geopereerd. De 33-jarige renner van Bahrain-Merida kwam vorige week donderdag in het slot van de Tour-etappe naar Alpe d'Huez ten val en brak daarbij een ruggenwervel. Aanvankelijk werd geopperd dat Nibali door een motor was aangereden. Uit camerabeelden bleek evenwel dat de 'Haai van Messina' met zijn stuur was blijven hangen aan de draagriem van een camera van een onvoorzichtige supporter. Na de val kon Nibali de etappe nog uitrijden, maar 's anderendaags besliste de Tour-winnaar van 2014 niet meer te starten.

Bahrain Merida laat vandaag weten dat "na overleg met diverse specialisten en zorgvuldig bijkomend onderzoek" is beslist dat Nibali onder het mes moet. "De ingreep zal volgende week in Italië plaatsvinden", besluit het bericht.

Sagan fit genoeg om te starten

Peter Sagan kan de Tour de France vervolgen. De Slowaak, drager van de groene trui, ging gisteren in de zeventiende etappe onderuit en liep blauwe plekken en schaafwonden op. De ploegleiding van Bora-Hansgrohe meldt dat Sagan na een lange nacht slapen fit genoeg is om vandaag op de fiets te stappen.

"Hij heeft pijn, maar hij is de wereldkampioen. Dus hij gaat de uitdaging aan", luidt het in een tweet van Bora-Hansgrohe. Als Sagan zondag de finish in Parijs haalt, is hij voor de zesde keer zeker van de groene trui. De Slowaak komt daarmee op gelijke hoogte met de Duitser Erik Zabel.

De achttiende etappe gaat over 171 km van Trie-sur-Baïse naar Pau over deels vlakke en deels glooiende wegen.

Greipel verontschuldigt zich

Het was een stevige sneer van André Greipel. “Iemand moet Démare toch eens vertellen dat er gps-tracking bestaat in de Tour”, schreef de Duitser gisteravond op Twitter. “Maar 9 minuten verliezen op Quintana op een klim van 17 kilometer? Heel straf. En het is niet de eerste keer.” De Franse sprinter is al een paar jaar de gebeten hond, meermaals werd hem al verweten dat hij gebruik maakt van de volgauto om als bij wonder toch nog steeds binnen de tijdslimiet te arriveren.

Onze man in de bezemwagen ging checken of Démare echt een valsspeler is, maar de Fransman kon de beschuldigen van zijn Duitse collega allerminst pruimen. "Bedankt voor het respect, mijn dierbare Greipel. Ik zal je mijn data doorsturen. Aangezien je een specialist bent, mag je me laten weten wat je ervan vindt", stuurde hij gisteravond na de korte maar moordende rit ter repliek.

Deze ochtend stond Greipel - niet meer in de Tour - blijkbaar op met een schuldgevoel. Met een nieuwe tweet slaat hij immers mea culpa. "Mijn excuses aan Arnaud Démare en zijn ploeg Groupama-FDJ. Ik had niet het recht om die tweet de wereld in te sturen op basis van gps-tracking, die verkeerd kan zijn. Bovendien had ik de verkeerde tijdsaanduidingen die hij verloor op de klim. Het spijt me. Les geleerd: tweet niet over iets waar je geen deel van uitmaakt." De strijdbijl begraven?

Dowsett, Hollenstein en Haller verlengen bij Katusha-Alpecin

De Brit Alex Dowsett, de Zwitser Reto Hollenstein en de Oostenrijker Marco Haller zullen ook volgend seizoen de kleuren van Katusha-Alpecin verdedigen. De drie renners verlengden hun contract bij de Zwitserse WorldTourploeg.

Dowsett (29) is bezig aan zijn eerste seizoen bij het team. Daarvoor kwam hij vijf jaar uit voor Movistar. De Britse tijdritspecialist, een voormalig werelduurrecordhouder, tekende net als Hollenstein (32) voor twee seizoenen bij. De Zwitser fietst sinds 2017 voor Katusha.

Haller (27), die in april na een aanrijding op training een zware knieblessure opliep, verlengde met een jaar. Hij maakt al sinds 2012 deel uit van de selectie.