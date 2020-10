KOERS KORT. Gilbert gaat met UCI en organisatoren in gesprek over meer veiligheid Redactie

12 oktober 2020

13u53

Bron: Belga 0

Gilbert gaat met UCI en organisatoren in gesprek over meer veiligheid

Morgen komt een werkgroep opgericht door de Internationale Wielerunie (UCI) samen om over meer veiligheid in het wielrennen te discussiëren. Voor de renners, die aandringen op maatregelen na de vele valpartijen dit seizoen, schuiven Philippe Gilbert en de Italiaan Matteo Trentin aan.

Het duo treedt op namens de rennersvakbond CPA en zal toelichting geven bij een document dat de organisatie heeft voorbereid waarin een rist aanbevelingen staat. Het gaat dan onder meer over wat er kan verbeteren aan de aankomsten, de veiligheidsafstanden voor voertuigen in wedstrijden, qua signalisatie, in de bevoorradingszones, tijdens de laatste drie kilometer et cetera.

Aan de meeting nemen vertegenwoordigers deel van de renners, teams, organisatoren en UCI. “We zijn ervan overtuigd dat de gesprekken met de andere belanghebben zullen leiden tot een aanpassing van de regels, zodat er meer veiligheid in de wedstrijden kan worden gegarandeerd. Want dat is een heel dringende zaak”, zegt CPA-voorzitter Gianni Bugno, die in de Giro verblijft. “Ik hoop dat de organisatoren en de UCI zullen luisteren naar de voorstellen van de CPA en de renners, want hun veiligheid staat voorop en verdient meer aandacht.”

Deceuninck-Quick.Step rekent op Bennett in Scheldeprijs

Sam Bennett is de kopman van Deceuninck-Quick.Step in de Scheldeprijs. De Ierse winnaar van de groene trui wordt bijgestaan door Shane Archbold, Yves Lampaert, Michael Mørkøv, Florian Sénéchal, Jannik Steimle en Bert Van Lerberghe. De Scheldeprijs wordt aanstaande woensdag afgewerkt. De voorbije twee edities werden gewonnen door Fabio Jakobsen. De gepensioneerde Marcel Kittel is de recordhouder met vijf triomfen.

We continue our Classics campaign this Wednesday at @Scheldeprijs, Flanders' oldest race, which we won on six occasions with three different riders:

Trek-Segafredo verwelkomt drie rensters, onder wie ex-wereldkampioene

Amalie Dideriksen, Chloe Hosking en Shirin van Anrooij zullen volgend seizoen te zien zijn in het Trek-Segafredoshirt. Allen ondertekenden ze er een contract voor de duur van twee seizoenen.

Dideriksen, een 24-jarige oud-wereldkampioene (2016), komt over van het Boels Dolmansteam waar onder andere Jolien D'hoore deel van uitmaakt. "Amalie zal onze selectie voor de klassiekers versterken. Bovendien is ze sterk in de sprint en kan ze ook zegevieren na een vlucht met een select groepje. Bij ons team kan ze nog verbeteren", meldt sportdirecteur van Trek-Segafredo, Ina-Yoko Teutenberg. De Deense Dideriksen zal ook op de piste actief zijn in 2021 met de Olympische Spelen als één van haar hoofddoelen.

De 30-jarige Chloe Hosking komt over van het Rally Cyclingteam. De Australische sprintster won ondertussen 36 wedstrijden waaronder La Course in 2016. "Ik begin in 2021 aan mijn twaalfde seizoen als profrenster. Ik wil mijn sprintkwaliteiten verder etaleren. En als ik er één wedstrijd mag uitkiezen die ik graag zou winnen dan is dat Gent-Wevelgem", stelt Hosking. In 2015 finishte ze daar nog als derde. Van 2010 tot 2012 was ze ploeggenote van haar nieuwe sportdirecteur Ina-Yoko Teutenberg.

Shirin van Anrooij reed dit seizoen als stagiaire bij Trek-Segafredo en de 18-jarige Nederlandse maakt nu de overstap naar het WorldTeam. "Shirin van Anrooij is een groot talent. Wij willen dat ze zich verder gaat ontwikkelen binnen het team en leggen haar geen druk op. In de kleinere wedstrijden zal ze, als de mogelijkheid zich voordoet, wel mogen gaan voor eigen resultaat", gaf sportdirecteur Ina-Yoko Teutenberg mee.

📣 New Signings 📣



We’re proud to announce three new signings for the 2021 season 😀



Welcome to the team @AmalieDiderikse, @chloe_hosking and @x_shirin! We’re thrilled to have you on board 🙌



We're proud to announce three new signings for the 2021 season

Serge Pauwels hangt fiets aan de haak

Serge Pauwels zet op 36-jarige leeftijd een punt achter zijn wielercarrière. Dat maakte hij bekend op de website van zijn team CCC. Pauwels was vijftien jaar profrenner. Hij nam dertien keer deel aan een grote ronde.

Lees er HIER meer over.

