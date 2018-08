KOERS KORT. Goed nieuws voor Gilbert - Tourwinnaar Thomas straks naar ploeg Van Avermaet? Redactie

09 augustus 2018

13u00

Gilbert kan trainingen vroeger dan verwacht opnieuw hervatten

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) heeft vandaag voor het eerst opnieuw op de fiets gezeten na zijn val tijdens de zestiende etappe in de Tour de France. Daarbij liep de 36-jarige voormalig wereldkampioen een gebroken knieschijf op.

"Eerste keer dat ik weer op de fiets zit na mijn crash. Ik hoop dit seizoen nog in actie te komen", tweette Gilbert vandaag . Eind juli liet Gilbert nog weten een maand van de fiets te moeten blijven. Die periode werd blijkbaar aanzienlijk ingekort.

Volgens zijn teammanager Patrick Lefevere mag Gilbert nog hopen om te koersen dit jaar. De Ronde van Turkije (9-14 oktober) en de Ronde van Guangxi (16-21 oktober) zijn mogelijkheden op zijn wederoptreden te maken.

Nieuw team van Van Avermaet mikt op Tourwinnaar Geraint Thomas

Het nieuwe Poolse team rond Greg Van Avermaet, dat in 2019 boven het doopvont wordt gehouden, mikt op het contracteren van Tourwinnaar Geraint Thomas. Dat liet sportief directeur Piotr Wadecki gisteren weten aan diverse media.

"We wachten op zijn antwoord", aldus Wadecki. "Geraint weet dat hij bij ons vanaf januari alles op de Tour mag zetten en dat de focus volledig op hem ligt." Wadecki duidt hiermee op het feit dat Thomas' ploegmakker bij Sky Chris Froome volgend jaar zonder twijfel opnieuw voor een Tourzege zal gaan.

De 32-jarige Welshman, die einde contract is bij de Britse WorldTour-formatie, moet de leemte opvullen in het team, dat van het oude BMC vooral de klassieke kern zag meekomen. Ronderenners als Richie Porte (Trek), Tejay van Garderen (EF Education First) en Rohan Dennis (Bahrain-Merida) zochten allen andere oorden op.

Bahrain-Merida legt met Rohan Dennis opnieuw een BMC-renner vast

Bahrain-Merida heeft vandaag de komst van de Australische hardrijder Rohan Dennis aangekondigd. De 28-jarige Dennis komt in 2019 over van het afhakende BMC en tekende bij het team van sportdirecteur Rik Verbrugghe een contract voor twee seizoenen. Eerder plukte Bahrain-Merida bij BMC ook al onze landgenoot Dylan Teuns en de Italiaan Damiano Caruso weg.

Dennis, in het verleden goed voor medailles op WK's en Olympische Spelen in de ploegenachtervolging, staat op de weg al jaren bekend als een tijdritspecialist. Op zijn palmares staan naast drie nationale titels in het tijdrijden ook twee wereldtitels in het ploegentijdrijden en verder etappes in onder meer de Tour, Giro, Tirreno-Adriatico en Ronde van Zwitserland.

Bij Bahrain-Merida geloven ze erin dat Dennis meer kan dan tijdrijden alleen. "Hij is niet enkel één van de beste tijdrijders ter wereld, wij geloven er ook in dat hij in grote rondes een klassement kan rijden. Daar willen we in investeren", aldus algemeen manager Brent Copeland.

Naast het BMC-trio Teuns, Caruso en Dennis kwamen ook de Duitsers Marcel Sieberg (Lotto Soudal) en Phil Bauhaus (Sunweb) de Bahrainéquipe voor volgend jaar al versterken.

