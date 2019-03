KOERS KORT. GP Jean-Pierre Monseré ingekort door gure weersomstandigheden Redactie

10 maart 2019

11u59

Bron: Belga 0

In overleg met de UCI, de organisatie en enkele vertegenwoordigers van de deelnemende ploegen is beslist de GP Jean-Pierre Monseré van vandaag in te korten. Normaal gezien was de start voorzien in Aalter voor een afstand van 201,7 km. Door de hevige rukwinden besliste men de koers in te korten tot zeven plaatselijke ronden in en rond Roeselare, goed voor 133,7 km.

"Om de veiligheid van de renners en volgers te garanderen, is beslist de wedstrijd in te korten. De start in Aalter wordt definitief geannuleerd. Iedereen vertrekt nu naar Roeselare waar we de voorziene zeven plaatselijke ronden, van elk 19,1 km, zullen afwerken. De start zal plaatsvinden om 14u00. We werken dan nog zo'n 133,7 km af. Op voorwaarde dat de weersomstandigheden niet verslechteren", stelt UCI-commissaris Philippe Mariën.

