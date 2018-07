KOERS KORT. Gilbert verlaat ziekenhuis - Phinney houdt neusbreuk over aan val - Pauwels traint al op de rollen De wielerredactie

28 juli 2018

10u25

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 0

Philippe Gilbert verlaat ziekenhuis in Herentals

Philippe Gilbert (Quick.Step Floors) heeft het ziekenhuis in Herentals verlaten. De 36-jarige voormalig wereldkampioen verbleef er sinds woensdag nadat hij dinsdag zwaar was gevallen in de afdaling van de Portet-d'Aspet tijdens de zestiende etappe van de Tour de France. Gilbert liep daarbij een gebroken knieschijf op, maar reed de etappe wel nog uit. In Herentals onderging hij een reeks verdere onderzoeken aan zijn linkerbeen.

"De onderzoeken bevestigden de eerdere diagnose", legt Quick.Step in een persbericht uit. Gilbert moet de fiets vier weken aan de kant laten staan, maar hoopt dit seizoen nog wedstrijden te zullen rijden. De Ardennees werd na zijn heldenraid op sociale media bedolven onder de steun. Zelf wilde hij ook nog eens zijn dank uitspreken.

"Het is ongelooflijk hoeveel fantastische supporters ik heb", aldus Gilbert. "Wanneer je top bent en op een hoog niveau rijdt, sta je daar niet bij stil. Maar het is juist op zo'n beangstigend moment dat je je realiseert hoe belangrijk steun is. Ik kreeg hartverwarmende berichten vanuit heel Europa, Japan en de Verenigde Staten. En daar ben ik heel dankbaar voor. Het motiveert me om te vechten. Hopelijk kan ik mijn terugkeer nog vieren voor het einde van het seizoen."

Pauwels werkt al aan terugweg

Met deze foto op zijn Instagrampagina stelde Pauwels zijn fans en volgers gerust. "Already on my way back to the peloton", klonk het. Al terug op weg naar het peloton. De renner van Dimension Data moest de Tour verlaten door een val. Hij brak daarbij zijn rechterelleboog. (DMM)

Already on my way back to the peloton thanks to @rogervanriet and @teamdidata @letourdefrance #bicycleschangelives @oakleybike @gaernecycling Een foto die is geplaatst door null (@sergepauwels) op 27 jul 2018 om 17:35 CEST

Taylor Phinney houdt neusbreuk over aan val

Taylor Phinney (EF Education First-Drapac) kwam gisteren als 145ste en laatste met een bebloed aangezicht over de meet in de 19de etappe van de Tour de France. De Amerikaan was in een afdaling ten val gekomen. Zijn team meldde gisteravond dat de schade meevalt. Phinney liep geen hersenschudding op. Hij heeft wel kleine breuken aan de neusbrug en de oogkas.