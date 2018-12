KOERS KORT. Gilbert en Van Avermaet rijden in 2019 in gloednieuw tenue - Vos zet komend jaar alles op WK in Yorkshire De wielerredactie

14 december 2018

13u38 0

Gilbert en Van Avermaet rijden in 2019 in gloednieuw tenue

WorldTour-formaties Deceuninck-Quick.Step en CCC Team hebben vandaag hun truitjes voor het nieuwe wielerseizoen gepresenteerd.

Bij het Belgische Deceuninck-Quick.Step van Philippe Gilbert en Yves Lampaert overheerst traditioneel de gekende en succesvolle combinatie blauw-wit. Nieuwe hoofdsponsor Deceuninck en biermerk Maes krijgen een prominente plaats op het nieuwe truitje. De Fransman Julian Alaphilippe, een van de speerpunten in het team van Patrick Lefevere, is blij met het nieuwe design. "Ik hou echt van het ontwerp. Heel stijlvol, en ik ben zeker dat we ermee zullen schitteren in het peloton. Ik kan niet wachten om het voor de eerste keer te mogen tonen in koers", klinkt het bij Alaphilippe.

Greg Van Avermaet, uithangbord van het gloednieuwe CCC Team, zal in 2019 makkelijk herkend worden in een fel oranje-zwart tenue. CCC Team, opvolger van BMC Racing Team, kiest voor een opvallend design waarin het iconische oranje van de Poolse hoofdsponsor nadrukkelijk naar voren wordt geschoven.

How do you like the stylish 2019 Deceuninck - Quick-Step kit?

We can't wait for the new season to get started and see our guys display it, from Australia to South America and from Europe to the US and Asia: https://t.co/sbLmXdstaW

Photo credit: ©Sigfrid Eggers pic.twitter.com/7a145nEFra Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

We might be bias but we think our 2019 @etxeondo_ kit is 👌👌👌. Take a closer look 👇 and view more on https://t.co/zIoul0HtDo



🧡🖤 #NewKitDay #RideForMore #HelpingRidersToFly 📷: Chris Auld Photography pic.twitter.com/RnkXc6pjte CCC Team(@ CCCProTeam) link

Van der Poel kan vijf op vijf scoren in Superprestige

Met overwinningen in Gieten, Boom, Ruddervoorde en Gavere zorgde Mathieu van der Poel voor vier zeges op rij in de Superprestige. Zondag kan hij in Zonhoven die zegereeks voortzetten en een vijf op vijf scoren.

De Superprestige is zondag al aan zijn vijfde manche toe. De voorbije twee edities van de wedstrijd in Zonhoven bracht Mathieu van der Poel op zijn naam, telkens voor Wout van Aert die er wel in 2015 won. Beide toppers zijn zondag opnieuw van de partij in het veld na een lang verblijf op stage in Spanje waardoor ze twee crossweekends aan zich voorbij lieten gaan. “Een stage die me deugd heeft gedaan”, aldus Van Aert in een persbericht van Golazo. “Ik heb mijn schema perfect kunnen volgen zoals ik in gedachten had. Het gevoel op de fiets was goed en bergop ging het steeds beter. Bovendien heb ik veel rust kunnen pakken, ook op mentaal vlak. Met de extrasportieve beslommeringen van de voorbije maanden was dat wel nodig.”

Zaterdag is er als opwarmer de Scheldecross, zondag dus staat de befaamde Kuil van Zonhoven op het programma. Na vier manches in de Superprestige voert Mathieu Van der Poel (60 punten) het klassement aan voor Toon Aerts (54). Lars van der Haar (41) en Wout Van Aert (41) staan op een gedeelde derde plaats, maar zoals bekend rijdt Van Aert enkele manches niet op het einde van het seizoen waardoor hij geen rol zal spelen in dat klassement.

Bij de vrouwen voert Annemarie Worst de stand aan met 53 punten, twee meer dan haar ploegmate Alice Arzuffi. Sanne Cant staat derde met 45 punten. Cant moest vorig jaar in Zonhoven vrede nemen met een tweede plaats na Maud Kaptheijns en kan zondag op jacht gaan naar een vijfde zege in de Kuil na overwinningen in 2012, 2014, 2015 en 2016.

Marianne Vos zet komend jaar alles op WK in Yorkshire

Het wereldkampioenschap wielrennen in het Engelse Yorkshire wordt komend jaar het grote doel voor de Nederlandse Marianne Vos. “Al heb ik inmiddels twaalf regenboogtruien, een dertiende zou heel mooi zijn. Ik heb het niet nodig om te bewijzen dat ik er weer ben, maar het is wel iets ultiem om naartoe te werken. Als het dan op die dag allemaal klopt, is dat het beste gevoel dat je kan hebben”, zei de 31-jarige kopvrouw van het vandaag gepresenteerde vrouwenteam CCC-Liv.

Ook in haar veertiende seizoen op het hoogste niveau voelt Vos de gretigheid van binnen branden. “Jaren geleden heb ik me weleens afgevraagd hoe ik het zou moeten volhouden om steeds weer zo diep te gaan, van alles voor de sport te doen en naar nieuwe trainingsmethodes te zoeken. Ik zie echter elk jaar opnieuw dat er nog zoveel valt te ontdekken en te leren.”