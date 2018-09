KOERS KORT. Gilbert wint meteen eerste wedstrijd na horrorcrash in Tour - Aru past voor WK Redactie

23 september 2018

18u50 16 Wielrennen Van een straffe comeback gesproken. Philippe Gilbert heeft bij zijn rentree de GP d’Isbergues gewonnen. Voor de 36-jarige Quick.Stepper was het zijn eerste wedstrijd nadat hij zijn knieschijf in de Tour brak.

Gilbert spelde na zijn horrorcrash in de Tour een eerste keer weer een rugnummer op. En de Waal had er meteen zin in. Gilbert schoof mee met de definitieve vlucht en reed in de slotfase weg met Christophe Laporte. Quick.Stepper Florian Sénéchal leek nog naar het duo te springen, maar ‘Phil’ wachtte niet op zijn ploegmaat en vloerde uiteindelijk Laporte na een langgerekte sprint. Voor het team van Patrick Lefevere was het al de 68ste zege van het seizoen.

Op de erelijst volgt Gilbert de Fransman Benoit Cosnefroy op. De Luikenaar is tevens de eerste Belg sinds Niko Eeckhout in 2005 die de GP d'Isbergues kon winnen. Na deze GP rijdt Gilbert nog Binche-Chimay-Binche, Parijs-Tours, de Hammer Series in Hongkong en de Chinese Ronde van Guangxi, een rittenkoers die meetelt voor de WorldTour.

Costaud, très costaud @PhilippeGilbert s'impose au terme d'un @gpisbergues dantesque !!! Et après 2 mois d'absence et un retour prématuré !!

Résumé complet mercredi 13:10 Eurosport 1 @RoisDeLaPedale pic.twitter.com/dIAPJBtx9m Florian Pigeon(@ Flopigeon) link

Fabio Aru past voor WK

Fabio Aru zal zondag niet deelnemen aan het WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck. Dat heeft de Italiaan op Facebook laten weten.

"Mijn vormpeil is niet zoals ik het wil en zou me allicht niet in staat hebben gesteld mijn selectie voor Italië eer aan te doen", klinkt het. "Met tegenzin, en in overleg met bondscoach Davide Cassani, heb ik beslist mijn selectie voor het WK naast me neer te leggen. Ik denk dat het beter is plaats te laten aan wie op dit moment beter is."

Davide Ballerini wint Trofeo Matteotti

Davide Ballerini heeft de Trofeo Matteotti (Ita/1.1) op zijn palmares gebracht. De 24-jarige Italiaan van Androni Giocattoli-Sidermec haalde het na 195 kilometer in Pescara in de sprint met een kleine groep voor zijn landgenoten Giovanni Visconti (Bahrein-Merida) en Marco Tizza (Nippo-Vini Fantini). Zaterdag won hij ook al de GP Marco Pantani.

Net zoals in de wedstrijd van zaterdag kregen we een geanimeerd koersverloop in Italië. Al vroeg in de wedstrijd slaagde een groep van 40 renners er in om zich af te scheiden van het peloton. Onder hen onder meer: Nairo Quintana als grootste naam.

Maar die groep werd na 40 km weer bij de lurven gevat en dat was het sein voor 35 anderen om op avontuur te trekken: Domenico Pozzovivo, Giovanni Visconti, Davide Ballerini, onze landgenoot Dimitri Peyskens, Ben O'Connor, David Gaudu en Sebastien Reichenbach waren de grootste namen in het pak en ze zouden een bonus bij elkaar rijden van ruim zeven minuten, waardoor het peloton op het lokale circuit even moest halt houden omdat ze anders de koplopers zouden kruisen.

De winnaar zat vooraan, Reichenbach waagde zijn kans op twee rondes van het einde, maar zonder succes. Ook anderen sprongen nog weg waardoor de kopgroep in stukken brak. Uiteindelijk zou met zo'n 12 renners gesprint worden om de zege en daarin toonde Ballerini zich de snelste, goed voor zijn derde overwinning in zijn carrière, na de zege zaterdag en de proloog in de Sibiu Cycling Tour eerder dit jaar.

Deens duo wint Duo Normand

Martin Toft Madsen en Rasmus Quaade hebben de Duo Normande (Fra/1.1) gewonnen, een koppeltijdrit over 51 km in Marigny. De renners van BHS-Almeborg-Bornholm legden het parcours af in 1u01:55, ruim 43 seconden sneller dan een tweede Deens koppel: Emil Nygaard Vinjebo en Caspar Folsach van ColoQuick. Bruno Admirail en Jérémy Roy van Groupama-FDJ eindigden als derde op 52 seconden.

Madsen en Quaade volgen op de erelijst Anthony Delaplance en Pierre-Luc Périchon op. In 2015 waren met Victor Campenaerts en Jelle Wallays voor het laatst twee Belgen aan het feest.

Jordi Meeus sprint naar zege in Gooikse Pijl

Jordi Meeus (SEG Racing Academy) heeft de 15de editie van de Gooikse Pijl, een rit van 198,1 kilometer in negen ronden, gewonnen. De 20-jarige haalde het in een sprint met zes van de Noor Amund Jansen. De Deen Martin Mortensen legde beslag op de laatste podiumplaats. Voor Jordi Meeus werd het meteen zijn eerste zege van het seizoen.

De renners werden van bij de start getrakteerd op hevige regenbuien. Ondanks de barre weersomstandigheden probeerden toch tal van renners in de eerste wedstrijdkilometers een uitval op te zetten. Na zowat 33 kilometer koers slaagden Charles Quarterman, Dylan Groenewegen, Adriaan Janssen en Cees Bol daar in. Na een derde wedstrijd smolt echter weer alles samen. Het sein dan voor Jordi Meeus om met Amund Jansen, Guillaume Boivin, Jonas Hvideberg en Martin Mortensen de handen in elkaar te slaan en te gaan aanvallen.

Bij het ingaan van de vierde van negen ronden was de voorsprong van het vijftal opgelopen tot 1 minuut op een eerste gedeelte van het peloton. De rest van het pak volgde op anderhalve minuut. Over halfkoers waren voorin ook nog onder andere Jonas Rickaert, Moreno De Pauw, Félix Dopchie, Lars Saugstad, Ole Forfang en Jarno Gmelich Meijling komen aansluiten. Met nog drie ronden voor de boeg telden de 11 vluchters een voorsprong van twee minuten op het reeds fel uitgedunde peloton. Ook de kopgroep werd gereduceerd. Voorin hielden enkel Jonas Rickaert, Jordi Meeus, Amund Jansen, Guillaume Boivin, Lars Saugstad, Jonas Hvideberg en Martin Mortensen stand. Het peloton volgde bij het ingaan van de slotronde op 1:30. Voorin liet Jonas Hvideberg plots lopen. Het peloton, met de mannen van LottoNL-Jumbo op kop, kwam nog fel opzetten maar uiteindelijk mochten de zes koplopers sprinten voor de zege. Daarin was Jordi Meeus de sterkste.

Meeus volgt Kenny Dehaes op als eindlaureaat van de Gooikse Pijl.