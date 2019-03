KOERS KORT. GP Jean-Pierre Monseré afgelast door stormwind, ook Omloop van de Westhoek gaat niet door

#GPMonseré19 #BCC19



The safety of the riders and spectators on the local circuit cannot be guaranteed and the risks remain too high (wind). 2/2



Keep it safe, everyone!



🇧🇪 #BekervanBelgië #CoupedeBelgique #BCC #BingoalCyclingCup @gpmonsere @BingoalBe pic.twitter.com/jZerxMiJEs

Bingoal Cycling Cup(@ BingoalCup)