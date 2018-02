KOERS KORT: Gilbert en Stybar kopmannen zaterdag - Ierse dopingjager eind maart naar België Redactie

28 februari 2018

13u27

Gilbert en Stybar zaterdag kopmannen

Quick-Step Floors verschijnt zaterdag met de Tsjech Zdenek Stybar en Philippe Gilbert als kopmannen in de twaalfde editie van de Strade Bianche (Ita/WorldTour). De twee voormalige winnaars van de wedstrijd (Gilbert in 2011 en Stybar in 2015) krijgen er de Italiaan Eros Capecchi, de Colombiaan Fernando Gaviria, de Duitser Maximilian Schachmann, en onze landgenoten Iljo Keisse en Pieter Serry aan hun zijde.

In de Strade Bianche krijgen ze zaterdag 184 kilometer voorgeschoteld, waarvan 62 kilometer over elf grindstroken. Het parcours in Toscane ligt er momenteel besneeuwd bij, voor zaterdag wordt er koud en regenachtig weer voorspeld. Vorig jaar mocht de Pool Michal Kwiatkowski na de beklimming richting de Piazza del Campo in Siena de bloemen in ontvangst nemen. Hij haalde het toen van onze landgenoten Greg Van Avermaet en Tim Wellens.

Ierse dopingjager komt eind maart naar België

De Ierse sportjournalist David Walsh (The Sunday Times) komt op donderdag 29 maart naar de Universiteit van Gent om er een lezing te geven en een panelgesprek te houden met Peter Van Eenoo (Ugent), Marc Van der Beken (directeur NADO Vlaanderen), Hans Vandeweghe (De Morgen) en Tom Teulingkx (SKA en medische cel Belgian Cycling), zo maakte de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) bekend.

De intussen 62-jarige Walsh is de beroemde journalist die Lance Armstrong destijds aan de galg schreef, onder meer in zijn boek 'L.A. Confidentiel'. Opvallend, de lezing vindt plaats daags voor de komst van Armstrong naar de Ronde van Vlaanderen, een controversieel initiatief van organisator Wouter Vandenhaute.

"De Armstrong-show van de dag erna is een misplaatst 'eerherstel' voor 's werelds beruchtste sportfraudeur en een slecht signaal vanwege de Tour of Flanders-directie, die de levenslang geschorste Armstrong een al te riant forum biedt en hem nog altijd 'een groot kampioen' noemt", zo klinkt het in de mededeling. "Een kordaat antwoord dringt zich op. De lezing van David Walsh is een buitenkans om een van de invloedrijkste stemmen in het dopingdebat live aan het werk te zien en vragen te stellen."

Vijf WorldTour-ploegen starten in De Panne

Met Quick-Step Floors, Lotto Soudal, Team Katusha-Alpecin, Mitchelton-Scott en Bora-Hansgrohe verschijnen er op woensdag 21 maart vijf WorldTour-ploegen aan de start van de vernieuwde Driedaagse Brugge-De Panne (Bel/1.BC), zo maakten de organisatoren vandaag bekend.

Bovendien nemen met Veranda's Willems-Crelan, Wanty-Groupe Gobert, Topsport Vlaanderen-Baloise en WB Aqua Protect Veranclassic alle Belgische Pro Continental-ploegen deel. Ook het Nederlandse Roompot-Nederlandse Loterij en de Franse ploegen Cofidis en Vital Concept tekenen present in de Driedaagse, die een tweedaagse geworden is met ook nog een WorldTour-wedstrijd bij de vrouwen, die een dag later op donderdag 22 maart gereden wordt. Daar verschijnt onder meer de Nederlandse wereldkampioene Chantal Blaak aan de start.