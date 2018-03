KOERS KORT: Gevallen Naesen onzeker voor Ronde van Vlaanderen - Van Aert houdt rugpijn over aan botsing met seingever De wielerredactie

28 maart 2018

Naesen laat knie onderzoeken in ziekenhuis

Oliver Naesen trok na Dwars door Vlaanderen naar het ziekenhuis in Gent. De Belgische kampioen kwam na 65 km ten val en diende de strijd voortijdig te staken. Naesen kloeg over kniepijn en trok naar het ziekenhuis voor een grondig onderzoek.

"Voor mij vielen er enkele renners en ik kon hen niet ontwijken", zei Naesen bij de finish in Waregem. "Ik viel boven op hen en mijn knie raakte het tandwiel van een andere renner. Ik heb echt pijn en trek naar het ziekenhuis voor nader onderzoek."

Een eerste diagnose leerde dat Naesen aan zijn valpartij geen breuken heeft overgehouden. De renner van AG2R is wel onzeker voor de Ronde van Vlaanderen. De komende 48 uur moeten uitsluitsel brengen over zijn deelname aan 'Vlaanderens Mooiste'.

Naesen kwam ook al ten val tijdens de E3 Harelbeke. Ook toen werd zijn knie geraakt, maar hij kon de wedstrijd uitrijden en eindigde als vierde.

Trek-Segafredo verkent donderdag parcours

De Trek-Segafredoploeg van Jasper Stuyven zal morgenvoormiddag starten met een verkenning van de 102de Ronde van Vlaanderen van zondag 1 april. Het team begint zijn tocht omstreeks 10u30 in de buurt van Brakel waarna met de Muur van Geraardsbergen de eerste helling van de dag aangedaan wordt. Van daaruit gaat het verder naar de finale in Oudenaarde.

Inmiddels is de definitieve kern ook vrijgegeven voor 'Vlaanderens Mooiste'. Jasper Stuyven krijgt de Duitser John Degenkolb, de Nederlander Koen de Kort, de Ier Ryan Mullen, de Zwitser Grégory Rast, de Amerikaan Kiel Reijnen en de Deen Mads Pedersen, die vandaag vijfde werd in Dwars door Vlaanderen, mee als ploegmaats.

Benoot wil ook in Ronde van Vlaanderen mee finale kleuren

"Mijn conditie is heel goed. Dat is geen garantie op een topresultaat, maar zonder pech moet ik zondag zeker de finale van de Ronde van Vlaanderen kunnen rijden", verklaarde Tiesj Benoot (Lotto Soudal) na zijn zevende plaats in Dwars door Vlaanderen.

Benoot zette op de Knokteberg met Greg Van Avermaet een uitval op. Door hun toedoen ontstond de kopgroep waaruit later winnaar Yves Lampaert en zijn vier metgezellen ontsnapten. "We hadden afgesproken dat ik het op de derde beklimming van de Knokteberg zou proberen en zo geschiedde. Greg Van Avermaet ging met me mee. Jammer genoeg maakte er geen renner van Quick-Step Floors de aansluiting, want zij waren opnieuw de bepalende ploeg. Had er iemand van Quick-Step Floors gevolgd, was de koers gereden, denk ik. Greg en ik kregen echter slechts vijftien seconden voorsprong. We hoopten dat het zou stilvallen in de achtervolging, maar dat gebeurde niet. Op het einde van de kasseizone van de Varentstraat maakten de achtervolgers de aansluiting. Sep Vanmarcke viel meteen aan en kreeg vier renners met hem mee, onder wie Yves Lampaert. Ik moest even op adem komen op dat moment. Ik hoopte dat ze het een te groot risico zouden vinden om met Teunissen en Boasson Hagen door te rijden, maar ze deden het toch."

Lotto-Soudal moest in Roeselare met een mannetje minder aan de slag wegens het late forfait van de zieke Nikolas Maes. "Misschien miste ik wel een renner in steun. Bovendien zijn André Greipel en Jens Keukeleire volledig uitgevallen. De situatie is wat ze is, daar moeten we ons bij neerleggen, maar de conditie is alleszins prima."

Van Aert houdt rugpijn over aan botsing met seingever

Op 69 km van de finish in Dwars door Vlaanderen kwam Wout van Aert in botsing met een mobiele seingever. Die gaf met een gele vlag een gevaarlijke plaats op het parcours aan. "Volgens Van Aert moet die man een stapje opzij gezet hebben, waardoor hij tegen hem aan botste", zegt Ward Callens, persverantwoordelijke van Veranda's Willems-Crelan. "Wout belandde in de gracht en is, nadat hij zich bij de seingever excuseerde, zo snel mogelijk weer op zijn fiets gekropen. Meteen kon een lange jacht beginnen om weer aansluiting te vinden met de kop van het peloton. Op de koop toe reed hij dan nog eens lek, maar hij bleef volhouden tot de finale losbarstte. Pas dan liet hij lopen. Van Aert had na de wedstrijd last aan de rug, maar om nu al te zeggen dat zijn deelname aan de Ronde van Vlaanderen in het gedrang komt, is het nog veel te vroeg."

Van Aert finishte uiteindelijk als 83ste, op 6'47" van winnaar Yves Lampaert.

"Valverde mogelijk in Ronde van Vlaanderen"

Alejandro Valverde staat straks aan de start van zijn eerste, maar mogelijk niet zijn enige kasseiklassieker van het seizoen. De Spanjaard verklapte aan Sporza dat hij mogelijk in de Ronde van Vlaanderen start.

"Het is niet 100 procent uitgesloten. In principe staat de Ronde niet op mijn programma. Maar we zijn dicht bij zondag en we zijn in België.. "Ik ben gek op het parcours, dat heel mooi is", aldus Valverde.

Merlier verhuist naar Sauzen Pauwels-Vastgoedservice

Wout van Aert ziet zijn meesterknecht in het veld verkassen. De drievoudige wereldkampioen cyclocross ziet met Tim Merlier (25) een vaste pion naar Sauzen Pauwels-Vastgoedservice trekken. Het team van onder meer Club Brugge-speler Timmy Simons trok eerder ook al Laurens Sweeck aan. Beide veldrijders komen vanaf 1 januari 2019 voor Sauzen Pauwels uit. Ook Braam Merlier (24), broer van Tim, vervoegt de rangen.

Van Avermaet: "Veilig blijven"

Greg Van Avermaet (32) verschijnt vandaag met een dubbel gevoel aan de start in Roeselare. Zijn grote doel dit voorjaar is de Ronde van Vlaanderen en dus is "veilig blijven" zijn eerste opdracht. "Recht blijven primeert", zegt de kopman van BMC. Alleen weet hij niet goed wat daarvoor de beste tactiek is op de kronkelende Vlaamse wegen. "Vaak is het achteraan het peloton gevaarlijker dan vooraan", zegt hij. "Misschien is het veiliger om gewoon mee te koersen." Valt er dan iets uit de kast, zo veel te beter, maar risico's nemen, zit er echt niet in. "Het zou een nachtmerrie zijn om zo kort voor de Ronde een blessure op te lopen." (BA)

Vanmarcke: "Mee de koers maken"

Sep Vanmarcke behoort tot het kransje topfavorieten voor zowel de Ronde als Parijs-Roubaix. Maar de West-Vlaming zal ook vandaag voluit koersen. "Dwars door Vlaanderen is een mooie klassieker", vertelt hij. "Natuurlijk ga ik voluit. Met Sacha Modolo en mezelf hebben we bij EF-Drapac twee ijzers in het vuur. Sacha voor de sprint, ikzelf om mee de koers te maken. En dat is ook wat ik zinnens ben." Vanmarcke ziet het voorspelde gure weer als bondgenoot. "Plezant is dat niet, maar we moeten er allemaal door. Misschien is dat wel ideaal om voor een snellere uitdunning te zorgen." Na vandaag doet Vanmarcke het vooral rustig aan richting zondag. "De zware arbeid is achter de rug. Recupereren en daarna fris blijven is straks de boodschap." (DNR)