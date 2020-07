KOERS KORT. GP Vermarc pakt zondag uit met Deceuninck-Quick.Step, Lotto-Soudal en Eddy Merckx Redactie

01 juli 2020

15u25

Komende zondag, 5 juli vindt de eerste GP Vermarc plaats. Deze koers staat gecatalogeerd op de nationale kalender. Onder de 24 deelnemende ploegen staan er met Deceuninck-Quick.Step en Lotto-Soudal twee WorldTeams aan de start. Het startschot wordt gegeven door Eddy Merckx.

Het deelnemersveld oogt alvast mooi. Bij Deceuninck-Quick.Step staan onder andere Fabio Jakobsen, Dries Devenyns, Iljo Keisse, Florian Sénéchal en Stijn Steels op de voorlopige deelnemerslijst. Lotto-Soudal zakt af met onder meer John Degenkolb, Jasper De Buyst, Jelle Wallays, Nikolas Maes en Gerben Thijssen. Wat betreft de ProTeams tekende Alpecin-Fenix in, met onder anderen Belgisch kampioen Tim Merlier, naast Bingoal-Wallonie Bruxelles, Sport Vlaanderen-Baloise en Circus-Wanty Gobert.

“Wij hebben dus met Jakobsen en Merlier de Nederlandse en Belgische kampioenen op de weg aan de start. Naast het indrukwekkende lijstje dat eerder werd opgesomd zullen ook Toon Aerts en Laurens Sweeck present tekenen”, meldt organisator Marc Verbeeck. De start wordt gegeven door Eddy Merckx. De wedstrijd heeft plaats onder strenge maatregelen.

Derde etappe BinckBank Tour eindigt in Aalter

De ingekorte BinckBank Tour heeft dit jaar plaats van dinsdag 29 september tot en met zaterdag 3 oktober. Deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers (WT) krijgt stilaan vorm. Afgetrapt wordt er in het Nederlandse Vlissingen met een individuele tijdrit. Vandaag/woensdag werd ook bekendgemaakt dat de derde etappe loopt tussen het Nederlandse Philippine en Aalter. Het is al voor de derde keer dat deze Oost-Vlaamse gemeente de eindbestemming is van een rit in de BinckBank Tour.

Na vier keer als startetappe te hebben gefungeerd, finisht het peloton dit jaar voor de derde keer in Aalter. Dat maakten Pieter De Crem (titelvoerend burgemeester), Dirk De Smul (schepen van evenementen) en Rob Discart (koersdirecteur BinckBank Tour) bekend.

“Het gemeentebestuur van Aalter draagt de wielersport reeds jaren een warm hart toe. Ook in deze moeilijke periode willen wij met het ondertekenen van dit contract (2020-2021) onze bijdrage leveren tot de heropleving én beleving van de wielersport. De allerbeste renners te mogen ontvangen in onze vijfsterrengemeente én onze inwoners daar ten volle van laten genieten, is deze ondersteuning meer dan waard”, aldus schepen Dirk De Smul.

“Inmiddels hebben we een traditie opgebouwd met Aalter. Een vruchtbare en dynamische samenwerking van zeven jaar resulteert in een nieuwe overeenkomst van twee jaar. Daar zijn wij heel blij mee”, vult koersdirecteur Rob Discart aan.

De derde etappe van de BinckBank Tour start in het Zeeuwse Philippine. Het peloton krijgt vanaf de start ruim 165 km vlakke wegen voor de wielen geschoven. In het eerste gedeelte doet het peloton een flink stuk Zeeland aan. Daarna gaat het via Zelzate en Eeklo richting Aalter waar het peloton na drie lokale ronden op de Europalaan aan het gemeentehuis zal finishen.