KOERS KORT. Gilbert maakt zich kwaad op soigneur: "De UCI zou dit moeten bestraffen" - Andrea Tafi (52) heeft verbluffend plan: "Ik wil in 2019 Parijs-Roubaix rijden"

18 oktober 2018

14u55

Bron: Eigen berichtgeving/Belga

Gilbert niet te spreken over soigneurs

Philippe Gilbert heeft zijn mening geventileerd over de positie van de soigneurs in de bevoorradingszones. De renner van Quick.Step Floors reageerde op een video waarop een medewerker van BMC in de tweede etappe van de Tour de Guangxi de eetzakjes op het midden van de weg uitdeelt. Zo wordt de ruimte voor het aanstormende peloton flink verkleind. “Dit zou de UCI moeten bestraffen”, schreef Gilbert op Twitter. “Ik zal die assistenten die aan de linkerkant van de weg de eetzakken aangeven nooit begrijpen. Door hen moeten we veel risico’s nemen.” Zijn collega Edward Theuns ging alvast akkoord.

This scene should be sanctioned by the Uci. I will never understand these assistants standing on the left side of the road to give the feedbags. They make us risk a lot! #fail PHILIPPE GILBERT(@ PhilippeGilbert) link

Andrea Tafi mikt op onwaarschijnlijke terugkeer in Parijs-Roubaix

Oud-wielrenner Andrea Tafi broedt op een verbazingwekkend plan. Hij wil in 2019 op 52-jarige leeftijd een comeback maken in de wielersport en opnieuw deelnemen aan zijn droomwedstrijd, Parijs-Roubaix. Dat deed de Italiaan uit de doeken in de Gazzetta dello Sport.

Andrea Tafi was eind jaren ‘90-begin jaren 2000 een klassiek toprenner en schreef onder meer de Ronde van Vlaanderen (2002), Parijs-Roubaix (1999), de Ronde van Lombardije (1996), Parijs-Tours (2000) en het Italiaans kampioenschap (1998) op zijn naam. In 2005 hing hij na zeventien profseizoenen zijn fiets aan de haak, maar hij bleef altijd sportief.

“Ik rij jaarlijks zo’n 18.000 tot 19.000 kilometers”, liet hij in de Gazzetta dello Sport noteren. “Bovendien nam ik in juli in Hongarije ook al deel aan een 1.2-wedstrijd. Ik hoop nog één keer Parijs-Roubaix te rijden, twintig jaar na mijn zege. Ik weet dat het een onmogelijk plan lijkt, maar ik heb al contacten met enkele ploegen in Italië en België, weliswaar geen WorldTour-teams. Als ik geen contract kan versieren, zal ik de toeristeneditie van de Hel van het Noorden rijden, maar ik wil het proberen. Ik wil ook geen volledig seizoen rijden, het project is enkel Parijs-Roubaix.

Cavendish niet klaar voor zesdaagse van Londen

Mark Cavendish neemt volgende week niet deel aan de zesdaagse van Londen. De spurtbom is hersteld van een virus dat hem enige tijd aan de kant hield, maar voelt zich fysiek nog niet sterk genoeg om in competitie te treden.

“Ik vind het erg ontgoochelend dat ik dit jaar niet kan deelnemen aan de zesdaagse van Londen. Sinds vier dagen zit ik weer op de fiets maar mijn conditie is zeker niet goed genoeg om mee te doen. Ik ben teleurgesteld maar ik zal er wel zijn met mijn familie als supporter”, zegt Cavendish in een videoboodschap op Twitter.

De Manxman kwam voor het laatst eind juli in actie in de RideLondon-Surrey Classic, waar hij twaalfde werd in de sprint. Daarna werd bij Cavendish, voor de tweede keer in zijn carrière, het Epstein Barrvirus vastgesteld en moest hij een rustperiode inlassen.

De voorbije twee jaar eindigde Cavendish telkens als tweede in de Londense zesdaagse. In 2016, aan de zijde van Bradley Wiggins, moest hij Kenny De Ketele en Moreno De Pauw voor zich dulden. Vorig jaar, toen Cavendish een duo vormde met Peter Kennaugh, bleken de Australiërs Cameron Meyer en Callum Scotson te sterk.

Disappointed to say, after just 4 days training since recovering from my illness, I won’t be riding @sixdaycycling London. Gutted. I’ll be there supporting though. Always a great party. pic.twitter.com/QwyEIJKTmK Mark Cavendish(@ MarkCavendish) link

Sky plukt Narváez weg bij Quick.Step

De Ecuadoriaanse youngster Jhonatan Narváez rijdt in 2019 voor Team Sky. Dat heeft de wielerploeg bekendgemaakt. De 21-jarige Narváez komt over van Quick.Step Floors, waar hij sinds dit seizoen actief is.

“Ik kijk uit naar de samenwerking met het team en zal me 100% inzetten, zodat ik me kan blijven ontwikkelen”, reageerde de aanwinst. “Ik zie mezelf als een soort van allrounder en mijn doel voor komend seizoen is de ploeg helpen en wedstrijden winnen. Ik weet dat het een plezier zal worden voor Sky te rijden, met al zijn grote namen die al veel bereikt hebben en een sterke groep van Latijns-Amerikaanse renners.”

Narváez eindigde dit jaar in de Ronde van Wallonië als vijfde en hij finishte in de Drôme Classic als tweede. In 2017 pakte hij de eindzege in het Circuit des Ardennes en werd hij Ecuadoriaans kampioen op de weg.

ANNOUNCEMENT We’re excited to announce the signing of @NarvaezJho!



Welcome Jhonatan!



📝 > https://t.co/GhYdacrvgC pic.twitter.com/yc93qSxHFr Team Sky(@ TeamSky) link

Pool Kamil Gradek mag zich bewijzen bij CCC Team

Greg Van Avermaet verwelkomt volgend seizoen de Pool Kamil Gradek bij CCC Team. Dat heeft de nieuwe wielerformatie laten weten.

De 28-jarige Gradek koerst momenteel voor CCC Sprandi Polkowice, de Poolse procontinentale ploeg die de WorldTour-licentie van BMC overneemt. De Pool maakt nu mee de overstap naar het WorldTour-niveau. Eerder in zijn carrière won hij onder meer de Ronde van Midden Nederland (2017) en de Ronde van China I (2014).

“Kamil heeft nog veel te leren en zal veel ervaring opsteken met zijn overstap naar het WorldTour-niveau”, verklaarde algemeen manager Jim Ochowicz. “Hij zal zijn waarde hebben en we hopen dat hij tijdens zijn ontwikkeling zijn kansen kan grijpen. We kijken ernaar uit om te zien wat Kamil volgend seizoen in zijn mars heeft.”

“Ik ben heel blij om deel uit te maken van dit project en zie de toekomst positief tegemoet”, reageerde de aanwinst. “Ik zal veel bijleren van de meer ervaren renners en wil me nog ontwikkelen als renner. Ik mik op de klassieke koersen, maar wil ook aan mijn tijdritten schaven.”

🔊 TRANSFER ANNOUNCEMENT 🔊



We are please to welcome 🇵🇱 rider @kamilgradek to CCC Team in 2019!



Read what General Manager Jim Ochowicz and Kamil had to say about his promotion to the #UCIWT 👉 https://t.co/MvB8PPvzfp pic.twitter.com/GsXRZTDNIS BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link