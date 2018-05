KOERS KORT: Greipel schiet opnieuw raak in Duinkerke, Dimitri Claeys nieuwe leider - Barst in kaakbeen Jasper De Buyst De wielerredactie

12 mei 2018

18u20

Belga

Barst in kaakbeen en gebroken tanden voor De Buyst

Jasper De Buyst heeft zaterdag bij een val na de finish van de vijfde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke averij opgelopen. "Hij heeft een zware kneuzing aan de rechterschouder. Verder is er een barst in zijn kaakbeen. Ook brak hij enkele boventanden", zo meldde zijn team Lotto Soudal op Twitter. "We wensen je een spoedig herstel, Jasper." De Buyst kwam na de vijfde etappe op weg naar de bus ten val. Hij trok vervolgens met ploegdokter Servaas Bingé naar het ziekenhuis om foto's te laten nemen. Lotto Soudal mocht eerder op de dag vieren met de tweede ritzege van André Greipel in de Vierdaagse.

Greipel wint opnieuw in Duinkerke

De 35-jarige André Greipel (Lotto Soudal) heeft de vijfde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke (cat. 2.BC) gewonnen. De Duitser haalde het in de koninginnenrit, met start in Wormhout en aankomst na 178,7 kilometer in Cassel, afgescheiden van Dimitri Claeys. De Belg van Cofidis is meteen ook de nieuwe leider. De Nederlander Oscar Riesebeek werd derde. Timothy Dupont finishte net voor Xandro Meurisse als zevende op 1:04 van Greipel.

Voor Greipel is het zijn tweede ritzege in deze Vierdaagse van Duinkerke, nadat hij eerder al de snelste was in de tweede etappe na een massasprint in Sossoins. De zegeteller van Greipel staat nu op 151.

In de stand heeft Dimitri Claeys nu twee seconden voorsprong op Oscar Riesebeek en vier seconden op André Greipel. Morgen volgt de ontknoping van de Vierdaagse van Duinkerke met de slotetappe tussen Coulogne en Duinkerke.

Na een heel onrustig begin slaagden achttien renners erin zich af te zonderen van het peloton. Onder hen bevonden zich onder anderen Dimitri Claeys, Rudy Barbier, Julien Duval, André Greipel, Romain Combaud, Anthony Turgis, Oscar Riesebeek, Sjoerd van Ginneken, Franck Bonnamour, Pierre Idjouadiene, Damien Touze, Peter Koning en Hector Saez Benito. Voor deze laatste twee ging het allemaal te traag en op 60 kilometer van de meet lieten ze de kopgroep voor wat die was. Het peloton volgde op dat punt op 4:30 van de twee leiders.

Anthony Turgis ging op 42 kilometer van de finish op jacht naar Koning en Saez Benito, terwijl in het peloton de mannen van Wanty-Groupe Gobert het tempo nog wat meer optrokken. Die tempoversnelling was er teveel aan voor leider Bryan Coquard, die op 38 kilometer van de finish moest lossen uit de grote groep. Meteen werd dan al duidelijk dat hij zijn eindzege van 2016 zeker niet ging overdoen.

Voorin werden Koning, Turgis en Saez Benito terug tot de orde geroepen, waardoor we opnieuw een kopgroep kregen met achttien. Met nog twee ronden, met daarin telkens twee beklimmingen van de Mont Cassel, voor de boeg was de voorsprong van de vluchtersgroep gedaald naar 1:40. Dat was het sein voor Dimitri Claeys om te versnellen. Hij kreeg Riesebeek mee. Wat verderop vervoegde Greipel de twee vluchters.

Net voor het ingaan van de slotronde, van 14,6 kilometer, trok Alexis Gougeard in de tegenaanval. Maar hij zou de drie vluchters nooit meer bijbenen. In de slotkilometer verdapperde Claeys. Enkel Greipel kon hem van antwoord dienen. Meer nog, met nog 500 meter voor de boeg versnelde de Duitser op zijn beurt, liet Claeys achter zich en pakte zo zijn tweede zege, nadat hij eerder al de snelste was in een massasprint in de tweede etappe. Claeys werd tweede, maar pakte mede door de bonificatieseconden wel de roze leiderstrui.

Morgen valt het doek over deze 64e editie van de Vierdaagse van Duinkerke. Meteen kennen we na de rit tussen Coulogne en Duinkerke de opvolger van de Fransman Clément Venturini. Traditioneel eindigt deze rit op de Boulvard Sainte-Barbe op een massasprint.

Peter Sagan helemaal klaar voor tweede eindzege in Ronde van Californië

Om 21u40 Belgische tijd wordt morgenavond de dertiende Ronde van Californië (VSt/WorldTour) op gang geschoten. De enige Amerikaanse wedstrijd op de WorldTour-kalender gaat op zoek naar een opvolger voor de Nieuw-Zeelander George Bennett (LottoNL-Jumbo), die momenteel in de Giro vertoeft. Wereldkampioen Peter Sagan (BORA-Hansgrohe) komt voor het eerst sinds de Amstel Gold Race weer in actie.

Met winnaars als Bradley Wiggins in 2014, Peter Sagan in 2015 en Julian Alaphilippe in 2016 kon de Ronde van Californië ondanks zijn jonge leeftijd in 2017 het WorldTour-statuut veroveren. Voor de dertiende editie hebben dertien WorldTour-ploegen zich aangemeld. Daarbij ook Quick.Step Floors, maar geen Lotto-Soudal.

Van 13 tot en met 19 mei krijgen de renners een gevarieerd parcours voor de wielen geschoven. Zowel sprinters, klimmers als tijdrijders krijgen hun kans. De Ronde van Californië start morgen met een vlakke etappe. Op dagen twee en drie is het meteen klimmen geblazen en de vierde proef is er eentje tegen de klok. Op de voorlaatste dag zal de koninginnenrit het klassement in de plooi leggen.

Voor eindwinst wordt het vooral uitkijken naar de prestatie van Egan Bernal. De jonge Colombiaan is bezig aan zijn debuutjaar bij Team Sky en bewees onlangs zijn prima vorm met een tweede plek in de Ronde van Romandië. Verder springen de namen van wereldkampioen Peter Sagan (BORA-Hansgrohe), Rafal Majka (BORA-Hansgrohe), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Tejay Van Garderen (BMC), Tony Gallopin (AG2R), Aleksander Kristoff (Team Emirates), Mark Cavendish (Dimension Data) en Fernando Gaviria (Quick.Step Floors) in het oog voor dagsucces en kanshebbers op de eindzege.

In totaal staan er elf Belgen aan de start. Belgisch kampioen Oliver Naesen (AG2R) is van de partij en krijgt zijn ploegmaat Stijn Vandenbergh naast zich. Duo's vinden we ook bij Quick.Step Floors en LottoNL-Jumbo. Bij de Belgische formatie vinden we Laurens De Plus en Iljo Keisse, bij LottoNL-Jumbo maakten Maarten Wijnants en Floris De Tier de oversteek. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Nathan Van Hooydonck (BMC) en Julien Vermote (Dimension Data) staan eveneens aan de start. Tot slot is het ook uitkijken naar Jasper Philipsen, de 20-jarige Belg van de Amerikaanse procontinentale ploeg Hagens Berman.

‘De hoogtekamer’ van Thomas De Gendt

Hoe aanpassen aan de hoogte en de andere lucht? Thomas De Gendt heeft alvast zijn middel gevonden. Noem het gerust zijn ‘hoogtekamer’. “Ik zal zo de komende weken doorbrengen”, aldus de renner van Lotto-Soudal op Twitter.

