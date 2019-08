KOERS KORT. Giro-ritwinnaar Masnada naar CCC - Gilbert en Declercq naar Vuelta met DQS De wielerredactie

20 augustus 2019

10u55

Bron: Belga 0

CCC haalt Giro-ritwinnaar Masnada

Fausto Masnada rijdt vanaf 2020 voor CCC, de ploeg van Greg Van Avermaet. De 25-jarige Italiaan komt over van het procontinentale Androni Giocattoli-Sidermec en tekent een overeenkomst voor twee jaar. Masnada maakte dit jaar indruk, met winst van de zesde etappe in de Ronde van Italië, waar hij in het bergklassement achter Giulio Ciccone als tweede eindigde. Ook schreef hij twee ritten in de Ronde van de Alpen op zijn naam. CCC hoopt met Masnada te scoren in bergetappes.

“Sinds het begin van het seizoen was het mijn doel om een WorldTour-formatie te vervoegen”, reageert de aanwinst. “Ik wil deze kans grijpen om het topniveau te bereiken en kijk uit naar de uitdagingen die me te wachten staan. Ik hoop op WorldTour-niveau te kunnen groeien als renner.”

Gilbert en Declercq naar Vuelta met DQS

Deceuninck-Quick.Step heeft zijn selectie vrijgegeven voor de Vuelta. Met Philippe Gilbert en Tim Declercq komen er zaterdag in Torrevieja twee Belgen aan de start. “We hebben een goede mix van jong talent en ervaren renners”, legt sportdirecteur Wilfried Peeters uit. “Ons doel is ritzeges. Jakobsen maakt zijn debuut in een grote ronde en we hopen dat hij met de hulp van Richeze zijn kans kan gaan in de sprints. Knox mag het dag per dag bekijken en zich in de bergen laten opmerken, terwijl Cavagna dit jaar ook al veel goeds heeft laten zien. Declercq is het werkpaard in het peloton en Capecchi kan onze youngsters bijstaan. Stybar en Gilbert weten tot slot uiteraard als geen ander hoe een rit te winnen.”

Selectie: Eros Capecchi (Ita), Rémi Cavagna (Fra), Tim Declercq (Bel), Philippe Gilbert (Bel), Fabio Jakobsen (Ned), James Knox (GBr), Maximiliano Richeze (Arg), Zdenek Stybar (Tsj)