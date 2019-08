KOERS KORT. Greg Van Avermaet leidt CCC-selectie in Clasica San Sebastian De wielerredactie

01 augustus 2019

Greg Van Avermaet start zaterdag als kopman bij CCC in de Clasica San Sebastian (WorldTour). De olympische kampioen eindigde vorig jaar als vierde in de Spaanse klassieker en gaat opnieuw voor een goed resultaat. “Ik was tevreden over mijn vorm in de Tour en haalde ook enkele mooie resultaten”, zegt Van Avermaet. “Ik kom dus gemotiveerd aan de start van de Clasica en hoop er opnieuw een goeie wedstrijd te rijden. Het parcours is dit jaar een beetje gewijzigd. Daarom is het nog wat afwachten, maar de manier waarop hier wordt gekoerst ligt mij. Je weet nooit hoe je lichaam herstelt van een Tour, dus leg ik mezelf niet te veel druk op, maar mijn vormpeil is goed. Opnieuw de top tien halen, zou super zijn.”

Van Avermaet wordt in Baskenland geflankeerd door de Amerikanen Will Barta en Joey Rosskopf, de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, de Tsjech Josef Cerny, de Spanjaard Victor de la Parte en de Oostenrijker Riccardo Zoidl.

Het CCC-team voor de Prudential RideLondon - Surrey Classic (WorldTour) van zondag bestaat uit Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck, Guillaume Van Keirsbulck, de Duitser Jonas Koch, de Zwitser Michael Schär, de Spanjaard Francisco Ventoso en de Pool Lukasz Wisniowski.