KOERS KORT. Gilbert kopman bij Deceuninck-Quick.Step voor Lombardije

10 oktober 2019

10 oktober 2019

13u33 0

Philippe Gilbert gaat voor derde zege in Italiaanse herfstklassieker

Philippe Gilbert is in zijn laatste wedstrijd voor Deceuninck-Quick.Step kopman in de Ronde van Lombardije (WorldTour). Hij won de “Koers van de vallende bladeren” al twee keer, in 2009 en 2010. De 37-jarige Gilbert, die in 2020 voor Lotto Soudal rijdt, wordt bijgestaan door de Italiaan Eros Capecchi, de Fransman Rémi Cavagna, de Luxemburger Bob Jungels, de Brit James Knox, de Spanjaard Enric Mas en de Tsjech Petr Vakoc.

“We wonnen dit seizoen twee monumenten, Sanremo (met Julian Alaphilippe) en Roubaix (met Gilbert), en we willen ons Europese seizoen afsluiten met nog een goede prestatie in Lombardije”, zegt sportdirecteur Davide Bramati. “Het parcours brengt niets nieuws, wat betekent dat er een serieuze schifting zal gebeuren voor het aansnijden van de slotklim, de Battaglia. Die zal beslissend zijn, zoals zo vaak in het verleden.”