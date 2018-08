KOERS KORT. Gilbert zit na horrorcrash terug op de fiets - Lampaert verlengt contract bij Quick.Step - Bak verlaat Lotto De wielerredactie

20 augustus 2018

15u44

Bron: Belga 1

Bak verlaat Lotto-Soudal voor Dimension Data

Lars Bak zal volgend jaar niet meer voor Lotto-Soudal uitkomen. De 38-jarige Deen trekt naar Dimension Data, waar hij een contract voor één seizoen heeft getekend. Eerder vertrok zijn landgenoot Michael Valgren Andersen ook al naar de Zuid-Afrikaanse wielerformatie. "Ik hoop dat ik zijn mentor kan zijn", aldus Bak.

Gilbert zit terug op de fiets

Uitstekend nieuws vanuit het kamp van Quick.Step. Philippe Gilbert zit na zijn horrorcrash in de zestiende etappe van de Tour weer op de fiets. Een grote opluchting, met een gebroken knieschijf was de schade immers groot.

"Terug op de fiets, ik ben zeer blij", aldus de 36-jarige Gilbert die tijdens zijn tocht een filmpje opnam en op zijn Instagram-account zwierde. "Mijn knie voelt goed aan en ik ben met mijn ex-ploegmaat Gianluca Brambilla, mijn ploegmakker Eros Capecchi en ook Rigobertu Uran in goed gezelschap." Gilbert heeft de ambitie om aan de start te verschijnen van Parijs-Tours (7/10).

Astana trekt met Miguel Angel Lopez als kopman naar de start

Het Kazachse WorldTour-team Astana hoopt de komende Vuelta (25 augustus-16 september) te kunnen rekenen op de klimmersbenen van Miguel Angel Lopez. Vorig jaar boekte de Colombiaanse 'Superman' twee ritzeges in de Ronde van Spanje.

De 24-jarige Lopez start voor de derde keer in de Vuelta. Zijn eerste deelname twee jaar geleden leverde hem drie gebroken tanden op, waarna hij opgaf. Vorig jaar schitterde de pocketklimmer in het hooggebergte met twee etappezeges en een achtste plaats in het eindklassement. Die vorm trok Lopez dit seizoen door met een derde plaats in de Giro en de winst in het jongerenklassement.

Met onder meer Davide Villella, Pello Bilbao en Omar Fraile krijgt Lopez enkele sterk klimmende helpers in steun mee.

Selectie Astana: Pello Bilbao (Spa), Dario Cataldo (Ita), Omar Fraile (Spa), Jan Hirt (Tsj), Miguel Angel Lopez (Col), Nikita Stalnov (Kaz), Davide Villella (Ita), Andrey Zeits (Kaz)

Movistar rekent op Quintana en Valverde in Vuelta

Movistar start de Vuelta (25 augustus-16 september) komende zaterdag in Malaga met twee kopmannen. Teambaas Eusebio Unzue rekent als speerpunten op de Colombiaan Nairo Quintana en de Spanjaard Alejandro Valverde. Voor de 38-jarige Valverde wordt het zijn twaalfde Vuelta-deelname. Valverde won de Ronde van Spanje in 2009 en stond nog vijf keer op het podium. Hij schreef in totaal al negen etappes op zijn naam. De 28-jarige Quintana begint in Malaga aan zijn vijfde Vuelta. De Colombiaan won de editie van 2016, tevens ook zijn laatste deelname. Hij stak dat jaar ook een ritzege op zak.

Selectie Movistar: Andrey Amador (CRi), Winner Anacona (Col), Daniele Bennati (Ita), Richard Carapaz (Ecu), Imanol Erviti (Spa), Nelson Oliveira (Por), Nairo Quintana (Col), Alejandro Valverde

BMC met Richie Porte en Dylan Teuns

Ook BMC Racing Team heeft zijn selectie voor de Ronde van Spanje bekendgemaakt. De Amerikaanse WorldTour-formatie start met Richie Porte als kopman. Al is het een groot vraagteken hoe de Australiër voor de dag zal komen na zijn val in de Tour. De 33-jarige Porte brak zijn sleutelbeen vorige maand, enkele kilometers na het vertrek van de negende etappe in Arras. De winnaar van de Ronde van Zwitserland van dit jaar, die afscheid neemt van BMC, tast dan ook in het duister over zijn conditie.

"Natuurlijk zou ik het graag goed doen in mijn laatste grote ronde voor BMC", aldus de Australiër, die geen wedstrijd meer reed sinds zijn opgave in 'La Grande Boucle'. "Maar ik heb geen ideale voorbereiding gehad en weet dus niet hoe de vorm is. Ik zal de race dag per dag bekijken. Verder is de Vuelta voor mij de perfecte aanloop naar het WK in Innsbruck (30 september), dat dit jaar een klimkoers is."

Van Belgische zijde start Dylan Teuns. "Ik ben blij terug te keren naar de Vuelta", aldus de 26-jarige Limburger. "Twee jaar geleden reed ik er mijn eerste grote ronde en dat was een mooie ervaring. Mijn vorm is goed. Ik reed in de Ronde van Polen twee keer naar een tweede plek en ook in Hamburg heb ik mij op de Waseberg kunnen tonen. Ik hoop te kunnen strijden voor een etappezege. Bovendien is de Vuelta een goede voorbereiding op het WK, waar ik heel graag zou starten."

Selectie BMC: Brent Bookwalter (VSt), Alessandro De Marchi (Ita), Rohan Dennis (Aus), Nicholas Roche (Ier), Joey Rosskopf (VSt), Dylan Teuns (BEL), Francisco Ventoso (Spa)

Lampaert verlengt contract bij Quick.Step

Yves Lampaert heeft zijn contract bij Quick.Step-Floors met twee jaar verlengd. Dat maakte de Belgische WorldTour-ploeg vandaag bekend. Lampaert, de Belgische kampioen op de weg, rijdt al sinds 2015 voor de ploeg van Patrick Lefevere en de nu 27-jarige West-Vlaming fietste al een knap palmares bij elkaar. Lampaert werd in 2017 Belgisch kampioen tijdrijden, hij won al twee keer Dwars door Vlaanderen en pakte ook al onder meer een rit in de Vuelta.

Vuelta-organisatie eert Nibali met rugnummer 1, Italiaan gaat niet voor klassement

De organisatie van de Ronde van Spanje, die zaterdag start in Malaga, heeft ex-winnaar Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) bedacht met het rugnummer één. De Vuelta-directie eert Nibali hiermee voor zijn prachtige loopbaan tot dusver, met - als enige in zijn generatie - zeges in alle drie de grote rondes. Dit jaar zal de Italiaan echter niet voor het eindklassement gaan in Spanje.

Traditiegetrouw is het rugnummer één bij de start van een wielerwedstrijd voor de winnaar van het jaar eerder. De Brit Chris Froome (Sky) neemt echter niet deel en dus maakte de organisatie een keuze tussen de vier ex-winnaars die wel aan de start verschijnen.

Nibali, winnaar in 2010, kreeg de voorkeur op Alejandro Valverde (2009), Fabio Aru (2015) en Nairo Quintana (2016) "als dank voor zijn recordbrekende loopbaan". Nibali won de Giro in 2013 en 2016, de Tour in 2014 en de Vuelta in 2010. Verder staan ook klassiekers als Milaan-Sanremo (2018) en de Ronde van Lombardije (2015 en 2017) op zijn palmares.

In de Ronde van Spanje van dit jaar zal Nibali zich echter tevreden stellen met ritoverwinningen. De Haai van Messina kwam in juli in de Tour door toedoen van een toeschouwer ten val tijdens de beklimming van Alpe d'Huez en hield daar een gebroken ruggenwervel aan over. Sindsdien kon hij amper trainen. "Ik ben nog steeds in de herstellingsfase", aldus de Siciliaan. "Het is dan ook moeilijk voor mij om te denken aan een goede eindklassering met zo weinig trainingsdagen in mijn benen. Koersen in Spanje heb ik altijd leuk gevonden. Het ritme van de dag doet me denken aan het zuiden van Italië. Bovendien won ik met de Vuelta in 2010 mijn eerste grote ronde, een mijlpaal in mijn carrière."

Bahrain-Merida stelt haar klassementshoop op de broers Jon en Gorka Izagirre.

. Selectie Bahrain-Merida:

Vincenzo Nibali (Ita), Franco Pellizotti (Ita), Jon Izagirre (Spa), Gorka Izagirre (Spa), Ivan Garcia Cortina (Spa), Luka Pibernik (Sln), Hermann Pernsteiner (Oos) en Mark Padun (Oek)

Katusha rekent op Ilnur Zakarin in Spanje

Katusha-Alpecin heeft zijn selectie voor de 73e editie van de Ronde van Spanje (25 augustus-16 september) bekendgemaakt. De Rus Ilnur Zakarin, vorig jaar derde in de Vuelta, zal zaterdag in Málaga als kopman van de Russisch-Zwitserse wielerploeg aan de start verschijnen.

De 28-jarige Zakarin staat geboekstaafd als een klimtalent dat kan schitteren in grote rondes. In de afgelopen Ronde van Frankrijk eindigde hij negende, en ook vorig jaar behaalde hij zowel in de Giro (vijfde) als in de Vuelta (derde) een goed resultaat. De Rus zal in deze editie van de Vuelta steun krijgen van onder andere de Portugezen Tiago Machado en José Gonçalves.

Katusha-Alpecin is - samen met EF Education First-Drapac - van alle deelnemende ploegen vooralsnog de ploeg met de minste zeges dit seizoen: slechts vier keer kon de Russisch-Zwitserse ploeg vieren.

De Ronde van Spanje gaat zaterdag van start met een proloog van acht kilometer in Málaga. Op 16 september komen de renners na 3.255 kilometer koersen aan in Madrid.

Selectie van Katusha-Alpecin: Ian Boswell (VSt), Reto Hollenstein (Zwi), Pavel Kochetkov (Rus), Maurits Lammertink (Ned), José Gonçalves (Por), Tiago Machado (Por), Jhonatan Restrepo (Col), Ilnur Zakarin (Rus)

BORA-hansgrohe houdt Majka, Poljanski en McCarthy langer aan boord

BORA-hansgrohe heeft vandaag laten weten de contracten van Rafal Majka, Pawel Poljanski en Jay McCarthy allen met twee jaar te verlengen. De twee Polen en de Australiër liggen zo vast tot eind 2020 bij het Duitse WorldTour-team. Het drietal kwam in 2017 ook al gezamenlijk over van het afscheidnemende Tinkoff.

De 28-jarige Majka is de grootste naam van het drietal. De Pool is tweevoudig bergkoning in de Ronde van Frankrijk (2014 en 2016) en won tussendoor ook drie etappes in La Grande Boucle. Verder werd hij een keer Pools kampioen op de weg (2016), won hij de Ronde van Polen (2014) en een etappe in de Vuelta (2017). "Het laatste anderhalf jaar was verre van perfect, maar ik ben blij aan boord te kunnen blijven bij BORA", legde Majka uit. "Ik kijk uit naar de komende Vuelta (25 augustus-16 september) en hoop daar mijn eerste succes van het seizoen te kunnen boeken."

Ook zijn landgenoot Pawel Poljanski, eveneens 28, blijft twee langer bij het Duitse WorldTour-team. "Ik ben trots bij dit geweldige team te kunnen blijven", liet hij optekenen. "Naast de zeer professionele werkwijze is er bij BORA altijd plaats voor vertier. We hebben veel plezier samen."

De 25-jarige McCarthy tenslotte blijft eveneens twee jaar langer. De Australiër won dit jaar een etappe in de Ronde van Baskenland en de Cadel Evans Great Ocean Road Race. "Ik voel me heel comfortabel bij BORA", aldus McCarthy. "De laatste twee jaar ben ik gegroeid als renner. Ik ben dankbaar nog twee jaar extra te kunnen blijven."