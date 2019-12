KOERS KORT. Greg Van Avermaet showt nieuwe outfit CCC - Vos maakt in Namen comeback in Wereldbeker Redactie

16 december 2019

Marianne Vos maakt in Namen comeback in Wereldbeker

Marianne Vos zal op 22 december in Namen voor het eerst dit seizoen in een Wereldbekercross uitkomen. De Nederlandse, zevenvoudig wereldkampioene, maakt deel uit van de selectie van bondscoach Gerben de Knegt voor de zesde manche van de Wereldbeker.

“Het parcours in Namen is veranderd en het is afwachten hoe dat wedstrijdtechnisch uitpakt. Marianne kijkt ernaar uit en is benieuwd waar zij staat ten opzichte van de andere vrouwen in de selectie”, aldus De Knegt, die met een grote groep in Namen start.

Bij de vrouwen komen liefst twaalf Nederlandse vrouwen in actie, onder wie tal van favorieten. Met name Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand waren deze winter al veelvuldig in beeld.

Vos won vorige week bij haar eerste optreden meteen in Essen, waar veel toppers ontbraken. Afgelopen weekend was ze ook de beste in een cross in het Spaanse Xativa.

Van Avermaet showt nieuwe outfit CCC

CCC heeft z’n nieuwe outfit voorgesteld. Kopman Greg Van Avermaet, het model van dienst, en z’n ploegmakkers koersen ook volgend jaar in het oranje. Daarnaast moest cosponsor Reno plaats ruimen voor Sprandi. HIER vindt een bundeling van alle tenues die officieel bekend zijn.

🧡🖤 2019 ➜ 2020 🖤🧡#RideForMore pic.twitter.com/8ynPMYqOiD CCC Team(@ CCCProTeam) link

Our signature orange but with a few small changes 🧡!



We're happy to reveal our 2020 CCC Team @etxeondo_ kit with Sprandi now featured more prominently and the addition of @CADEXCycling 👌👌. #HelpingRidersToFly #overachieve #RideForMore pic.twitter.com/1LSw5E2yFP CCC Team(@ CCCProTeam) link