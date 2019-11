KOERS KORT. Gilbert droomt weg in tunnels van Sanremo - Bennati hangt fiets aan de haak - Aimé De Gendt langer bij Wanty-Gobert De wielerredactie

19 november 2019

Philippe Gilbert droomt van een vijfde wielermonument. De klassieke specialist verruilt in 2020 Deceuninck-Quick.Step voor Lotto-Soudal. Bij de ploeg van manager John Lelangue wil hij de komende drie jaar het laatste hiaat in zijn palmares opvullen en dat is uiteraard Milaan-Sanremo. Gilbert won in zijn carrière de Ronde van Lombardije, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Vlaanderen én Parijs-Roubaix. Daarmee won hij vier van de zogenaamde vijf wielermonumenten.

Aan de vooravond van zijn 17de wielerseizoen ging Gilbert nog eens verkennen op de Italiaanse wegen. Onze landgenoot woont in Monaco, een uitstapje naar het nabij gelegen Sanremo is dan ook snel gemaakt. “Ik fiets door deze fantastische oude spoorwegtunnel in Sanremo. Hopelijk kan ik mijn naam hier ooit bij zetten”, schreef Gilbert op Twitter wijzend naar opschriften van de winnaar van La Primavera.

Passing through this fantastic old railway cycle tunnel in Sanremo, hoping to be up there myself one day! 🤞#Season17 pic.twitter.com/kP5RJGOZpR PHILIPPE GILBERT(@ PhilippeGilbert) link

De Gendt en Kreder verlengen tot eind 2021 bij Wanty-Gobert

Aimé De Gendt en de Nederlander Wesley Kreder hebben hun contract bij Wanty-Gobert verlengd tot eind 2021. Dat heeft de wielerformatie dinsdag laten weten.

De 25-jarige De Gendt koerst sinds dit jaar voor Wanty-Gobert en behaalde onlangs zijn eerste profzege in de Antwerp Port Epic. In het begin van het seizoen kwam hij al dicht in de buurt met een tweede plaats in de GP Samyn en deze zomer kreeg hij in zijn eerste Ronde van Frankrijk in de elfde rit de Prijs voor de Strijdlust.

“Ik voel me zeer goed bij Wanty-Gobert en apprecieerde dan ook het voorstel van het team om mijn contract open te breken”, reageert De Gendt. “Dit toont aan dat de waardering wederzijds is, wat me ertoe aanzette om deze opportuniteit niet aan me voorbij te laten gaan. Ik hoop om volgend seizoen opnieuw een stap vooruit te zetten, en verwacht dat het team in zijn geheel dit ook zal doen.”

Ook de 29-jarige Nederlander Wesley Kreder blijft Wanty trouw. Op het palmares van Kreder prijken de Tour de Vendée (2012) en een rit in de Ster ZLM Tour (2016), maar de Nederlander wordt vooral gewaardeerd als knecht.

“Ik heb erop aangedrongen om het contract van Aimé De Gendt te verlengen om het vertrouwen in hem in de verf te zetten”, geeft sportdirecteur Hilaire Van der Schueren meer uitleg. “Een grotere rol in de klassiekers spelen is een doel waar we in geloven en samen naartoe werken. Deze jonge renner beschikt over een groot potentieel, ik ben dan ook zeer blij om verder aan zijn carrière te kunnen timmeren.”

“Wesley Kreder cijfert zich altijd volledig weg in functie van het collectief. Hij heeft niet veel uitleg nodig om zijn taak uit te voeren, en bovendien is zijn inzet om dit goed te voltooien groot. Hij zal een belangrijke schakel worden om samen met Danny en Boy van Poppel een succesvol geheel te vormen.”

Bennati stopt met wielrennen

De 39-jarige Daniele Bennati neemt afscheid van het wielrennen. De Italiaan sukkelt te veel met chronische rugpijn. Dat heeft hij deze nacht aangekondigd op Instagram. "'Lieve Benna, je moet afstappen.' Dat heeft mijn rug me enkele dagen geleden verteld", aldus Bennati.

Bennati, die de voorbije drie seizoenen voor Movistar reed, boekte in zijn carrière van 18 jaar zes etappezeges in de Vuelta. Verder won hij drie ritten in de Giro en twee etappes in de Tour. Hij verscheen 25 keer aan de start van een grote ronde.