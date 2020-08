KOERS KORT. Gooikse Pijl gaat alleen door als VIP's worden toegelaten - Coquard wint eerste rit in Tour d’Occitanie Redactie

01 augustus 2020

De organisatoren van de Gooikse Pijl (1.1) op 20 september zullen hun wedstrijd alleen laten doorgaan als er VIP's mogen ontvangen worden. Met Deceuninck-Quick.Step, Lotto-Soudal, Team Jumbo-Visma en Israel Start-up Nation hebben alvast vier WorldTour-teams toegezegd.

"Elke dag bekijken we de situatie. Kunnen we organiseren of niet? Wij gaan ervan uit van wel. Maar alles staat of valt met ons VIP-gebeuren. Wij hebben nu eenmaal sponsors nodig om de zaak financieel rond te krijgen. Die mensen willen iets in return. Staat er een verbod op onze catering, dan is het simpel en komt er dit jaar geen editie van de Gooikse Pijl", zegt organisator Danny Schets. "We hebben ondertussen een regeling uitgedokterd. Zo hebben we twee grote zalen waar we de VIP's in onder kunnen brengen. En wij gaan bovendien met twee shifts werken. Meer dan 100 personen zullen er nooit in de twee zalen zitten. Is er op dat moment een verbod om met zoveel mensen samen te zitten om te eten, dan trekken we er een kruis over."

Het parcours is alvast uitgedokterd en de voorlopige deelnemerslijst is bijna klaar. "We hebben een contract met Deceuninck-Quick Step, Lotto-Soudal, Israel Start-Up Nation en Team Jumbo-Visma. Dat zijn toch al vier WorldTour-teams die aan de start zullen verschijnen in Gooik. Daarnaast zijn er een pak ProTeams zoals Circus-Wanty Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise, Alpecin-Fenix, Riwal Readynez en Nippo Delko Provence die zich hebben ingeschreven", vervolgt Danny Schets.

"Ons parcours is gebleven zoals het was. Wat goed is moet je immers niet veranderen. We rijden op 20 september opnieuw rondjes met start en finish op de Strijlandstraat in Gooik. Als het de goede richting op gaat natuurlijk met het coronavirus en we kunnen organiseren met onze VIP's", besluit Schets. Vorig jaar ging de eindzege in de Gooikse Pijl naar Pascal Ackermann. De Duitser haalde na een massasprint voor de Italiaan Alberto Dainese en Timothy Dupont.

Coquard wint in Frankrijk

Bryan Coquard heeft de eerste rit in de Route d’Occitanie gewonnen. De Fransman van B&B Hotels - Vital Concept haalde het in een sprint voor Europees kampioen Elia Viviani en Sonny Colbrelli. Mathias De Witte eindigde als eerste Belg op de 13e plaats. Coquard is uiteraard de eerste leider. De Route d’Occitanie eindigt dinsdag.

