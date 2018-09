KOERS KORT. Greipel schiet opnieuw raak in Ronde van Groot-Brittanië - Rijdt Sagan dan toch de Vuelta uit? Redactie

05 september 2018

Greipel snelt naar tweede zege in Ronde van Groot-Brittanië

André Greipel (Lotto Soudal) boekte vandaag zijn tweede etappezege in de Ronde van Groot-Brittannië (2.BC). De Duitser was in de vierde rit na 183,5 km van Nuneaton naar Royal Leamington Spa sneller dan de Italiaan Sacha Modolo (EF-Drapac) en de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin (BMC). Eerste landgenoot was Jürgen Roelandts op de twintigste plek.

Al vroeg in de wedstrijd vormde zich een vroege vlucht met zes renners: Hayden McCormick (One Pro Cycling), Thomas Moses (JLT Condor), Nic Dlamini (Dimension Data), Paul Ourselin (Direct Energie), Matthew Holmes (Madison Genesis) en Alex Paton (Canyon Eisberg). In geen tijd telden ze twee minuten bonus, maar veel hoger zou die daarna niet meer komen.

Toen de vluchters op 4,5 km van het eind bijna werden opgeraapt, sprong Ourselin vooraan weg. Ook hij zou het niet tot het eind uitzingen, want de sprintersploegen waren tuk op een sprint. Ourselin werd gegrepen, in de sprint stond geen maat op Greipel die zijn tweede overwinning pakte in deze Ronde van Groot-Brittannië nadat hij de openingsrit won. Voor Greipel is het zijn achtste zege van het seizoen. Bevin blijft leider en telt nu vier seconden bonus op Cameron Meyer, Julian Alaphilippe staat derde op zes seconden.

Rijdt Sagan Vuelta uit?

Het plan was oorspronkelijk om af te stappen voor de twaalfde rit, maar nu zou Peter Sagan toch met het idee spelen om de Vuelta uit te rijden. De Slovaak wil zich klaarstomen voor het WK in Innsbruck en wou dat in laatste instantie doen met een hoogtestage in Isola. Change of plans dus volgens sommige media. Sagan wil de Ronde van Spanje nu toch uitrijden. De Slovaak fietst op dit moment in de groene trui en zou een volledige Vuelta alsnog als een goede voorbereiding op het WK zien. De geplande hoogtestage in Isola zou dan verkort kunnen worden.

Gianni Vermeersch draagt niet langer alle verantwoordelijkheid bij Team Steylaerts-777

Gianni Vermeersch ziet met Adam Toupalik en Wietse Bosmans twee extra heren de rangen versterken van Steylaerts-777. "Vorig jaar koerste Marcel Meisen ook wel in deze ploeg, maar hij reed toch vooral crossen in een ander circuit. Nu zal niet alle druk meer op mijn schouders liggen."

Vermeersch is toe aan zijn derde jaar bij het team. Vorig jaar was een tegenvaller. "Gianni startte goed in Amerika, maar viel daarna helemaal weg. Dit jaar moet hij zich herpakken en weer in de voorste regionen meestrijden. Zijn sterke zomer met onder andere een derde plaats in Dwars door het Hageland doet ons wel het beste hopen natuurlijk", vertelde sportief manager Bart Wellens bij de teampresentatie in Lier.

De West-Vlaming beseft ook zelf dat het beter moet dan vorig jaar. "Ik was gewoon niet goed genoeg vorig seizoen", beaamde hij. "Ik had een stevige zomercampagne afgewerkt met goede resultaten, maar kwam tekort in de winter. In Amerika ging het nog redelijk, maar daarna niet meer. Ik ben ook altijd heel slecht van die jetlag, dus dit jaar pas ik daarom ook voor de Noord-Amerikaanse crossen. Ik was niet op het niveau dat ik wilde zijn vorig seizoen. In de Superprestige in Gieten behaalde ik nog een zesde plaats en normaal moet ik toch altijd ergens rond top vijf eindigen in een cross. Dat lukte me amper, dus kon ik niet tevreden zijn. Ik had eigenlijk eens een break van twee weken moeten nemen, maar dat doe je niet zomaar in een winter waar de wedstrijden zo kort op elkaar volgen. Het was een verloren seizoen. Nu moet ik sterker voor de dag komen. Ik heb de zomercampagne iets rustiger aangepakt, verstandiger en dat moet lonen komende weken."

Vermeersch rijdt niet alle crossen, wel de Brico-wedstrijden, de Soudal Classics, de Superprestige en de Wereldbeker en mogelijks nog wat losse crossen, maar geen DVV Verzekeringen Trofee.

"Normaal geen DVV, op die Superprestige wil ik me een beetje focussen en ik zou graag nog eens opnieuw een ganse winter op niveau willen rijden. Twee jaar geleden was mijn start niet goed, maar kwam ik er weer bovenop in de loop van het seizoen, vorig jaar was gewoon slecht. Nu wil ik meer regelmaat aan de dag leggen en terug het niveau tonen dat ik haalde na mijn overstap van de beloften. Toen reed ik twee mooie seizoenen. Het moet echt mijn doel zijn om die vijfde, zesde plaats te viseren. Een podiumplaats is het hoogst haalbare voor mij, zeker na toppers Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Het helpt me ook dat Wietse en Adam er nu bij komen. Vorig jaar lag de stempel van enige kopman vaak op mij en ik ben iemand die daar blijkbaar toch niet al te best mee omkan. Het leverde me stress op."

Roche en Power nieuwe helpers Dumoulin

Team Sunweb heeft de ervaren Nicolas Roche aangetrokken. De 34-jarige Ier, nu nog in dienst van BMC, moet kopman Tom Dumoulin bijstaan in de grote rondes. De ploeg heeft ook de 23-jarige Australiër Robert Power vastgelegd. Hij komt over van Mitchelton-Scott. Ook Power kan goed bergop en zal een helpende rol krijgen in de ploeg, meldde Sunweb.

Roche heeft voor één jaar getekend bij de ploeg. Hij is twintig keer van start gegaan in een grote ronde en boekte in zijn carrière tien overwinningen, waaronder twee etappes in de Ronde van Spanje. Power heeft zich tot en met 2020 verbonden aan de ploeg. Hij viel dit voorjaar op met de zesde plaats in de Strade Bianche.

Sunweb moest wel in actie komen op de rennersmarkt nadat vaste krachten Laurens ten Dam en Simon Geschke hun vertrek aankondigden. De ploeg wil ook de komende jaren inzetten op succes van Dumoulin in de grote ronden. De Nederlander won vorig jaar de Ronde van Italië en eindigde dit jaar als tweede in zowel de Giro als de Tour de France.

"Nicolas heeft niet alleen de fysieke kwaliteiten die waardevol zijn voor het team, hij brengt ook een lading ervaring mee en dat kan van cruciaal belang zijn voor zijn hulp aan onze kopmannen. Hij heeft ook de ambitie om die rol op zich te nemen", lichtte ploegleider Marc Reef toe. "Power hadden we al een tijdje op de radar. Het is een renner met een grote motor en hij herstelt snel en dat zijn precies de kwaliteiten die wij zoeken", aldus Reef.

"Giro start volgend jaar in Bologna"

Volgens het Italiaanse Tuttobiciweb start de volgende Giro ook daadwerkelijk in Italië. Na een uitstapje dit jaar naar Israël en Jeruzalem zou organisator RCS nu een 'grande partenza' plannen in Bologna. Het peloton zou in Noord-Italië ook de Muro di Sormano aandoen. Dat is de beklimming uit de Ronde van Lombardije met de afzink waarin Jan Bakelants en Laurens De Plus vorig jaar een akelige tuimelperte maakten. Ook de Tre Cime di Lavaredo zou in het parcours terug te vinden zijn, net als de steden Ravenna en Modena. De omloop wordt voor eind oktober ook officieel voorgesteld.

Siutsou geschorst na afwijkende waarden

Bahrain-Merida heeft Kanstantsin Siutsou geschorst. De 36-jarige Wit-Rus is door een controle van één van de dopingorganen bij de UCI op 31 juli betrapt op afwijkende waarden. In een controle buiten competitie zouden bij Siutsou sporen van epogebruik zijn aangetroffen. Bahrain-Merdia hanteert een nultolerantie voor dopinggevallen en zag zich dus genoodzaakt om Siutsou onmiddellijk te schorsen.

De Wit-Rus mag een B-staal aanvragen, maar het is nog niet duidelijk of hij dat ook zal doen. De UCI bracht Bahrain-Merida onlangs op de hoogte van de zogenaamde AAF. “Dit nieuws is zeer teleurstellend. We zijn erg streng bij elk afwijkend gedrag – in lijn met onze interne gezondheidscode”, zegt manager Brent Copeland. “Dit gedrag wordt niet geaccepteerd door onze ploeg en er zullen verdere stappen worden ondernomen tegen de renner.”

Siutsou reed in het verleden tweemaal top tien in de Ronde van Italië en won daarbij ook één rit. In zijn carrière kwam hij uit voor meerdere topteams. Zo passeerde hij de revue bij HTC-High Road, Team Sky en Dimension Data. Bij Bahrain-Merida was hij einde contract, mogelijk wacht hem nu een stevige schorsing.

Steylaerts-777 wil zich meer tonen komende winter

Wietse Bosmans, Adam Toupalik en Gianni Vermeersch zijn de kopmannen van Steylaerts-777 in het seizoen 2018-2019. Het trio droomt ervan om zich komende winter in enkele crossen te tonen en mee te doen voor het podium. Een overwinning in de niet-klassementscrossen wordt niet uitgesloten.

De broers Roodhooft telden de voorbije jaren vier ploegen in hun rangen: Corendon-Circus met als grote kopman Mathieu van der Poel, Era-Circus met Laurens Sweeck als uithangbord, Steylaerts-Betfirst met Gianni Vermeersch en IKO-Beobank met Sanne Cant als leidster van het team. In het nieuwe veldritseizoen resten er nog drie teams: de ploeg van Mathieu van der Poel, de ploeg van Sanne Cant en Steylaerts-777, dat vanochtend zijn renners voorstelde aan pers en publiek in de nieuwe toonzaal van Steylaerts in Lier.

Na het vertrek van de broers Sweeck naar Pauwels Sauzen-Vastgoedservice en vooral de uitbouw van het team rond Mathieu van der Poel werd behoorlijk wat geschoven in de teams van de broers Roodhooft. Steylaerts-777 is nu een grotere ploeg dan de voorbije twee seizoenen en telt drie heren elite (Adam Toupalik, Wietse Bosmans en Gianni Vermeersch), twee dames elite (Alicia Maria Arzuffi en Annemarie Worst) en drie beloften (Timo Kielich, Pieter-Jan Vliegen en Gert Smets). Bart Wellens is nog altijd sportief manager, hij krijgt het gezelschap van Marc Janssens als trainer.