KOERS KORT. Greipel drie maanden out - Movistar laat Amador gaan - Cavendish niet naar Tokio - EF Education First wint ploegentijdrit in Colombia De wielerredactie

11 februari 2020

20u25 2

Greipel drie maanden buiten strijd na val op training

André Greipel mist het klassieke voorjaar. De 37-jarige Duitser kwam ten val op training in de buurt van Keulen en is volgens de eerste berichten drie maanden buiten strijd. Israel Start-Up Nation liet in een mededeling weten dat morgen nieuwe onderzoeken volgen. Volgens de ploegdokter liep Greipel een luxatie van en een breuk in de linkerschouder op. Heel waarschijnlijk volgt een operatie. “De weg was glad door de regenval en ik verloor mijn evenwicht. Ik botste vol op een rots”, vertelt Greipel over het voorval. Nieuwe tegenslag dus voor Israel Start-Up Nation. De ploeg verloor met Ben Hermans ook al een ander speerpunt voor de komende weken en maanden.

Education First slaat toe in Colombia

EF-Education First heeft meteen de macht gegrepen in de Ronde van Colombia. De Amerikaanse ploeg reed Deceuninck-Quick.Step in de openingsploegentijdrit van 16,7 kilometer op 45 seconden. Team INEOS werd derde op 46 tellen. De eerste leider in de wedstrijd is de 26-jarige Ecuadoraan Jonathan Caicedo. (DMM)

Amador vrijgegeven door Movistar

Movistar laat Andrey Amador dan toch gaan. De Spaanse WorldTourploeg was in een procedureslag verwikkeld met zijn eigen renner. De Costa Ricaan had volgens de ploegleiding van Movistar deze zomer zijn contract verlengd, maar in het najaar raakte bij monde van makelaar Guiseppe Acquadro bekend dat Amador zou ingaan op de interesse van Team Ineos. Wat volgde was een vreemde situatie waarbij Amador volgens sommigen een contract had bij twee ploegen. Movistar legde de situatie voor aan de UCI waarna een uiteindelijke beslissing zou worden geveld. De situatie bleef lange tijd onduidelijk. Tot Movistar nu zelf bekend maakt dat het met Amador een overeenkomst heeft gevonden om de samenwerking na elf jaar te beëindigen. De 33-jarige Costa Ricaan is zo een vrij renner. Niets lijkt zijn overgang naar Team Ineos in de weg te staan.

COMUNICADO OFICIAL



Movistar Team anuncia este martes que ha llegado a un acuerdo con @Andrey_Amador para la resolución del contrato entre ambas partes.



Deseamos a Andrey toda la suerte en su futuro deportivo y personal tras 11 años repletos de éxitos en común. Gracias por todo. Movistar Team(@ Movistar_Team) link

Driedaagse Brugge-De Panne pakt uit met Gaviria en Ackermann

Fernando Gaviria, Pascal Ackermann en Belgisch kampioen Tim Merlier tekenen present aan de start van de Driedaagse Brugge-De Panne. Dat laat de organisatie weten in een persbericht. Ook Nacer Bouhanni heeft zijn komst bevestigd. Maar of het op de Zeelaan in De Panne effectief tot een massasprint zal komen, is uiteraard nog lang geen uitgemaakte zaak.

De ‘driedaagse’ bestaat sinds 2018 uit twee wedstrijddagen, beiden met het statuut WorldTour. De mannen rijden op woensdag 25 maart hun wedstrijd over 212,5 kilometer. De vrouwen volgen daags nadien met hun 155 kilometer lange tocht. Nieuw dit jaar is dat de poldervlakte ‘De Moeren’ als scherprechter gaat fungeren en er geen hellingen meer in het parcours zijn opgenomen.

“Wij hebben met de gemeente De Panne een nieuw contract afgesloten waardoor we hier ook de komende zes jaar te gast mogen zijn”, stelt voorzitter van VC Panne Sportief, Bruno Dequeecker. “Voorts werd er flink gesleuteld aan ons parcours. We nemen opnieuw de start vanuit Brugge maar zetten nu via Loppem, Ichtegem, Diksmuide, Middelkerke en Veurne koers richting de poldervlakte van ‘De Moeren’. Die doen we na 67 kilometer wedstrijd een eerste keer aan. Van daaruit gaat het richting De Panne om op de Zeelaan de drie resterende plaatselijke omlopen, van elk zowat 44,3 kilometer, aan te vatten.”

“De Moeren staan zo vier keer op het menu van onze wedstrijd bij de mannen. Maar ook de vrouwen krijgen op donderdag 26 maart te maken met die poldervlakte. Zij gaan wel slechts tweemaal ‘De Moeren’ aandoen. Reden is omdat we beperkt zijn in het kilometeraantal. De vrouwen werken in De Panne twee plaatselijke ronden af. ‘De Moeren’ gaan de nieuwe identiteit worden van de AG-Driedaagse Brugge-De Panne. We laten de hellingen van het Heuvelland links liggen, juist omdat die zich toch te ver van de finale bevonden. Nu betrekken we de polders meer in ons verhaal. We rekenen op een waaierkoers. Misschien komt het niet tot een massasprint op de Zeelaan. We zien wel. Het deelnemersveld is alvast kwalitatief sterk genoeg om er een schitterend schouwspel van te maken”, besluit Dequeecker.

Cavendish mag olympische droom opbergen

Mark Cavendish zal zijn carrière meer dan waarschijnlijk afsluiten zonder olympische titel. De Brit is niet opgenomen in de selectie voor de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Berlijn. Het WK was de laatste kans voor Cav om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio. The Manx Missile heeft één olympische medaille op zijn palmares: in Rio pakte hij zilver op het omnium na Elia Viviani.