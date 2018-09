KOERS KORT. Gilbert viert zondag rentree in GP d'Isbergues - Ten Dam wordt ploegmaat Van Avermaet - Nizzolo trekt naar Dimension Data De wielerredactie

Van Avermaet krijgt in 2019 ervaren Laurens ten Dam naast zich

Laurens ten Dam fietst volgend seizoen aan de zijde van Greg Van Avermaet. Continuum Sports, de organisatie achter de huidige BMC-ploeg, bevestigde zijn komst vandaag .

De 37-jarige Ten Dam is bezig aan zijn derde seizoen bij Team Sunweb. Hij brengt zestien jaar ervaring als profrenner naar de nieuwe ploeg van manager Jim Ochowicz. "Hij is een van de meest ervaren renners in het peloton en zal een grote aanwinst zijn, vooral als mentor voor de jongeren", aldus Ochowicz, die manager wordt van de nieuwe CCC-ploeg.

"Ik was niet echt op zoek naar verandering maar het schrikt mij evenmin af", legt de Nederlander uit. "Ik heb het al een aantal keren gedaan in mijn carrière en dit was een mooie kans. Bij Continuum Sports start ik met een wit blad en kan ik nieuwe doelen stellen. Bovendien krijg ik iets meer vrijheid." Ten Dam stond al zeventien keer aan de start van een grote ronde. Zowel in de Tour (negende in 2014) als de Vuelta (achtste in 2012) haalde hij de top tien.

Gepromoveerde Gooikse Pijl is zondag aan vijftiende editie toe

Zondag vindt de vijftiende Gooikse Pijl plaats. De wedstrijd promoveerde dit jaar naar de 1.1 categorie en ziet met LottoNL-Jumbo een team uit de WorldTour aan de start komen. Daarnaast nemen ook zes procontinentale ploegen deel.

De renners werken negen ronden af van elk 22,3 km met passages in Leerbeek, Oetingen, Vollezele en Denderwindeke om zo weer naar startplaats Strijland-Gooik af te draaien waar de eindmeet getrokken ligt. "We zijn ook niet van plan ons parcours te wijzigen nu we een 1.1 wedstrijd zijn. Wat betreft het deelnemersveld mogen wij niet klagen. LottoNL-Jumbo is het enige WorldTourteam aan de start maar het is ook maar de eerste keer dat wij onder de categorie 1.1 organiseren. Het is de bedoeling met de Gooikse Pijl een gevestigde waarde te worden in het najaar en zo een gestoffeerder deelnemersveld te krijgen", gaf organisator Danny Schets mee.

LottoNL-Jumbo komt onder andere met sprinter Dylan van Groenewegen, Maarten Wynants en Gijs Van Joecke aan de start. De winnaar van de vorige editie Kenny Dehaes voert de WB-Aqua Protect-Veranclassicploeg aan, samen met Antoine Warnier en Alex Kirsch. Timothy Dupont is met Guillaume Van Keirsbulck en Sander Armée het speerpunt bij Wanty-Groupe Gobert. Stijn Devolder staat op de voorlopige deelnemerslijst bij Veranda's Willems-Crelan net als Zico Waeytens en Stijn Steels. En dan zijn er nog een pak anderen zoals Aimé De Gendt, Jonas Rickaert en Moreno De Pauw (Sport Vlaanderen-Baloise) die een gooi willen doen naar de zege.

Vorig jaar was Kenny Dehaes de sterkste. Hij haalde het na een sprint met een omvangrijke kopgroep voor Gerben Thijssen en Emiel Vermeulen.

Philippe Gilbert viert zondag rentree in GP d'Isbergues

Zondag wordt in en rond Isbergues de 72e editie van de gelijknamige Grote Prijs georganiseerd. Met Ag2r La Mondiale, Groupama-FDJ, Bora-Hansgrohe, Trek-Segafredo, Team Dimension Data, BMC en Quick.Step Floors komen er zeven WorldTour-teams aan de start. Met laatstgenoemde ploeg en WB-Aqua Protect-Veranclassic, Wanty-Groupe Gobert en Tarteletto-Isorex-Superano Ham gaan er in deze Noord-Franse eendagskoers vier Belgische teams aan de slag. Philippe Gilbert hervat er na zijn zware val in de Tour de France tijdens de 16de etappe waarin hij zijn knieschijf brak.

De start wordt om 11u50 gegeven vanuit Isbergues. Na 39 kilometer wacht in Nedonchel de eerste van zeven beklimmingen in het 199,6 kilometer lange traject. Daarna volgen nog de Côte de Heuchin, Côte de Hestrus, Côte de Teneur, tweemaal de Côte de Heuchin en de Côte de Estrée-Blanche. Deze laatste helling situeert zich op 107 kilometer van de finish. Na 128 kilometer begint men in en rond Isbergues aan de zes plaatselijke ronden van elk 11,9 kilometer.

Vorig jaar ging de eindzege er naar Benoit Cosnefroy. De Fransman haalde het toen in een sprint met drie voor zijn landgenoten Pierre Gouault en Alain Riou. De laatste Belgische eindzege dateert al van 2005 met Niko Eeckhout. Cosnefroy zal zijn titel verdedigen. Hij krijgt bij Ag2r-La Mondiale onder andere de steun van Oliver Naesen en Samuel Dumoulin. Quick.Step Floors start met onder andere Philippe Gilbert, Tim Declercq, Florian Sénéchal, Fernando Gaviria en Maximiliano Richeze.

"In Isbergues komen de sprinters wellicht aan hun trekken, dit ondanks de zeven hellingen die de renners voro de wielen geschoven krijgen. Ik verwacht dat alles zal samenvloeien eens de plaatselijke ronden zich aanbieden. Maar heugelijk nieuws is de rentree van Philippe Gilbert. Afwachten hoe hij het stelt in zijn wederoptreden na zijn val in de Tour", stelt sportdirecteur Rik Van Slijcke van Quick.Step Floors.

Smith verlaat Wanty-Groupe Gobert voor Mitchelton-Scott

Dion Smith verhuist van Wanty-Groupe Gobert naar Mitchelton-Scott. De 25-jarige Nieuw-Zeelander tekende er een verbintenis voor twee seizoenen. "Het is een droom om voor Mitchelton-Scott te mogen rijden", aldus Smith, die in de Tour enkele dagen de bolletjestrui droeg.

Nizzolo trekt naar Dimension Data

Giacomo Nizzolo rijdt volgend seizoen voor Dimension Data. De Italiaanse spurter verlaat Trek-Segafredo en tekende een contract voor twee seizoen bij de Zuid-Afrikaanse wielerformatie. Dimension Data trok eerder onder meer Michael Valgren Andersen, Lars Bak, Enrico Gasparotto, Danilo Wyss en Roman Kreuziger aan.

Nizzolo werd in 2016 kampioen van Italië Dat jaar won hij ook voor de tweede opeenvolgende keer de puntentrui in de Giro, zonder weliswaar een ritzege te boeken.

De Italiaan behaalde tot dusver achttien zeges, waaronder een rit in de Ronde van San Juan begin 2018. De Milanees sprintte dit seizoen al 24 keer een top tien bij elkaar.

